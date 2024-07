1 はじめに

内閣府知的財産戦略本部が設置する「AI時代の知的財産権検討会」(以下「本検討会」という。)は、2024年3月21日に第6回が開催された。

本検討会は、2023年10月4日に第1回、同年10月18日に第2回、同年11月7日に第3回、同年12月11日に第4回、2024年1月26日に第5回が開催されてきており、第6回では、これまでに議論・検討されてきた、著作権を含む知的財産権全体と生成AIとの関係に関する中間とりまとめ骨子(案) [1](以下「本とりまとめ骨子」という。)が示された。

本稿では、これまでの議論で示されていなかった論点や考え方を中心に、本とりまとめ骨子の概要を紹介する。

Originally published by Shojihomu Co., Ltd. on Apr 2024

