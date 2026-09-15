Nieuwe Europese regels voor webshops: wordt een online herroepingsknop verplicht?

Consumenten die online een product of dienst aankopen, beschikken meestal over een herroepingsrecht. Een effectieve uitoefening van dat herroepingsrecht is een fundamenteel consumentenrecht. Het herroepingsrecht verliest echter aan waarde wanneer consumenten zich door een administratief doolhof moeten worstelen om er gebruik van te maken.

Om het herroepingsrecht toegankelijker te maken en beter af te stemmen op de digitale realiteit, heeft de Europese wetgever met Richtlijn (EU) 2023/2673 bijkomende verplichtingen ingevoerd, die vanaf 19 juni 2026 van toepassing zijn. Het gaat daarbij niet om een vervanging van de bestaande regels, maar om een verdere aanvulling ervan.

De uitgangsgedachte is eenvoudig: het herroepen van een online gesloten overeenkomst moet voor consumenten even gemakkelijk zijn als het sluiten ervan.

Hoewel België deze richtlijn nog niet heeft omgezet in nationale wetgeving, doet uw onderneming er goed aan om zich reeds voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen.

1. Online herroepingsfunctie

De nieuwe regels verplichten ondernemingen om een specifieke online herroepingsfunctie ter beschikking te stellen aan consumenten.

De online herroepingsfunctie moet voldoen aan verschillende voorwaarden :

eenvoudig vindbaar en toegankelijk : consumenten moeten de functie eenvoudig kunnen terugvinden en gebruiken;

: consumenten moeten de functie eenvoudig kunnen terugvinden en gebruiken; duidelijk herkenbaar als herroepingsmogelijkheid : het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat de consumenten via deze functie hun herroepingsrecht kunnen uitoefenen;

: het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat de consumenten via deze functie hun herroepingsrecht kunnen uitoefenen; voorzien van een ondubbelzinnige aanduiding : een vermelding zoals “hier de overeenkomst herroepen” maakt voor consumenten duidelijk waarvoor de functie dient;

: een vermelding zoals “hier de overeenkomst herroepen” maakt voor consumenten duidelijk waarvoor de functie dient; permanent beschikbaar gedurende de herroepingstermijn : de functie moet gedurende de volledige herroepingstermijn beschikbaar blijven; en

: de functie moet gedurende de volledige herroepingstermijn beschikbaar blijven; en geen verplichte bijkomende applicaties: consumenten mogen niet verplicht worden een bijkomende applicatie te downloaden om een overeenkomst te herroepen die niet via die applicatie werd gesloten.

De wetgever wil hiermee vermijden dat consumenten onnodige stappen moeten doorlopen om hun herroepingsrecht uit te oefenen. Ondernemingen kunnen hieraan tegemoetkomen door bijvoorbeeld een rechtstreekse hyperlink naar de herroepingsfunctie op te nemen.

De herroepingsfunctie omvat twee delen , met name een herroepingsverklaring, gevolgd door een uitdrukkelijke bevestiging van die verklaring:

1.1 De herroepingsverklaring

De consument vult online een formulier in waarmee hij of zij de beslissing bevestigt om de overeenkomst te herroepen. In dit formulier moet de consument zijn of haar naam kunnen verstrekken of bevestigen, de gegevens kunnen invullen die nodig zijn om de overeenkomst te identificeren en een elektronisch adres kunnen opgeven waarop een bevestiging kan worden ontvangen.

Heeft de overeenkomst betrekking op meerdere goederen of diensten, dan moet de onderneming bovendien de mogelijkheid bieden om afzonderlijke onderdelen van de overeenkomst te herroepen en niet uitsluitend de overeenkomst in haar geheel.

1.2 De bevestiging van herroeping

Nadat de herroepingsverklaring is ingevuld, moet de onderneming een afzonderlijke bevestigingsknop aanbieden met de vermelding “herroeping bevestigen” of een gelijkaardige formulering. Via deze knop kan de consument zijn beslissing tot herroeping definitief bevestigen.

Deze bijkomende bevestigingsstap moet onbedoelde herroepingen voorkomen, zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvriendelijkheid van de procedure.

Zodra de consument deze tweede stap heeft doorlopen, moet de onderneming onverwijld een ontvangstbevestiging bezorgen op een duurzame gegevensdrager. Die bevestiging moet de inhoud van het herroepingsverzoek bevatten, evenals de datum en het tijdstip waarop het verzoek werd ingediend.

2. Wat betekent dit in de praktijk

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de manier waarop consumenten hun herroepingsrecht kunnen uitoefenen. Het is daarom aangewezen om tijdig na te gaan of uw online verkoopproces aan de nieuwe vereisten voldoet.

In het bijzonder doet u er goed aan om:

na te gaan of uw webshop beschikt over een duidelijke, gemakkelijk vindbare en gebruiksvriendelijke herroepingsfunctie;

te controleren of deze herroepingsfunctie voldoet aan de nieuwe wettelijke vereisten;

uw instructies over het herroepingsrecht te herzien en waar nodig aan te passen; en

uw modeldocumenten en algemene voorwaarden te actualiseren.

Gebruikt u de modelinstructies uit Bijlage 1 van het Wetboek van Economisch Recht? Dan zult u deze moeten aanpassen zodra de omzettingswet definitief is aangenomen. Werkt u met eigen instructies of een eigen herroepingsbeleid, dan kunt u de nodige wijzigingen nu al voorbereiden of doorvoeren.

Heeft u vragen over het herroepingsrecht of wenst u uw huidige documentatie en herroepingsbeleid te laten evalueren? Het Technology, Digital & Data Team van Monard Law staat u graag bij met advies over het herroepingsrecht, innovatieve technologieën, de Europese digitale strategie, privacy en gegevensbescherming.