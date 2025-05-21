Новый Водный Кодекс в Казахстане чего ожидать?

Пролог



Управление водными ресурсами является стратегически важным компонентом государственной безопасности и ключевым ресурсом для развития. Согласно пункту 2 статьи 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, общественные отношения, возникающие в области использования природных ресурсов, в той мере, в которой это применимо, их сохранения, восстановления и воспроизводства, регулируются в зависимости от вида природного ресурса соответственно.



Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим регулирование водных ресурсов в Республике Казахстан, является Водный кодекс.

Действующий Водный кодекс Республики Казахстан принят в 2003 году, и за это время он претерпевал изменения более 70 раз. Отмечается, что действующий Водный кодекс в основном ориентирован на хозяйственное использование водных ресурсов, где вода рассматривается как средство достижения экономической выгоды, как, например, в сельском хозяйстве. Так, согласно данным Национального бюро статистики, уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам в 2022 году составил 51%.

При этом, законодательство слабо стимулирует водопользователей к использованию водосберегающих технологий и экономного использования воды.



Следовательно, на данный момент во всех сегментах и на всех стадиях процесса водопользования присутствуют существенные технические, экономические проблемы, а также недостатки в сфере правовых отношений, регуляторного контроля и формирования стратегий и планов развития, которые требуют своего решения, что становится существенным препятствием на пути устойчивого развития и стратегической безопасности Казахстана. Поскольку половина речного стока Казахстана формируется за пределами страны, снижение объемов воды важных трансграничных рек обуславливает особенную важность водной дипломатии и трансграничного сотрудничества в управлении водными ресурсами.



По этой причине на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года, Президент Республики Казахстан поручил преобразовать новое Министерство водных ресурсов и ирригации которое должно разработать проект нового Водного кодекса.



5 февраля 2024 года Правительство Республики Казахстан утвердило Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024 – 2030, а 18 марта 2024 года первый заместитель Министра водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз представил депутатам Мажилиса Республики Казахстан проект Водного кодекса.



Какие изменения ожидаются от нового Водного кодекса?



Новый Водный кодекс направлен на защиту водных ресурсов от истощения и загрязнения для обеспечения водно-ресурсного потенциала страны, создание более эффективной и прозрачной системы государственного регулирования и управления в области охраны и использования водного фонда с целью усовершенствовать правовые основы и механизмы реализации единой государственной политики для обеспечения водной безопасности в стране, в том числе в интересах будущих поколений.



Новый кодекс пересматривает подходы к управлению водными ресурсами в сторону приоритета сохранения водного потенциала страны (охраны водного фонда) и признания экономической ценности воды, разграничения и уточнения компетенции уполномоченного органа и иных государственных органов сквозь призму координирующей роли уполномоченного органа, усиления роли общественности и науки в формировании и реализации государственной политики, а также других мер законодательного регулирования.



Новым Водным кодексом будут регламентированы следующие основные направления:

закрепление приоритета охраны водного фонда перед использованием;

пересмотр задач и компетенции государственных органов в системе управления водными ресурсами;

стимулирование водопользователей к внедрению мер по водосбережению;

усиление роли общественности и науки в управлении водными ресурсами;

создание Национальной информационной системы водных ресурсов;

введение государственного надзора в области охраны и использования водного фонда;

вопросы планирования, мониторинга, учета, охраны и нормирования водных ресурсов.



Основные отличия нового Водного кодекса:

Появилась новая статья по водной безопасности РК. Она направлена на экономию воды и на решение потенциальных проблем в случае, если возникнет дефицит воды.

Добавлена обязанность представителей территориальных подразделений уполномоченных органов участвовать в заседаниях бассейновых советов; на бассейновых советах будут рассматриваться не только актуальные вопросы, но и ход реализации бассейновых соглашений, и разрешаться водные споры.

В статье про принципы водного законодательства появился новый пункт о защите интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Появились права и обязанности пользователей воды посредством установления правил для потребителей воды, включая их обязанности по экономии и очистке сточных вод.

Предусмотрены меры по улучшению качества питьевой воды и обеспечению доступа к ней для всех слоев населения, особенно в отдаленных и сельских районах для решения проблем водоснабжения.

Предусмотрены меры по улучшение систем учета и мониторинга водных ресурсов, модернизация инфраструктуры и внедрение новых технологий для регулирования водных хозяйств.

Разрешительные документы на водопользование (специальные разрешения на водопользование) будут выдаваться только при наличии плана поэтапного (не более пяти лет) перехода на обеспечение оборотной и возвратной водой.

Предусмотрена господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности.



Более того, предполагается, что очищенные сточные воды будут являться одним из источников водоснабжения и активно использоваться в отраслях экономики.

Отдельной статьей Водного кодекса предлагается законодательно расширить формы государственного контроля – это профилактический контроль без посещения и с посещением, проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и внеплановые проверки. Этим будет заниматься государственный водный инспектор. При этом подвергать профилактическому контролю микро и малый бизнес обещают не чаще двух раз в год.



Закон не только направлен на защиту и сохранение водных ресурсов, но и учитывает современные вызовы, связанные с нехваткой воды и изменением климата. Инновационные инициативы, такие как усиление управления трансграничным водопользованием, улучшение качества питьевой воды и модернизация инфраструктуры, позволят эффективно распределять и охранять водные ресурсы.



Роль бассейновых советов в разрешении водных споров и реализации соглашений подчёркивает необходимость различных уровней управления и взаимодействия между заинтересованными сторонами.

Также, в Водном кодексе появился термин "заинтересованных лиц" и заинтересованности общества при установлении водоохранных полос, публикации информации о водном фонде, что является очень важным существенным шагом для прозрачности и подотчётности водопользователей. Ожидается, что данная мера по улучшению качества водоснабжения в отдалённых районах поможет обеспечить справедливый доступ к воде для здоровья и благополучия местного населения.



Актуальным является и то, что редакция кодекса предусматривает особые режимы, связанные с зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия на водных объектах, и запрет на ввод в эксплуатацию сооружений, отрицательно влияющих на состояние водных объектов.



Критика



Однако, критика проекта Водного кодекса включает в себя вопросы безопасности гидротехнических сооружений ирригации и дренажа, питьевой воды и водоснабжения (ГТС). Отмечаем, что гидроэлектростанции входят в число гидротехнических сооружений, что создаёт определённые дискуссии по части использования водных ресурсов для генерации энергии из возобновляемых источников.



Другая немаловажная проблема, не нашедшая существенного отражения в проекте Водного кодекса, является влияние последствий изменения климата на водные ресурсы и мер по адаптации к вызванных ими рискам.

Тем не менее, работа над новым водным кодексом отражает стремление Казахстана не только решить текущие проблемы водоснабжения, но и обеспечить долгосрочное развитие и устойчивость страны. Ожидается, что принятие законопроекта позволит создать условия для достижения баланса между задачами по сохранению водного фонда и водообеспечению населения, в том числе отраслей экономики, обеспечивающего устойчивое развитие страны.



Таким образом, принятие нового Водного кодекса является важным шагом на пути к устойчивому управлению водными ресурсами в Казахстане.

На данный момент проект Водного кодекса находится в стадии доработки и ознакомиться с проектом нового Водного кодекса можно здесь.



Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса, который внесён в Мажилис Парламента. Ожидается, что сам Водный кодекс будет направлен на подпись Президенту Республики Казахстан до конца 2024 года.



Информационная справка:

Согласно данным Национального плана развития, Казахстан входит в топ 15 стран по объёму подушевого потребления воды, основной объем забора приходится на орошение в сельском хозяйстве, при этом удельный расход воды на орошение является достаточно высоким, превышающим уровень климатически сопоставимых стран в 2 - 3 раза. Практически повсеместно неэффективное использование воды обусловлено низким уровнем тарифов на воду, не стимулирующим внедрение водосберегающих практик и технологий. Изношенность водохозяйственной системы и недостаточный учёт воды приводят к высоким потерям воды (до 40%) во время транспортировки.



Основной объем водных ресурсов Казахстана обеспечивают поверхностные воды - речные стоки, озера и ледники. При этом уровень водообеспеченности страны снижается и значительно уступает показателям других стран. Поскольку половина речного стока Казахстана формируется за пределами страны, снижение объёмов воды важных трансграничных рек обуславливает особенную важность водной дипломатии и трансграничного сотрудничества в управлении водными ресурсами.



В рамках приоритета по угрозе растущего дефицита воды в разделе 4.3, Национальный план развития Казахстана стремится достичь снижения дисбаланса между водопотреблением и уровнем запаса водных ресурсов, уменьшения подушевого водопотребления в 1,5 раза, поддержания уровня речного стока страны и увеличения объёмов используемых альтернативных водных источников к 2029 году. Основной задачей является повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве, налаживание межгосударственного взаимодействия по вопросам управления водными ресурсами, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, использование альтернативных водных источников и применение современных технологий.

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