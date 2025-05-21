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21 May 2025

Новый Водный Кодекс в Казахстане чего ожидать?

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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Управление водными ресурсами является...
Kazakhstan Environment
Chaltabaeva Raushana and Musina Alexandra

Пролог

Управление водными ресурсами является стратегически важным компонентом государственной безопасности и ключевым ресурсом для развития. Согласно пункту 2 статьи 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, общественные отношения, возникающие в области использования природных ресурсов, в той мере, в которой это применимо, их сохранения, восстановления и воспроизводства, регулируются в зависимости от вида природного ресурса соответственно.

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим регулирование водных ресурсов в Республике Казахстан, является Водный кодекс.
Действующий Водный кодекс Республики Казахстан принят в 2003 году, и за это время он претерпевал изменения более 70 раз. Отмечается, что действующий Водный кодекс в основном ориентирован на хозяйственное использование водных ресурсов, где вода рассматривается как средство достижения экономической выгоды, как, например, в сельском хозяйстве. Так, согласно данным Национального бюро статистики, уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам в 2022 году составил 51%.
При этом, законодательство слабо стимулирует водопользователей к использованию водосберегающих технологий и экономного использования воды.

Следовательно, на данный момент во всех сегментах и на всех стадиях процесса водопользования присутствуют существенные технические, экономические проблемы, а также недостатки в сфере правовых отношений, регуляторного контроля и формирования стратегий и планов развития, которые требуют своего решения, что становится существенным препятствием на пути устойчивого развития и стратегической безопасности Казахстана. Поскольку половина речного стока Казахстана формируется за пределами страны, снижение объемов воды важных трансграничных рек обуславливает особенную важность водной дипломатии и трансграничного сотрудничества в управлении водными ресурсами.

По этой причине на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года, Президент Республики Казахстан поручил преобразовать новое Министерство водных ресурсов и ирригации которое должно разработать проект нового Водного кодекса.

5 февраля 2024 года Правительство Республики Казахстан утвердило Концепцию развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024 – 2030, а 18 марта 2024 года первый заместитель Министра водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз представил депутатам Мажилиса Республики Казахстан проект Водного кодекса.

Какие изменения ожидаются от нового Водного кодекса?

Новый Водный кодекс направлен на защиту водных ресурсов от истощения и загрязнения для обеспечения водно-ресурсного потенциала страны, создание более эффективной и прозрачной системы государственного регулирования и управления в области охраны и использования водного фонда с целью усовершенствовать правовые основы и механизмы реализации единой государственной политики для обеспечения водной безопасности в стране, в том числе в интересах будущих поколений.

Новый кодекс пересматривает подходы к управлению водными ресурсами в сторону приоритета сохранения водного потенциала страны (охраны водного фонда) и признания экономической ценности воды, разграничения и уточнения компетенции уполномоченного органа и иных государственных органов сквозь призму координирующей роли уполномоченного органа, усиления роли общественности и науки в формировании и реализации государственной политики, а также других мер законодательного регулирования.

Новым Водным кодексом будут регламентированы следующие основные направления:

  • закрепление приоритета охраны водного фонда перед использованием;
  • пересмотр задач и компетенции государственных органов в системе управления водными ресурсами;
  • стимулирование водопользователей к внедрению мер по водосбережению;
  • усиление роли общественности и науки в управлении водными ресурсами;
  • создание Национальной информационной системы водных ресурсов;
  • введение государственного надзора в области охраны и использования водного фонда;
  • вопросы планирования, мониторинга, учета, охраны и нормирования водных ресурсов.


Основные отличия нового Водного кодекса:

  • Появилась новая статья по водной безопасности РК. Она направлена на экономию воды и на решение потенциальных проблем в случае, если возникнет дефицит воды.
  • Добавлена обязанность представителей территориальных подразделений уполномоченных органов участвовать в заседаниях бассейновых советов; на бассейновых советах будут рассматриваться не только актуальные вопросы, но и ход реализации бассейновых соглашений, и разрешаться водные споры.
  • В статье про принципы водного законодательства появился новый пункт о защите интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.
  • Появились права и обязанности пользователей воды посредством установления правил для потребителей воды, включая их обязанности по экономии и очистке сточных вод.
  • Предусмотрены меры по улучшению качества питьевой воды и обеспечению доступа к ней для всех слоев населения, особенно в отдаленных и сельских районах для решения проблем водоснабжения.
  • Предусмотрены меры по улучшение систем учета и мониторинга водных ресурсов, модернизация инфраструктуры и внедрение новых технологий для регулирования водных хозяйств.

Разрешительные документы на водопользование (специальные разрешения на водопользование) будут выдаваться только при наличии плана поэтапного (не более пяти лет) перехода на обеспечение оборотной и возвратной водой.
Предусмотрена господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности.

Более того, предполагается, что очищенные сточные воды будут являться одним из источников водоснабжения и активно использоваться в отраслях экономики.
Отдельной статьей Водного кодекса предлагается законодательно расширить формы государственного контроля – это профилактический контроль без посещения и с посещением, проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и внеплановые проверки. Этим будет заниматься государственный водный инспектор. При этом подвергать профилактическому контролю микро и малый бизнес обещают не чаще двух раз в год.

Закон не только направлен на защиту и сохранение водных ресурсов, но и учитывает современные вызовы, связанные с нехваткой воды и изменением климата. Инновационные инициативы, такие как усиление управления трансграничным водопользованием, улучшение качества питьевой воды и модернизация инфраструктуры, позволят эффективно распределять и охранять водные ресурсы.

Роль бассейновых советов в разрешении водных споров и реализации соглашений подчёркивает необходимость различных уровней управления и взаимодействия между заинтересованными сторонами.
Также, в Водном кодексе появился термин "заинтересованных лиц" и заинтересованности общества при установлении водоохранных полос, публикации информации о водном фонде, что является очень важным существенным шагом для прозрачности и подотчётности водопользователей. Ожидается, что данная мера по улучшению качества водоснабжения в отдалённых районах поможет обеспечить справедливый доступ к воде для здоровья и благополучия местного населения.

Актуальным является и то, что редакция кодекса предусматривает особые режимы, связанные с зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия на водных объектах, и запрет на ввод в эксплуатацию сооружений, отрицательно влияющих на состояние водных объектов.

Критика

Однако, критика проекта Водного кодекса включает в себя вопросы безопасности гидротехнических сооружений ирригации и дренажа, питьевой воды и водоснабжения (ГТС). Отмечаем, что гидроэлектростанции входят в число гидротехнических сооружений, что создаёт определённые дискуссии по части использования водных ресурсов для генерации энергии из возобновляемых источников.

Другая немаловажная проблема, не нашедшая существенного отражения в проекте Водного кодекса, является влияние последствий изменения климата на водные ресурсы и мер по адаптации к вызванных ими рискам.
Тем не менее, работа над новым водным кодексом отражает стремление Казахстана не только решить текущие проблемы водоснабжения, но и обеспечить долгосрочное развитие и устойчивость страны. Ожидается, что принятие законопроекта позволит создать условия для достижения баланса между задачами по сохранению водного фонда и водообеспечению населения, в том числе отраслей экономики, обеспечивающего устойчивое развитие страны.

Таким образом, принятие нового Водного кодекса является важным шагом на пути к устойчивому управлению водными ресурсами в Казахстане.
На данный момент проект Водного кодекса находится в стадии доработки и ознакомиться с проектом нового Водного кодекса можно здесь.

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса, который внесён в Мажилис Парламента. Ожидается, что сам Водный кодекс будет направлен на подпись Президенту Республики Казахстан до конца 2024 года.

Информационная справка:
Согласно данным Национального плана развития, Казахстан входит в топ 15 стран по объёму подушевого потребления воды, основной объем забора приходится на орошение в сельском хозяйстве, при этом удельный расход воды на орошение является достаточно высоким, превышающим уровень климатически сопоставимых стран в 2 - 3 раза. Практически повсеместно неэффективное использование воды обусловлено низким уровнем тарифов на воду, не стимулирующим внедрение водосберегающих практик и технологий. Изношенность водохозяйственной системы и недостаточный учёт воды приводят к высоким потерям воды (до 40%) во время транспортировки.

Основной объем водных ресурсов Казахстана обеспечивают поверхностные воды - речные стоки, озера и ледники. При этом уровень водообеспеченности страны снижается и значительно уступает показателям других стран. Поскольку половина речного стока Казахстана формируется за пределами страны, снижение объёмов воды важных трансграничных рек обуславливает особенную важность водной дипломатии и трансграничного сотрудничества в управлении водными ресурсами.

В рамках приоритета по угрозе растущего дефицита воды в разделе 4.3, Национальный план развития Казахстана стремится достичь снижения дисбаланса между водопотреблением и уровнем запаса водных ресурсов, уменьшения подушевого водопотребления в 1,5 раза, поддержания уровня речного стока страны и увеличения объёмов используемых альтернативных водных источников к 2029 году. Основной задачей является повышение эффективности водопользования в сельском хозяйстве, налаживание межгосударственного взаимодействия по вопросам управления водными ресурсами, модернизация водохозяйственной инфраструктуры, использование альтернативных водных источников и применение современных технологий.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Chaltabaeva Raushana
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Musina Alexandra
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