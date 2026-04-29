禁止作为商标使用的标志有哪些？

商标注册并非简单的名称设计，而是需要严格遵守法律规定的过程。本文深入解析《商标法》第十条规定的绝对禁止注册和使用的标志类型...

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——商标注册的“绝对禁区”全解析

在商标实务中，很多企业都遇到这样的问题：花了好长时间设计出来的商标，提交了商标申请，却被商标局以不得作为商标标志注册为由驳回了，更糟糕的是，已经投入到市场使用，才发现这个标志不能作为商标使用，甚至因此受到有关部门的处罚。

以上这些，其实是触碰了《商标法》的“绝对禁区”，即《商标法》第十条规定的不得作为商标使用的情形。所以，对企业来说，在设计商标时，首先考虑的不应该是名字是否有特色、是否好记，亦或是是否有显著性、是否有在先近似商标等等，而是更应该考虑这个标志能否作为商标注册及使用。

本文将为您逐一拆解《商标法》第十条规定的绝对禁止注册和使用的标志到底有哪些，从而帮助您在品牌命名的第一步就成功避开商标上的“雷区”。

一、国家与主权类标志

（一）与中国国家名称、国旗、国徽、国歌等相同或近似

中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等，以及中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形，均不得作为商标使用。例如，直接使用“中国”“CHINA”“国旗图形”等申请商标，会被依法驳回。

上述我国国家名称、国旗、国徽等国家标志、与国家尊严紧密相连，因此对此类标志审查尤为严格，旨在维护国家尊严和主权象征的严肃性。

（二）与外国国家名称等、政府间国际组织的名称等相同或近似

同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，原则上禁止使用，除非经该国政府同意。同样，与政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，也受到严格限制，除非经该组织同意或者不易误导公众。

二、官方标志与公益标志

（三）与官方标志、检验印记相同或近似

与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，不得作为商标使用，但经授权的除外。“官方标志、检验印记”，是指官方机构用以表明其对商品质量、性能、成分、原料等实施控制、予以保证或者进行检验的标志或印记，如丹麦奶酪印记、荷兰商品检验印记等。这类标志通常代表着政府的公信力和权威性，不应被商业主体独占使用。

（四）与“红十字”、“红新月”名称、标志相同或近似

同国际人道主义保护标志“红十字”、以及阿拉伯国家和部分伊斯兰国家红新月会专用的“红新月”的名称、标志相同或者近似的，绝对禁止使用。这是国际人道主义保护的通用标志，禁止用于商业目的。

三、社会公序良俗类

（五）带有民族歧视性的

任何带有民族歧视性的标志，不得作为商标使用。这里所说的“民族歧视性”是指标志中带有对特定民族进行丑化、贬低或者其他不平等看待该民族的内容。例如，在“蜂蜜”等商品上申请“蛮子”商标，“蛮子”属于对少数民族的蔑称，因此该商标不得注册。

而有些与民族或种族有关的文字图形等，其本身可能不会伤害民族、种族情感，但如果使用在某些特定商品或者服务上，可能产生伤害民族、种族感情的后果，这种标志也不得作为商标进行注册和使用。比如，在卫生洁具商品上注册和使用“印第安人”文字标志。

（六）带有欺骗性的

“带有欺骗性”，是指标志对其指定商品或者服务的质量等特点或者来源作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者来源产生错误的认识，从而损害公众利益。如在“燕窝、水果罐头”商品上注册使用“代谢修复”标志，在“鱼制食品”上注册使用“火牛肉”标志。

上述例子中的标志，都容易使得消费者对产品的种类、原材料、功能、用途等产生误导，因此不得作为商标注册和使用。

（七）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响

该项主要规制那些可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的标志，体现了国家对社会主义核心价值和社会风尚的主动保护。

如入选2019年中国法院十大知识产权案件的“MLGB”商标无效案，尽管商标注册人争辩“MLGB”是“My Life’s Getting better”的缩写，但北京市高级人民法院最终认为在网络环境下已经存在特定群体对’MLGB’指代为具有不良影响的情形下，应认定该争议商标存在“含义消极、格调不高的情形”。

四、地名商标的特殊规定

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。县级以上行政区划地名包括全称、简称，以及省、自治区、直辖市、特别行政区、省会城市、计划单列市、著名旅游城市的拼音形式。公众知晓的外国地名，是指我国公众知晓的我国以外的其他国家或地区的名称，包括全称、简称、外文名称和通用的中文名称，如“纽约”、“首尔”等。

与缺乏显著性的商标可以通过实际使用获得“显著特征”不同，违反《商标法》第十条的标志，既不能作为商标注册，也不能作为商标使用。这意味着，即使将其投入市场使用多年、积累了较高知名度，仍然无法获准注册，甚至可能面临行政处罚。

因此，在商标设计之初，就应当避开上述“绝对禁区”。 如果您正在考虑申请商标，建议先对照上述条款进行自查，或委托专业商标代理机构进行评估，避免投入大量时间和费用后才发现触碰了不可逾越的红线。

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