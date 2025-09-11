ARTICLE
11 September 2025

民間企業トップ500社、保有特許72万件超　研究開発投資も拡大

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
全国工商連は8月28日、「中国民間企業トップ500社（2025年版）」を発表した。京東グループ、アリババ（中国）有限公司、恒力集団有限公司が上&#
China Intellectual Property
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections

全国工商連は8月28日、「中国民間企業トップ500社（2025年版）」を発表した。京東グループ、アリババ（中国）有限公司、恒力集団有限公司が上位3社となった。

　今回発表によると、トップ500社は72万1600件の有効特許を保有し、国家標準の策定に9948件、業界標準の策定に7568件を主導または参加している。また、国内での有効商標登録件数は20万9100件、国外では6万件（うちマドリッド制度による国際商標登録は1万700件）となっている。

　今年の調査には、2024年の営業収入が10億元以上の企業6379社が参加した。トップ500社の売上高総額は43兆500億元、研究開発費は1兆1300億元、研究開発人員は延べ115万人にのぼる。

　さらに、戦略的新興産業への積極的な投資も目立つ。500社のうち309社が新材料、新エネルギー、次世代情報技術、先端設備、新エネルギー車、環境保護などの分野で計627件のプロジェクトに投資している。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin  
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More