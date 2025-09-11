民間企業トップ500社、保有特許72万件超　研究開発投資も拡大

全国工商連は8月28日、「中国民間企業トップ500社（2025年版）」を発表した。京東グループ、アリババ（中国）有限公司、恒力集団有限公司が上位3社となった。

今回発表によると、トップ500社は72万1600件の有効特許を保有し、国家標準の策定に9948件、業界標準の策定に7568件を主導または参加している。また、国内での有効商標登録件数は20万9100件、国外では6万件（うちマドリッド制度による国際商標登録は1万700件）となっている。

今年の調査には、2024年の営業収入が10億元以上の企業6379社が参加した。トップ500社の売上高総額は43兆500億元、研究開発費は1兆1300億元、研究開発人員は延べ115万人にのぼる。

さらに、戦略的新興産業への積極的な投資も目立つ。500社のうち309社が新材料、新エネルギー、次世代情報技術、先端設備、新エネルギー車、環境保護などの分野で計627件のプロジェクトに投資している。

出所：国家知識産権局公式サイト

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.