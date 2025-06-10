杭州市検察院、知的財産権保護の取り組みを発表　8件の典型事例を公表

杭州の検察機関が、知的財産権保護を通じて地域のイノベーションと産業発展を力強く支える取り組みを展開している。近日、杭州市政府新聞弁公室は市場監督管理局（市知識産権局）、中級人民法院、検察院、公安局と共同で「国家知的財産権保護モデル地区創設」に向けた記者会見を開催し、検察機関の最新の取り組みを発表した。

会見では、杭州市検察院が知的財産権保護の強化と科学技術イノベーションの促進に向けた取り組みを報告し、8件の典型事例を公表した。また、2024年度版の「杭州市知的財産権検察活動白書」を発表するとともに、関連部門と連携して「知的財産権侵害技術鑑定における部門間協力覚書」に調印した。

2024年、同検察院はオンラインプラットフォーム「ビジネス環境検察eステーション」を立ち上げたほか、主要産業プラットフォームや企業総合サービスセンター内に知的財産権検察連絡所を設置した。これにより、企業が知的財産権保護に関する法的支援を受けるためのアクセスが大幅に向上し、迅速かつ効果的な支援体制が構築されている。

出所：最高人民検察院公式サイト

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