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2 June 2025

商标申请别踩雷！5大误区及实用避坑攻略

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商标注册是企业品牌保护的第一步，但在实际操作中，许多企业或个人常常因为对商标注册流程不够了解，陷入误区导致商标申请被驳回或保
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Tang Rui
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商标注册是企业品牌保护的第一步，但在实际操作中，许多企业或个人常常因为对商标注册流程不够了解，陷入误区导致商标申请被驳回或保护范围不足。

今天，我们就来聊聊商标注册中的那些“坑”，以及如何巧妙“避坑”。 

误区1：不能准确判断商标是否近似

大多数企业在申请商标时，经常性会关注商标的美观性，却忽略了商标的“独创性”。导致企业在申请商标时，发现自己的商标与已经申请或者注册的商标相同或者近似，导致被驳回。

▶我们建议：在提交商标申请前，一定要进行全面的商标查询。不仅要查文字商标，还要查图形商标、组合商标等。可以借助专业的商标查询工具或委托商标代理机构进行细致的检索。在国家知识产权局商标网官方网站中，也能对近似商标进行初步检索。如果发现与在先商标近似，建议更改商标设计，避免因近似导致驳回。

▶需要提醒申请人注意的是，商标的“近似”不仅仅是外观相似，还包括发音、含义等方面的相似性。比如，“苹果”和“平果”虽然字形不同，但发音相似，也可能被认定为近似商标

误区2：类别选择错误

商标申请注册的指定商品按照类别划分，目前一共分为45个类别。许多企业在选择类别时，只关注当前业务范围，却忽略了未来的发展需求。结果，当企业拓展新业务时，发现商标并未覆盖相关类别，导致品牌保护不全面，或者发现其品牌被其他人抢注在前期未覆盖的商品上，导致自己无法在该领域使用自己的商标，造成维权艰难。

▶因此，在选择商标类别时，不仅要考虑当前的产品或服务，还要为未来的业务拓展预留空间。可以参考《类似商品和服务区分表》（尼斯分类），选择企业的主营业务所在的类别，以及与主营业务相关联的其他类别。如果预算允许，建议将这些相关类别一同注册，确保对其品牌有全面的保护。

▶此外，有些类别看似不相关，但实际上可能存在交叉。比如，餐饮类企业不仅要注册第43类（餐饮服务），还可以考虑第29类（食品）和第30类（调味品）等关联产品。

误区3：忽视商标的显著性

有些企业喜欢用描述性词汇或通用名称作为商标，比如“美味餐厅”“优质家具”等。这类商标缺乏显著性，在注册的过程中，有大概率被驳回。

▶商标的显著性是商标注册审查过程中非常关键的因素。因此，选择具有独创性和识别度的文字或者图形作为商标尤为重要。如果商标本身缺乏显著性，可以通过添加其他显著性的元素，例如图形或独特字体来增强其识别度。

误区4：忽略国际注册的重要性

许多企业在国内市场注册了商标，却忽略了国际市场的保护。这样不利于从事国际业务的公司在海外开展业务，或者自己的商标被他人抢注，导致产品无法进入目标市场。

▶如果企业有国际化发展的需要，建议尽早通过马德里体系或单一国家注册的方式，在目标市场申请商标保护。

误区5：忽视商标的维护与管理

很多企业在商标成功注册后，就不再注重商标注册成功之后的维护。这样可能会导致在商标成功注册三年之后，由于未进行合理的使用，被他人提交撤销申请，从而导致丧失商标权。或者有些公司不注重后续的商标续展，导致商标无效，不能继续使用。

▶因此，在商标注册成功后，企业应建立完善的商标管理制度，定期维护商标使用证据。同时，注意商标的续展时间，确保商标长期有效。

商标注册看似简单，但其中要求较高的专业知识。从商标设计到类别选择，从国内注册到国际保护，每一步都需要详细规划和专业指导。商标不仅仅是企业的标识，更是品牌价值的体现。保护好商标，就是保护企业的未来。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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