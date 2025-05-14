2023年香港知识产权保护进展

通过阅读香港海关年刊，了解2023年度香港海关知识产权保护工作的进展。

在当今这个由科技驱动的世界里，假冒问题日益严重。香港作为国际贸易中枢纽，在保护本地市场免受假冒产品侵害方面面临着严峻挑战。在海关公布的2023年刊中，香港海关阐述了其在打击假冒产品方面的持续努力，以及在保护品牌权益、维护消费者信任方面所取得的成就。这份报告也彰显了香港维护其全球领先贸易中心地位的决心。

历史上，香港一直是国际贸易中心。2023年，香港被世界贸易组织（WTO）评为全球第十大商品贸易实体和第二十一大商业服务贸易实体 1。基于活跃的贸易活动，2023年知识产权侵权案件数量也有所上升，在2024年11月香港海关发布的《2023年海关年刊》中，海关对侵权情况和海关采取的行动进行了详细说明。

主要成就

2023年，香港海关共侦破了703起知识产权侵权案件，拘捕了329人。共查获约73万件侵权物品，总价值约为2.88亿港元，较2022年增长了60%。其中，查获的主要侵权物品为电器及电子产品，其次是手表及零部件。

打击网络假冒： 2023年，香港海关共侦破了77起网络假冒案件，拘捕了87人。查获了包括皮具、服装、鞋类、配饰、香水和化妆品等在内的各类假冒商品，总价值达662万港元。

2023年，香港海关共侦破了77起网络假冒案件，拘捕了87人。查获了包括皮具、服装、鞋类、配饰、香水和化妆品等在内的各类假冒商品，总价值达662万港元。 打击科技犯罪： 2023年，海关部门侦破了24起与科技犯罪相关的案件，拘捕了29人，并查获了价值245万港元的盗版物品。这些案件主要涉及销售规避技术保护的设备、销售非法串流设备，以及派对房和餐厅使用侵权卡拉OK歌曲。

2023年，海关部门侦破了24起与科技犯罪相关的案件，拘捕了29人，并查获了价值245万港元的盗版物品。这些案件主要涉及销售规避技术保护的设备、销售非法串流设备，以及派对房和餐厅使用侵权卡拉OK歌曲。 打击本地假冒： 2023年，香港海关侦破了202起涉及伪造商标的案件，拘捕了170人。查获的货物主要包括服装、配饰、手表和电器，查获物品总价值达1144万港元。

2023年，香港海关侦破了202起涉及伪造商标的案件，拘捕了170人。查获的货物主要包括服装、配饰、手表和电器，查获物品总价值达1144万港元。 打击版权侵权： 2023年，海关部门侦破了25起本地盗版案件，拘捕了31人。

2023年，海关部门侦破了25起本地盗版案件，拘捕了31人。 打击跨境侵权活动：2023年，香港海关侦破了400起跨境侵权案件，查获了62万件价值2.67亿港元的假冒物品，主要包括电器、手表、鞋类、服装及配饰。

2023年度，香港海关保护知识产权的主要举措

加强维权行动： 2023年，香港海关加大了对假冒商品和盗版行为的执法力度，开展了多次突击搜查行动，成功查获了大量假冒电子产品、时尚用品和奢侈品。

2023年，香港海关加大了对假冒商品和盗版行为的执法力度，开展了多次突击搜查行动，成功查获了大量假冒电子产品、时尚用品和奢侈品。 加强公众宣传： 为了让消费者了解知识产权保护的重要性，香港海关组织了一系列公众宣传活动，提高公众对假冒产品风险的认识，鼓励民众举报可疑的侵权行为。

为了让消费者了解知识产权保护的重要性，香港海关组织了一系列公众宣传活动，提高公众对假冒产品风险的认识，鼓励民众举报可疑的侵权行为。 加强业内合作： 2023年，香港海关加强了与各利益相关方（包括权利人和国际组织）的合作，加强了信息共享，联合各方力量以更有效地打击知识产权犯罪。

2023年，香港海关加强了与各利益相关方（包括权利人和国际组织）的合作，加强了信息共享，联合各方力量以更有效地打击知识产权犯罪。 加强培训与能力建设：2023年 ，为提升执法人员的技能，香港海关开展了一系列专门的培训项目，这些培训项目涵盖了知识产权犯罪的最新趋势、知识产权保护相关法律等内容，通过增加执法人员的知识储备，确保执法人员能够应对复杂案件。

结论

2023年海关年刊强调了知识产权保护对维护香港经济秩序和推动创新的关键作用。通过加强执法力度、开展公众教育以及推进国际合作，香港海关致力于营造一个安全的知识产权保护环境，进一步巩固香港作为全球贸易枢纽的地位。

在2023年香港海关的各项行动中，罗思也通过提供知识产权专业知识、为海关人员提供培训，积极与权利人合作等发挥了至关重要的作用。通过和海关、权利人的密切合作，我们极大地增强了维权行动的效果，保护了权利人的利益，并参与到了维护香港公平市场的行动当中。展望未来，应对假冒行为的不断演变，知识产权从业者、海关和权利人，都需要对侵权行为持续保持警惕，积极采取行动，如此，才能为企业和消费者创造优良的经营和消费环境。