국가지식산권국,허베이성의 "AI를 특허 전환 및 활용 촉진 시범사업"지원 승인

2025년8월10일,국가지식산권국은 허베이성의 "인공지능을 통한 특허 전환 및 활용 촉진 시범사업"에 대한 지원을 승인하였다고 인민망이 보도함

2023년10월 중국 국무원은 2025년까지 다수 고부가가치 특허의 산업화를 촉진하는 것을 목표로 "특허 전환 및 활용 특별행동 방안"을 발표함

2025년은 상기 특별행동의 마지막 해로서 높은 품질로 목표를 달성하기 위해서는 특허 전환 및 활용 업무를 재배치할 필요성이 대두었고 이에 따라 국가지식산권국은 2025년5원30일 "특허 전환 및 활용 특별행동의 장기적 메커니즘 형성을 가속화하기 위한 심층 추진에 관한 통지"를 발표함

동 통지는 대학 및 연구기관의 미활용 특허 활성화를 위해 각 지역에서 "특허 전화 및 활용을 촉진하기 위한 인공지능의 활용 방안 탐구"등을 수행할 것을 독려하였고 이에 허베이성은 동 시범사업을 수행해 옴

"인공지능을 통한 특허 전환 및 활용 촉진 시범사업"의 목표는 첫째,전국의 지역 특허 산업 클러스터를 대상으로 1000개 이상의 기업에 10000건 이상의 적합한 특허 기술을 추천하고 수요 발굴부터 맞춤형 매칭까지의 전 과정 서비스를 제공하여 우수한 특허 전환 생태계를 구축하는 것임

둘쩨 데이터 매칭을 통해 데이터 뒤에 숨겨진 특허권자와 기업 간의 소통 및 협력 체계를 구축하고 산 학 연 협력의 새로운 채널을 개척하고자 함

허베이성은 한단직업기술학원을 통해 지역 내 고정부품 산업클러스터를 중심으로 수백 건의 특허를 단계별로 선별해 "지역 고정부품 특허 전환 자원 데이터베이스"를 구축하고 선도기업의 기술수요를 파악하여 대학의 고정부품 분야 특허9건에 대한 라이선싱 체결을 지원함

또한 한단직업기술학원을 통해 현지화된 DeepSeek대규모언모델을 구축하여 "대규모언어모델을 활용한 수요 생성-AI 기반 정밀 매칭-빅데이터 분석 평가-대학과 기업 간 계약 체결-금융 지원-대학과 기업의 중간 테스트-후속 추적 서비스"의 새로운

모델을 탐구하고 원스톱 솔루션을 제공함

뿐만 아니라 허베이성 과학기술 성과 전시 거래센터는 의료기기 산업 분야 약200개 기업의 기술 수요를 조사하고 한단직업기술학원은 AI대규모언어모델을 활용해 적합한 특허를 선별하여 기업에게 추천하는 등 핵심 산업의 수요와 공급의 연결을 지원함

국가지식산권국은 관련 정책 조정,업무 연구,기초 데이터 등 분야에서 허베이성 시범사업의 진행 상황을 지속적으로 파악 지원 홍보 문제점 개선 안정화하여 허베이성의 특색있는 모델로 구축함으로써 특허 사업화를 가속화 하고자 함

