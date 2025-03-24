如何合理选择著作权和商标权进行保护？

企业在生产经营活动中产生的美术作品，可以通过著作权或商标权给予保护。

企业在生产经营活动中产生的美术作品，可以通过著作权或商标权给予保护。但在实际保护过程中，有的申请人往往只重视了商标权的取得，而忽略了版权登记，或者有的申请人针对所有在经营活动中产生的美术作品都进行了版权登记，走向了两种极端。到底怎样合理选择著作权和商标权，即进行全面的保护，又避免不必要的成本投入呢？在找寻这个答案前，我们先看下这两种权利的对比，或许可以从中获得一些启发。

著作权与商标权对比：

对比项 商标权 著作权 概念 商标权是民事主体享有的在特定的商品或服务上以区分来源为目的排他性使用特定标志的权利。 著作权又称版权，是指自然人、法人或者非法人组织对文学、艺术和科学作品依法享有的人身权利和财产权的总称。 权利的取得 经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。 著作权自作品创作完成之日起产生，即著作权自动获得。 作品实行自愿登记。作品不论是否登记，作者或者其他著作权人依法取得的著作权不受影响。 有效期 注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。 注册商标有效期满，需要继续使用的，可以续展。 著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。著作权中的发表权及其他权利的保护期为五十年。自然人的作品，保护期为作者终生及其死亡后五十年。 著作权期满不可以续展。 客体 商标权的客体是商标，商标是经营者为了使自己的商品或服务与他人的商品或服务区别而使用的标记。任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。 文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括文字作品、口述作品、美术作品、摄影作品等等。 权利的保护范围 考虑商品和服务，类似商品或服务上的近似商标 不考虑商品和服务，构成实质近似的作品 权利的举证 无需举证，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权。 需举证，在先享有著作权的事实可以用下列证据材料加以证明：在先公开发表该作品的证据材料，在先创作完成该作品的证据材料，著作权登记证书，通过继承、转让等方式取得在先著作权的证据材料等。

从上表可以看出这两种权利在保护的客体、权利的保护范围以及权利的举证方面明显不同。从权利的举证方面来看，商标权，经商标局核准注册，商标注册人即享有商标专用权，所以在后续维权的过程中无需举证。而对于著作权而言，著作权自作品创作完成之日起产生，即著作权自动获得，但在后续的维权过程中，申请人仍然需要提供相关的证据材料来证明在先著作权。从权利的保护范围来看，显然著作权的保护范围大于商标权，商标权的保护必须围绕注册的商标和商品/服务，而著作权仅需要考虑作品本身即可。但同时，笔者需要提醒的是，上表很清晰的列明了著作权保护的客体是具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，也就是说如果你的作品不具有独创性那就不适用于著作权保护的客体，即便选择版权登记保护也没有任何作用。

综上，笔者认为对于在经营活动中产生的具有独创性的美术作品，选择注册商标获得商标权，同时进行版权登记，取得证明在先著作权的初步证据，在后续的维权保护过程中是非常必要和全面的。

但是对于在经营活动中产生的并不具有独创性的美术作品，即便选择了版权登记，在后续的维权过程中，也不会产生有利的影响，因为该作品很有可能根本不构成著作权保护的客体，所以也无需花费更多的成本进行版权登记，仅根据使用的需求进行商标注册申请保护即可。

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