阿联酋：商标查封以及将知识产权认定为有价值资产

在查阅阿联酋商标局最新发布的商标公告时，我们注意到了一则不同寻常的公告，它涉及商标的查封。

在查阅阿联酋商标局最新发布的商标公告时，我们注意到了一则不同寻常的公告，它涉及商标的查封。这类公告之前从未出现过。虽然阿联酋商标法允许此类行为，但其实际应用一直不为人知。通常我们看到的更多是有关质押申请的通知，这类程序可以通过在线服务门户办理。

该公告提到：“决定根据法院案件编号***查封该商标。”商标的查封是一种法律机制，意味着商标的权利或商标本身可能会被临时或永久性限制。此类行为是法律允许的，通常用于执行法院判决或保护债权人的利益。

商标查封的实际执行标志着阿联酋在将知识产权（特别是商标）视作有价值资产方面迈出了重要一步。它彰显了阿联酋政府在提高知识产权地位方面的持续努力，特别是在中东地区及阿联酋本国。这一进展与政府推动和加强知识产权意识与执行的政策相契合，强调了商标作为经济资产的重要性。

此外，这一发展反映了阿联酋经济部和商标局对商标所具备的巨大经济价值的认可。商标查封程序的实践，进一步突显了保护知识产权的重要性，并展示了在商标保护上进行投资所能带来的经济益处。尽管本文未详细介绍商标查封的具体程序和机制，但它强调了此类程序在实践中是可行的，进一步强化了知识产权作为经济增长和创新基石的作用。

阿联酋法律关于查封财产（动产与不动产）的相关规定

2022年颁布的关于新《民事诉讼法》的第42号联邦法令强调了查封动产和不动产的可能性，包括预防性和执行性查封。值得注意的是，知识产权资产和商标被归类为不动产。

阿联酋商标法一贯认可商标的查封，具体规定在第28条第1款和第3款中，涉及商标的转让和质押：

第28条第1款 - 商标注册申请权和商标所有权，或其上设立的质押或查封，可以随与之关联的商业机构或开发项目一并有偿或无偿转让，除另有约定外。商标在此发挥着区分商品或服务的作用。

第28条第3款 - 在任何情况下，商标所有权的转让或其上设立的质押或查封的转让，除非已在商标注册处登记并公告，否则无法对抗第三人，具体程序和条件由本法令的执行条例规定。

设立更清晰的将商标作为一种不动产进行查封的机制具有重要意义，原因包括：

强调商标的经济和运营价值。

加强对知识产权的保护，尤其是在侵权和欺诈案件中。

支持更广泛的举措，旨在建设一个强大的知识产权生态，促进投资与创新。

吸引投资者对阿联酋知识产权保护的关注。

增加品牌授权、扩展品牌影响力并促进经济增长。

关键洞察

许多经济体因长期积累的知识产权经验，已认识到商标和其他知识产权的价值。尽管阿联酋的知识产权框架相对较新，但它已经超越了许多其他国家。商标查封这一做法反映了阿联酋作为全球商业中心地位的不断提升，并表明其拥有现代化的法律体系。

这一变化展示了阿联酋如何将其法律框架与国际最佳实践接轨，确保知识产权所有者能够拥有有效的保护和变现工具。现在正是阿联酋企业和法律专业人士抓住这些新机会的好时机。

此外，商标查封为将知识产权评估纳入商业战略并创造评估服务机会铺平了道路。通过将商标视为可查封的有价值资产，企业可能会更倾向于评估其知识产权的财务价值。这一评估将在并购决策、财务规划等方面产生重要影响。

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