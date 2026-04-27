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27 April 2026

金融不良资产收购与处置成功案例：金诚同达助力某资产管理公司实现债权回收超2亿元

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

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Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
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金诚同达律师事务所代理某资产管理公司，在一起金融不良资产处置案件中，成功应对再审逆转、主合同无效等重重困难，通过激活过错责任条款
China Finance and Banking
Chen Shengli and Deng Jie
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金诚同达代理某资产管理公司，在金融不良资产处置案件中成功突破再审逆转、主合同无效、执行不能等层层困局，最终实现现金回款0.96亿元、以房抵债1.13亿元，共计回款2.09亿元。

本案由金诚同达高级合伙人陈胜利统筹负责，由合伙人邓婕全程主办，项目成员包括律师张滢滢、叶世健、宋慈。律师团队凭借高度的责任心、对金融不良资产处置的深刻理解和精准的法律工具运用，充分维护了客户的商业利益，获得客户高度肯定。

本案所涉债权系某资产管理公司通过不良资产批量转让方式、以较低折扣率从某农村商业银行受让的债权之一，属典型的金融不良资产收购与处置业务。结合案件办理过程及成果，本案的专业价值和典型意义在于：

第一，激活过错责任条款，为再审逆转后的债权回收提供救济通道。 某资产管理公司受让债权后，债务人发起再审审查监督程序。在主合同被法院认定无效、担保合同随之无效的不利局面下，代理律师从各担保人未尽到合理审查义务等角度论证其过错，成功将“担保无效”转化为“过错赔偿责任”，主张各担保人在债务人不能清偿部分的三分之一范围内承担责任。该路径的激活，意味着金融资产管理公司在收购不良资产后，即便遭遇再审逆转，仍可在法律框架内寻求回收空间，避免债权落空。

第二，穿透式调查发现隐匿财产，为“履行能力”的证明提供新范式。 本案中，经法院常规查控本案的主债务人和保证人均未发现可供执行财产，案件一度陷入执行僵局。代理律师通过现场、税务、银行、社保四重穿透，重点突破了保证人A公司，成功锁定其隐匿财产线索。金融不良资产处置中，债权的真实价值往往不限于法院查控系统所呈现的信息，而在于律师能否通过穿透式调查，还原被执行人的真实资产状况。

第三，以刑促民打开执行通道，为打击恶意逃废债提供有力工具。 在掌握充分证据后，代理律师从主体资格、履行能力、拒不履行、犯罪构成等方面系统论证，整理形成涉嫌拒不执行判决、裁定罪的汇报材料提交执行法官。刑事线索移送后，A公司主动派员谈判。本案证明，对于有履行能力但恶意规避执行的被执行人，刑事手段是民事执行受阻后的重要破局工具。

第四，法律工具的深度运用决定金融不良资产处置的最终效果。 本案同时运用了过错责任条款、民事执行调查手段、拒执罪刑事移送等多种方法和路径，形成了完整的“法律工具箱”。金融不良资产处置，表面上看是资金和资源的竞争，实质上更是法律工具运用能力的竞争。收购不良资产只是第一步，如何通过法律手段将其盘活、变现，才是决定投资回报的核心环节。

金诚同达在特殊资产法律服务领域具备领先专业优势，拥有完善的业务风控体系、操作规范及区域协同机制。律所曾承办众多重大破产案件，在破产重整、和解、清算及衍生诉讼方面经验丰富，可担任破产管理人、债务人、债权人及投资人法律顾问，高效维护委托人合法权益。同时，金诚同达长期为国内外银行、金融机构及资产管理公司等提供不良资产收购法律服务，涵盖尽职调查、风险防控、价值挖掘、债权清收与处置全流程，通过结构化方案设计，为客户后续处置与司法实现奠定坚实法律基础。

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