金融法律监管年度报告（2025）

岁月不居，时节如流。2024年，国际舞台动荡与变革交织，地缘政治冲突延宕升级，"超级大选年"叠加政治思潮激荡。中国金融政策顶风破浪，稳中有进，一揽子增量政策有效提振社会信心，新质生产力稳步发展，沿着高质量发展航道扬帆前行。

纵有疾风，踏浪奋楫。作为"十四五" 规划的收官之年，2025年国际形势依旧复杂且严峻。在此背景下，中国金融监管始终秉承 "防风险、强监管、促发展"的主线，通过精准有力的政策举措，全方位扩大内需，推动实体经济持续回升向好，行稳致远，为全球经济复苏注入强大动力。

朝暮并往，拨雪寻春，方达金融行业组《金融法律监管年度报告（2025）》如期而至。《金融法律监管年度报告》立足银行业、证券期货业、资产管理/财富管理、保险业及金融科技等多个细分领域以及绿色金融及碳市场特别专题，为您梳理金融法律监管重要时点、监管主线及趋势。

在不确定中寻找确定，助力客户行稳致远，是方达金融行业组的不懈追求。我们常年就中国金融行业最前沿、最复杂的法律问题为国内外客户提供法律支持，主导了大多数市场上最领先的交易项目和产品结构，对中国金融服务行业有着深刻的思辨性解读，能够在复杂的金融监管环境中提供富有创造性的解决方案。

作为市场参与者，您一定对于市场动向有更加全面且切实的体会与思考。如果您对报告内容有任何意见或建议，请随时与我们联系讨论。深耕于金融行业法律服务多年，我们希望能与您一起了解市场、拥抱变化、把握趋势。我们期待您的见解和斧正！

