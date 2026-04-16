民营企业反舞弊合规体系的构建路径与战略价值研究

在强监管与市场化竞争的双重背景下，反舞弊合规已成为民营企业防范经营风险、实现可持续发展的核心治理议题。

Article Insights

Xu Qin’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular: in China Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular: within Corporate/Commercial Law, Antitrust/Competition Law and Employment and HR topic(s)

在强监管与市场化竞争的双重背景下，反舞弊合规已成为民营企业防范经营风险、实现可持续发展的核心治理议题。当前我国民营企业普遍存在反舞弊合规意识薄弱、内控体系缺失、风险应对能力不足等问题，由此引发的财务损失、声誉崩塌、刑事追责、监管处罚等风险，已成为制约民营企业行稳致远的隐患。

笔者为多家大型民企提供反舞弊合规相关法律服务时发现，多数民企实控人对反舞弊合规的重要性认知严重不足，部分经营者甚至对员工吃回扣等舞弊行为放任纵容，以未实质影响经营为由不予追究。从制度演进的底层逻辑来看，“廉洁则政兴，腐败则政息”的治理规律，不仅适用于国家治理层面，同样适用于现代企业治理。多数大型企业的经营危机，其根源均在于内部合规防线的崩塌，曾经的头部房地产企业债务危机事件便是典型例证。本文将结合笔者承办过的国内外企业反舞弊合规的案例及其他著名典型案例，围绕三大核心议题展开研究：第一，何为反舞弊合规；第二，为何要反舞弊；第三，如何开展反舞弊。

关键词：民营企业；反舞弊合规；事前合规；内部控制；公司治理

在当前国内市场经济深化改革、合规监管持续趋严的商业环境下，民营企业的经营管理层面临着愈发多元的公司治理挑战。从外部环境来看，我国《公司法》《刑法》《反不正当竞争法》等法律法规持续完善，对企业合规经营的刚性约束不断强化，监管机构对财务舞弊、商业贿赂、职务侵占等违法行为的打击力度持续升级；与此同时，新媒体时代下企业舞弊丑闻的传播速度与影响范围呈指数级扩大，市场与公众的监督倒逼企业必须严守合规底线。对于大中型民营企业而言，反舞弊合规体系的构建，已不再是单纯的法律合规义务履行，而是关乎企业可持续发展与基业长青的核心战略命题。唯有将反舞弊合规提升至企业战略层面，将其纳入企业核心竞争力的建设范畴，企业经营管理层才能带领企业在复杂的市场环境中筑牢风险防线，实现稳健发展。1

01.民营企业忽视反舞弊合规的风险维度与现实危害

民营企业若对反舞弊合规建设持消极漠视态度，看似降低了短期的制度建设与管理成本，实则为企业经营埋下了重大合规隐患。内部舞弊行为不会因企业的放任而自行消亡，反而会在制度漏洞中持续滋生蔓延，最终侵蚀企业的经营利润、商业信誉与市场生存空间。具体而言，民营企业反舞弊合规失范的风险与危害主要集中于以下四大维度：

（一）财务风险

内部舞弊直接侵蚀企业财务健康，造成巨额经济损失。根据企业反舞弊联盟工作委员会 2025 年发布的典型案例显示，某年营收 50 亿元的制造企业，因采购团队长期收受供应商商业回扣，导致企业采购成本虚增 15%，经内部审计核查发现时，该舞弊行为已造成企业数亿元的直接经济损失，企业市场份额也因成本管控失效被合规经营的竞争对手大幅挤占。2此外，恒大地产财务舞弊事件中，企业通过财务造假虚增经营业绩，不仅导致企业财务信息严重失真，更直接引发企业现金流断裂、债务全面违约，最终陷入破产重整的经营僵局。3

（二）声誉风险

一旦舞弊丑闻曝光，企业品牌形象将遭受重创，信任资产瞬间瓦解。例如，瑞幸咖啡因高管造假交易22亿元被曝光，股价暴跌80%，公司市值蒸发数百亿，最终从资本市场强制退市，多年积累的品牌商业信誉彻底瓦解。相较于可量化的经济损失，企业商业信誉与品牌价值的损失往往具有不可逆性，市场公众与商业合作伙伴的信任重建，需要企业长期持续的合规经营投入，且难以完全恢复至舞弊事件发生前的状态。

（三）刑事风险

企业内部的贪腐行为可能触犯刑法，导致相关责任人被追究刑事责任，给企业带来沉重打击。许多案例表明，高管甚至普通员工的舞弊都可能锒铛入狱。4京东曾通报过10起内部腐败案件，涉及收受供应商贿赂、职务侵占、索要礼品、接受宴请等违法行为，公司将涉案员工移交司法机关或予以辞退处理，相关行贿商家也被追究法律责任。5可见，无论企业人员还是合作方，一旦触犯法律，皆难逃刑责。

（四）监管风险

企业反舞弊合规的缺失，必然会触发监管机构的行政处罚程序，轻则巨额罚款，重则业务限制乃至高管职业生涯终结。以恒大地产为例，因财务舞弊和信息披露违法被中国证监会顶格处罚41.75亿元，时任董事长许家印被罚款4700万元并终身禁入证券市场。6如此严厉的制裁对企业造成致命打击，也是对整个行业的警示：监管部门对舞弊零容忍，一旦触碰红线，公司和高管都将付出惨痛代价。

综上所述，反舞弊合规并非民营企业经营过程中可有可无的配套制度，而是企业防范财产损失、信誉贬损、刑事追责与行政处罚的核心刚需与必备治理机制。唯有在事前构建完善的反舞弊合规体系，将合规风险化解于萌芽阶段，才能从根本上规避舞弊行为给企业带来的毁灭性经营灾难。7

02.反舞弊合规的典型案例检视与规则启示

大大小小的舞弊案例一再敲响警钟，为企业高层提供了生动的教训与启示。在中国，本土企业的反面案例和正面实践同样发人深省。8

首先从反面警示案例来看，恒大集团财务舞弊案是我国资本市场中企业合规失范的典型案例。该案中，恒大集团管理层在规模扩张的经营导向下，完全忽视企业合规内控体系建设，放任财务造假行为，通过虚假财务报表粉饰经营业绩，最终引发企业债务危机、经营全面崩盘的不可逆后果。该事件不仅使企业面临巨额行政处罚、陷入破产重整程序，多名企业高级管理人员包括时任董事长在内，均被处以巨额罚款并被采取终身证券市场禁入措施，企业多年积累的商业信誉与品牌价值彻底崩塌。恒大集团案的核心警示意义在于：即便是处于行业头部地位、资产规模庞大、业务体系复杂的大型企业，若缺失合规经营意识与完善的内部控制体系，最终必将因合规失范陷入经营危机。该案例充分印证，企业必须将内部控制体系建设贯穿于经营全流程，确保财务、投融资等核心业务环节的合规性与透明度，否则无论企业规模多大，都将面临合规风险带来的毁灭性打击。9

与此同时，国内多家头部企业已通过合规实践，充分印证了反舞弊合规体系对于企业经营的核心保障价值。正如企业合规实务领域的共识所言：企业经营最大的风险源于内部治理的失效，而腐败舞弊行为正是攻破企业内部治理防线的核心风险。10互联网行业头部企业京东集团，始终坚持对内部腐败舞弊行为的零容忍态度，将内部反舞弊合规建设视为关乎企业生死存亡的核心治理事项。早在 2016 年，京东集团便通过官方渠道实名通报了 10 起内部腐败舞弊典型案件，涉案行为涵盖员工收受供应商商业贿赂、职务侵占公司财物等多个类型，企业不仅对涉案人员作出内部处分，还将涉嫌刑事犯罪的人员与实施行贿行为的供应商一并移交司法机关处理。京东集团的该次通报，在国内企业合规领域引发了强烈反响，开创了大型民营企业主动公开内部舞弊案件、传递反舞弊零容忍态度的行业先例。11无独有偶，阿里巴巴集团于 2011 年因内部员工舞弊事件，对时任首席执行官、首席运营官予以免职处理（官宣二人系主动辞职），即便二人系企业发展的核心功勋人员，也未改变企业的处理决定，充分体现了企业管理层对反舞弊合规的坚定态度。

近年来，随着我国民营经济的持续发展，内部舞弊腐败已成为民营企业公司治理中无法回避的核心问题，越来越多的民营企业开始建立内部反舞弊合规机制，对舞弊行为的“零容忍”已成为我国民营企业合规经营的核心共识。上述企业的合规实践充分表明，唯有企业经营管理层率先垂范，对内部舞弊行为坚持严厉打击、绝不姑息的态度，才能将舞弊风险控制在企业内部，有效防范舞弊行为引发的重大外部经营危机与法律风险。12

再看合规体系的保护价值。一些跨国公司的案例显示，健全的合规体系甚至可以在危急时刻拯救企业于水火。从域外合规实践来看，摩根士丹利（Morgan Stanley）因有效落实反贿赂合规机制，在2012年一名高管涉嫌海外行贿案发后，美国司法部决定不对公司本身提起处罚，仅追究该高管个人责任。原因就在于摩根士丹利事前建立了完善的内部控制和反腐培训，该高管系私自违背公司意愿实施违法行为，公司因此被认定无须承担连带责任。无独有偶，美国监管机构 2016 年办理的哈里斯通信公司案中，监管机构仅对该公司中国子公司总裁个人提起刑事诉讼，认定其违法行为系个人刻意绕过公司合规内控体系实施，未对公司主体作出任何处罚。上述合规案例充分印证：当企业建立了完善且具备实际执行力的反舞弊合规体系时，司法与监管机构会对企业责任与个人责任进行明确区分，仅追究实施违法行为的个人责任，而不会连带处罚企业主体。

我国司法实践中，同样已出现认可事前合规体系免责价值的标杆性案例，即被誉为“中国企业合规无罪抗辩第一案”的雀巢公司员工侵犯公民个人信息案中，法院审理时采纳了雀巢公司提供的合规体系证据。雀巢公司事先制定了合规宪章、员工行为准则并开展培训，明确禁止员工通过贿赂医务人员非法获取个人信息。正是由于公司已有这些严格规定且员工违背了公司意志实施犯罪，法院认定雀巢公司对员工的违法行为不知情、无意愿，也不应对个别员工的犯罪承担刑事责任。这一开创性的判决充分证明：行之有效的合规体系可以成为企业的“避罪护盾”，在关键时刻保全企业免受连坐处罚。13

此外，我国此前试点的涉案企业合规不起诉制度，在理论与实务层面均存在一定争议。该制度的核心内涵，是企业在涉嫌刑事犯罪立案后，通过补建合规体系、完成合规整改，获得检察机关的不起诉决定。这个制度乍一听是利好企业，但严重违反《刑法》罪刑法定原则和平等适用刑法原则，笔者认为这也是这个制度被叫停的主要原因。所以，“事中合规”被叫停后，事前合规就更加重要，因为一旦触及红线，企业已经没有“亡羊补牢”的机会。一个健全的反舞弊合规体系不仅能防患于未然，还能在事后最大程度挽回损失、重塑信任，为企业赢得改过自新的机会。

03.反舞弊合规体系建设的关键要件与实施路径

在厘清反舞弊合规的制度价值与法律意义后，民营企业的经营管理层必须从企业发展战略层面，主导构建一套体系化、可落地、强执行的反舞弊合规管理体系。反舞弊合规体系建设并非“一次性工程”，而是贯穿企业经营全流程、覆盖全业务链条的系统性治理工程。民营企业构建反舞弊合规体系，需重点聚焦以下四大核心要件：14

（一）高层带动与合规文化

企业董事长和高管层应当以身作则，率先垂范地倡导诚实守法的价值观，将反舞弊的理念融入企业战略决策和日常管理。高层必须明确宣示“红线”所在，让全体员工清楚什么行为绝对不容触犯。通过建立由上而下的“Tone at the Top”（高层基调），塑造出崇尚合规、杜绝侥幸的企业文化氛围。当员工感受到管理层对腐败零容忍的决心，就不会心存幻想，舞弊行为才不易滋生蔓延。

（二）风险识别与内部控制

建立合规体系首先要全面识别企业各业务环节潜在的舞弊与违规风险点。例如财务报表、采购招标、销售回款、项目投资等领域往往是舞弊高发区，需要重点评估。针对识别出的高风险领域，企业应设计和落实严密的内部控制制度：包括明确岗位分离和授权审批制度、强化对资金流和合同流程的监控、引入定期审计和抽查机制等。通过科学的制度流程，将权力与责任有效制衡，减少个人操纵和错误的机会，从源头上封堵舞弊漏洞。15

（三）举报渠道与调查机制

缺乏有效监督的制度将丧失实际约束力，因此企业需设立畅通且保密的内部举报渠道（如匿名举报信箱、电话热线或线上平台），鼓励员工和第三方主动报告可疑行为。同时，建立专业的调查机制，当举报或审计发现疑点时，能够迅速开展独立调查。16调查工作可由公司内控合规部门牵头，必要时聘请外部律师、法务会计等专家介入，以确保调查结果客观公正。17一旦查实舞弊行为，应依据公司纪律和法律规定严肃处理，决不姑息纵容。通过及时有力的查处，向内外部传递出公司反腐的坚定决心，形成有力震慑。

（四）持续监控与改进提升

反舞弊合规体系建设不是“一次性工程”，而是需要持续投入和优化改进的动态过程。企业应定期检视合规制度的有效性，随着业务的发展和外部环境变化，不断更新风险评估并调整控制措施。例如，引入数据分析技术对交易和财务数据进行异常监测，及时捕捉可能的舞弊信号；针对新出现的法律法规（如数据合规要求、海外反贿赂规定等）及时完善公司制度。18与此同时，持续开展合规培训和宣传教育，提升员工的法律意识和职业操守，使合规理念深入人心。通过PDCA循环（计划→执行→检查→改进）的不断迭代，企业的合规体系才能保持高效运转，真正做到防患于未然。

值得一提的是，在构建完善合规体系的过程中，专业外部力量能够发挥重要作用。例如，徐秦律师团队曾为某大型企业设计并实施过一套反舞弊合规体系，关键在于根据企业自身的特点，量身定制一套行之有效的制度体系：

首先，协助该企业全面识别了采购、财务等关键环节潜在的舞弊风险；随后，对发现的可疑交易和问题线索展开深入独立调查，查明舞弊事实或根据已经发生的舞弊行为，制定有针对性的防控措施；19最后，在起诉基础上，根据调查结果帮助客户完善内部治理结构和控制流程，堵塞制度漏洞，以最终形成动态的管控模式。经过这一系列举措，该客户不仅及时挽回了潜在损失，更显著提升了内部管理的透明度和规范性。这一实践案例表明，借助专业的法律与合规服务，企业可以更精准地识别风险并迅速整改，将反舞弊举措落到实处，转化为公司治理能力的提升。

04.结语——将合规视为长期战略投资

在企业治理版图中，反舞弊合规不应被视作消耗成本的负担，而应被视为保障企业基业长青的长期战略投资。多数民营企业存在“合规是纯粹成本支出”的认知误区，但事实恰恰相反——合规是对未来最好的投入。20形象地说，健全合规体系就如同购买保险，付出的是可控的预防成本，规避的却是足以摧毁企业的致命风险，比如一个一般严重舞弊行为造成的损失，往往足够完成开展合规调查的成本，甚至远高于开展反舞弊合规的成本。21当一家企业持续投入资源加强合规建设，所获得的回报将是多方面的：一方面，腐败风险的降低意味着罚款、诉讼、损失的减少，避免了“灰犀牛”事件对企业财务的重创；另一方面，合规带来的透明高效管理能够优化资源配置、提升运营效率，从长期看降低了运营成本。此外，良好的合规形象将为企业赢得更高的品牌美誉度和市场信任，形成难以估量的无形资产；而清廉公正的企业文化也更能吸引和留住高素质人才，为企业创新发展提供源源不断的动力。

总之，在当前复杂多变的内外部环境下，反舞弊合规绝非可有可无的“软指标”，而是关乎企业生死存亡和可持续发展的战略要务。企业高层应当深刻认识到合规建设的长期价值，将反舞弊合规作为公司治理的一项长期战略投资来对待，经常主动地查漏洞、补短板、强机制。只有这样，企业才能构筑起抵御风险的坚固壁垒，在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现基业长青的愿景。各位董事长和高管不妨思考：您的企业把反舞弊合规提升到战略高度了吗？如果没有的话，每当想起王朝更迭、企业兴衰的故事，何以踏实？企业内部的舞弊行为不会因为企业的忽视而消失，反而会在暗处滋长，最终影响企业存亡。展望未来，笔者认为那些将合规视作信条并持之以恒践行的公司，必将在惊涛骇浪中稳健前行，收获更长远的成功。

文章附录

参考文献：

1 尹云霞、李晓霞：《中国企业合规的动力及实现路径》，《中国法律评论》2021 年第 3 期，第 161 页。

2 赵竞竞：《新〈公司法〉下关联交易舞弊治理研究 —— 基于机器学习驱动的三元协同机制》，《财会通讯》2025 年第 20 期，第 79 页。

3 道本科技：《企业合规视角下的恒大地产财务造假案深度剖析》，澎湃新闻，https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24661116，2023 年 9 月 28 日发布，2025 年 2 月 26 日访问

4 陈华：《预防内部职务犯罪 企业员工 “站上前台”》，《工人日报》2025 年 11 月 24 日，第 007 版。

5 界面新闻：《京东事件告诉我们：这个 “致命武器” 不除，99% 企业活不下去》，https://www.jiemian.com/article/2442729.html，2018 年 9 月 6 日发布，2025 年 2 月 26 日访问。

6 同上注③。

7 陈伟斌：《中国民营企业反舞弊现状研究》，《法制博览》2019 年第 06 期，第 143 页。

8 同上注⑦。

9 同上注③。

10 同上注⑤。

11 同上注⑤。

12 魏蔚：《腾讯 PCG：反舞弊风暴眼》，《北京商报》2023 年 1 月 17 日，第 004 版。

13 同上注①，第 168 页。

14 同上注①，第 162 页。

15 宋丽梦：《〈企业内部控制基本规范〉解读》，《财政监督》2008 年第 16 期，第 31 页。

16 周晓鸣：《反舞弊调查的特征关键字排查》，《上海法学研究》2019 年第 02 期，第 121 页。

17 刘洋、陈永亮：《因怀疑员工涉嫌盗窃对其采取反舞弊措施的司法边界》，《人民法院报》2025 年 2 月 15 日，第 003 版。

18 卞传山：《信息化赋能企业反舞弊合规》，《法人》2023 年第 06 期，第 86 页。

19 同上注⑯，第 122 页。

20 企业内部控制协会：《反腐不是成本，而是最好的投资》，搜狐网，https://www.sohu.com/a/307336034_120113131，2019 年 4 月 10 日发布，2025 年 2 月 26 日访问。

21 同上注⑳。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.