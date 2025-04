Comment L'IA Fait Progresser L'industrie Du Transport Et De La Logistique

Le secteur du transport et de la logistique a de plus en plus recours à l'IA; il adopte en effet un large éventail d'applications d'IA pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la rentabilité des activités de la chaîne d'approvisionnement.

Par exemple, les municipalités et les administrations routières utilisent l'IA pour recueillir des données à partir de GPS, de capteurs et de caméras intégrés à l'infrastructure routière afin de surveiller la densité routière, les bouchons de circulation, les problèmes d'entretien et l'utilisation des places de stationnement. L'IA peut ensuite formuler des recommandations destinées à améliorer et à réaménager les routes, notamment en ce qui concerne la synchronisation des feux de circulation et l'emplacement des carrefours giratoires ou des passages pour piétons.

En matière de logistique, l'IA améliore considérablement la gestion des risques grâce à l'analyse prédictive qui permet de détecter et d'évaluer les signaux d'alarme potentiels, de proposer des solutions de contournement et d'accélérer le processus décisionnel pour atténuer les risques. L'IA permet aux entreprises de logistique de comprendre la situation beaucoup mieux qu'avant. Elle réduit les erreurs en automatisant les processus clés, ce qui permet aux entreprises de logistique de gagner du temps et d'être plus rentables, et leur donne un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui n'utilisent pas l'IA.

L'IA simplifie les activités de la chaîne d'approvisionnement en prévoyant la demande de produits afin d'éviter les ruptures de stock et les surstocks, en gérant mieux le niveau des stocks, en automatisant les activités d'entreposage telles que le prélèvement, l'emballage et l'expédition, et en accélérant la livraison des produits commandés en ligne. Dans le domaine de l'entreposage en particulier, l'IA réduit au minimum l'énergie utilisée et les déchets générés grâce à l'analyse du niveau des stocks et de la demande de produits.

L'IA offre d'innombrables fonctions d'assistance à la conduite. Par exemple, le comportement du conducteur, la performance du véhicule et l'état des routes peuvent être surveillés par l'IA grâce à des ordinateurs de bord qui recueillent des données à partir d'un réseau complexe de capteurs, comme les radars, les appareils de télédétection par laser et les capteurs ultrasonores. Le réseau de capteurs surveille notamment les dangers routiers, les arrêts brusques, les changements de voie inappropriés et les excès de vitesse, et ce, en temps réel.

L'IA peut également contribuer aux enquêtes criminelles grâce à sa capacité à reconnaître automatiquement les plaques d'immatriculation, à anticiper et à prévenir ou détecter les délits, y compris la perte ou l'endommagement de marchandises ou de véhicules.

L'IA est déjà utilisée pour programmer les drones et les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques afin de faciliter la navigation GPS, les livraisons par largage, la détection et l'évitement des obstacles, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Les ports très fréquentés utilisent également l'IA pour repérer les points névralgiques, où le risque de collision est élevé, et pour avertir l'équipage des navires et les agents de contrôle de la circulation d'effectuer des manSuvres d'évitement.

Les véhicules autonomes programmés par l'IA constituent également un thème d'actualité dans le secteur du transport et de la logistique, car ils permettent de réduire les coûts d'indemnisation des conducteurs, de limiter les répercussions de la pénurie de conducteurs et d'accroître l'efficacité par l'élimination des pauses normalement nécessaires.

Bien que l'IA puisse être très utile au secteur du transport et de la logistique, son utilisation comporte encore un certain nombre de problèmes et de risques, notamment des défauts de fonctionnement, des erreurs ou des cyberattaques, qui exposent les participants à un risque de perte, d'endommagement ou de retard d'une expédition, ou à un risque d'accident mortel. Il est important que les entreprises qui envisagent d'utiliser l'IA ou qui le font déjà dans le cadre de leurs activités examinent attentivement les risques et la législation applicable avant d'intégrer l'IA dans leurs pratiques. Elles devraient avant tout consulter un conseiller juridique afin de s'assurer que leurs contrats de transport et de logistique existants et futurs sont mis à jour en conséquence afin de refléter fidèlement leurs positions en ce qui concerne les modalités et conditions importantes.

