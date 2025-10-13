Guide 2025 de Chambers Global sur l'emploi : chapitre canadien

Fasken est fier de contribuer une fois de plus au chapitre canadien du Chambers Global 2025 Practice Guide: Employment, en tant que rédacteur de la section sur le droit et la pratique...

Le guide de cette année présente des perspectives juridiques récentes en droit de l'emploi pour plus de 50 pays et régions, et traite de sujets clés comme les conditions d'emploi, les clauses restrictives, la protection des données, les travailleurs étrangers, les relations avec les syndicats, la cessation d'emploi et le règlement de différends.

Dans le chapitre sur le Canada, des membres de notre réputé groupe Travail, emploi et droits de la personne soulignent des aspects clés, dont :

Les nuances d'une région à une autre dans la classification des employés et l'évolution des structures contractuelles;

Les principales modalités des contrats d'emploi, dont les clauses de cessation d'emploi et les structures de rémunération;

Les clauses restrictives dans le contexte de l'emploi, y compris l'interdiction en Ontario du recours aux clauses de non-concurrence dans le cas de la plupart des employés;

Les obligations de confidentialité des données dans le contexte de l'emploi;

La conformité en matière d'immigration et l'inscription au registre des employeurs de travailleurs étrangers;

La popularité des modèles de travail flexibles et les obligations des employeurs dans les contextes de travail hybride et de télétravail;

Les changements législatifs touchant les relations avec les syndicats, y compris les nouvelles interdictions fédérales de faire appel à des travailleurs de remplacement;

Les tendances en matière de cessation d'emploi, comme des préavis plus longs et des indemnités de départ plus élevées;

L'évolution des litiges relatifs au congédiement injustifié et des recours invoquant des droits de la personne.

TÉLÉCHARGEZ CE GUIDE (EN ANGLAIS) (PDF, 1.7 MB)

Depuis 2016, le groupe Travail, emploi et droits de la personne de Fasken est régulièrement classé au niveau 1 (Band 1) à l'échelle nationale par Chambers. Nos équipes régionales en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec se distinguent aussi dans le répertoire. Nos avocats et avocates conseillent des employeurs de divers secteurs sur tous les aspects du droit du travail canadien.

Les membres de notre équipe seront ravis de discuter de tout sujet abordé dans le guide et de son incidence possible sur vos besoins d'affaires.

