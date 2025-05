Compra de imóveis no exterior exige estruturação patrimonial estratégica, aponta sócia

Em reportagem do jornal Estadão, Vera Helena Cardoso destaca cuidados jurídicos e sucessórios essenciais para brasileiros que investem em propriedades fora do País

Em reportagem do jornal Estadão, Vera Helena Cardoso destaca cuidados jurídicos e sucessórios essenciais para brasileiros que investem em propriedades fora do País

A sócia de Gestão Patrimonial, Direito de Família e Sucessões do KLA Vera Helena Cardoso foi uma das fontes ouvidas pelo jornal Estadão em reportagem sobre o crescente interesse de brasileiros na compra de imóveis de alta renda no exterior. A advogada explicou como questões sucessórias, fiscais e de responsabilidade civil devem ser consideradas na hora de adquirir uma propriedade fora do Brasil.

Segundo Vera Helena, a análise jurídica deve ser feita caso a caso, avaliando se a compra será realizada por pessoa física, jurídica ou por meio de uma estrutura offshore.

"Na maior parte dos casos, a pessoa jurídica faz mais sentido porque ela uniformiza a questão sucessória do bem. Então, eu consigo criar um instrumento sucessório que facilita a transmissão para a próxima geração e geralmente também cria uma eficiência tributária", afirma.

A especialista chama atenção para o risco de tributação sobre herança em países como os Estados Unidos, onde o imposto pode chegar a 40%. "A estrutura em paraísos fiscais também evita a tributação de herança", explica.

Vera também destacou a importância de avaliar a legislação local, especialmente no que diz respeito à responsabilidade do proprietário. "Proprietários de imóveis nos Estados Unidos são responsáveis em caso de acidentes com prestadores de serviços, como um pedreiro caindo do telhado, o que dá grande importância para um seguro residencial para proteger o patrimônio de imprevistos."

Clique aqui para acessar a reportagem completa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.