Advogada Do KLA Abordará Compliance Em Bets No International Compliance Laboratory

Juliane Mendonça será speaker em evento do Compliance Lab, em São Paulo, debatendo os desafios da lavagem de dinheiro no contexto das apostas esportivas

Article Insights

Juliane Mendonça’s articles from KLA Advogados are most popular: in South America

in South America KLA Advogados are most popular: within Strategy, Transport and Cannabis & Hemp topic(s)

Juliane Mendonça será speaker em evento do Compliance Lab, em São Paulo, debatendo os desafios da lavagem de dinheiro no contexto das apostas esportivas.

A advogada Juliane Mendonça, da área de Direito Penal do KLA, participa como speaker do VIII International Criminal Compliance Laboratory, realizado nesta quinta-feira, 9 de abril, das 13h às 19h, no Consulado Britânico, em São Paulo.

O evento reúne alguns dos principais especialistas em Direito Penal para discutir os desafios contemporâneos do compliance criminal. Em sua oitava edição, o encontro propõe um ambiente exclusivo de troca de experiências e aprofundamento técnico sobre temas relevantes para o cenário global.

A advogada fará parte de um painel focado em bets e falará sobre o papel das apostas esportivas e dos criptoativos no circuito da criminalidade econômica global, com foco na análise dos mecanismos jurídicos aplicáveis e dos desafios impostos por esse novo contexto.

Juliane Mendonça é especialista em Penal Empresarial e mestre em Direito Penal Econômico. Possui experiência em investigações e litígios relacionados a crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro, além de atuar em programas de integridade corporativa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.