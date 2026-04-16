Advogada Do KLA Abordará Compliance Em Bets No International Compliance Laboratory

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Juliane Mendonça será speaker em evento do Compliance Lab, em São Paulo, debatendo os desafios da lavagem de dinheiro no contexto das apostas esportivas.
A advogada Juliane Mendonça, da área de Direito Penal do KLA, participa como speaker do VIII International Criminal Compliance Laboratory, realizado nesta quinta-feira, 9 de abril, das 13h às 19h, no Consulado Britânico, em São Paulo.
O evento reúne alguns dos principais especialistas em Direito Penal para discutir os desafios contemporâneos do compliance criminal. Em sua oitava edição, o encontro propõe um ambiente exclusivo de troca de experiências e aprofundamento técnico sobre temas relevantes para o cenário global.
A advogada fará parte de um painel focado em bets e falará sobre o papel das apostas esportivas e dos criptoativos no circuito da criminalidade econômica global, com foco na análise dos mecanismos jurídicos aplicáveis e dos desafios impostos por esse novo contexto.
Juliane Mendonça é especialista em Penal Empresarial e mestre em Direito Penal Econômico. Possui experiência em investigações e litígios relacionados a crimes financeiros, corrupção e lavagem de dinheiro, além de atuar em programas de integridade corporativa.
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