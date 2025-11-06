ARTICLE
6 November 2025

Artigo no JOTA analisa impasse do STF e PLP 108 sobre ITCMD

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Lawyers discuss the effects of recent Supreme Court decisions and the advancement of Bill 108 on the taxation of inheritances and donations with international connections, highlighting impacts on estate planning.
Brazil Tax
Henrique Lopes,Victor Polizelli,José Flávio Pacheco
+8 Authors
Henrique Lopes’s articles from Koury Lopes Advogados are most popular:
  • in South America
  • in South America
Koury Lopes Advogados are most popular:
  • within Accounting and Audit topic(s)

Artigo publicado no JOTA sobre o atual impasse na tributação de heranças e doações envolvendo o exterior é assinado pelo sócio Felipe Omori, de Direito Tributário, pela sócia Vera Helena Cardoso de Almeida e pela advogada Fernanda Halevy, ambas de Gestão Patrimonial, Direito de Família e Sucessões.

No texto, os autores analisam as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e o avanço do (PLP) 108, que busca regulamentar a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) em operações internacionais.

O tema ganhou destaque após o STF reafirmar que os Estados não podem cobrar o imposto sem a edição prévia de lei complementar federal, enquanto o PLP 108 propõe critérios para viabilizar essa tributação, inclusive alterando a base de cálculo para o “valor de mercado” dos bens.

O artigo destaca que o cenário atual representa uma fase de transição normativa, em que decisões patrimoniais tomadas agora podem gerar economia ou custo adicional relevante no curto prazo. As discussões se concentram na compatibilização entre a segurança jurídica e a necessidade de um novo marco legal que traga uniformidade e previsibilidade à cobrança do ITCMD.

Os autores explicam ainda que o PLP 108, já aprovado no Senado e em tramitação final na Câmara dos Deputados, define critérios de conexão que indicam qual Estado será competente para tributar nas situações envolvendo o exterior.

Além disso, a adoção do valor de mercado como base de cálculo pode elevar o montante devido em casos de valorização de ativos, impactando diretamente planejamentos patrimoniais e sucessórios de famílias e empresas familiares.

Confira o artigo completo no site do JOTA.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Henrique Lopes
Henrique Lopes
Photo of Victor Polizelli
Victor Polizelli
Photo of Álvaro Lucasechi
Álvaro Lucasechi
Photo of José Flávio Pacheco
José Flávio Pacheco
Photo of Luís Flávio Neto
Luís Flávio Neto
Photo of Felipe Omori
Felipe Omori
Photo of Juliana Nunes
Juliana Nunes
Photo of Fernando Koury Lopes
Fernando Koury Lopes
Photo of Vera Helena Cardoso
Vera Helena Cardoso
Photo of Carolina Ducci
Carolina Ducci
Photo of Ana Carolina Penido
Ana Carolina Penido
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More