Brasília Em Pauta – Edição Nº 180

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 28/10/2024 a 01/11/2024.

Administrativo

TC 021.594/2023-6 (TCU): auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão de energia elétrica nacional.

auditoria operacional com o objetivo de avaliar o processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão de energia elétrica nacional. TC 036.368/2023-7 (TCU): solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas à readaptação e otimização de contrato de concessão para exploração de 320,1 km da Rodovia BR 101/RJ.

solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas à readaptação e otimização de contrato de concessão para exploração de 320,1 km da Rodovia BR 101/RJ. TC 010.232/2022-2 (TCU): auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar o posicionamento estratégico da Petrobras, especialmente no que se refere ao planejamento de médio e longo prazo de seus investimentos de capital, em relação aos cenários de transição energética e ao posicionamento dos demais players de mercado.

auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar o posicionamento estratégico da Petrobras, especialmente no que se refere ao planejamento de médio e longo prazo de seus investimentos de capital, em relação aos cenários de transição energética e ao posicionamento dos demais players de mercado. TC 015.281/2023-0 (TCU): acompanhamento da nova política de preços de combustíveis da Petrobras.

Anticorrupção e Compliance

TC 015.818/2018-7 (TCU): embargos de declaração em face de acordão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e aplicação de multa a duas das empresas embargantes, em tomada de contas especial, apartada de auditoria destinada a verificar as obras de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), instaurada para a apuração de dano decorrente de irregularidades em contrato para a implantação de unidades de tratamento de diesel, geração de hidrogênio e retificação de águas ácidas.

embargos de declaração em face de acordão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e aplicação de multa a duas das empresas embargantes, em tomada de contas especial, apartada de auditoria destinada a verificar as obras de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), instaurada para a apuração de dano decorrente de irregularidades em contrato para a implantação de unidades de tratamento de diesel, geração de hidrogênio e retificação de águas ácidas. TC 008.102/2024-4 (TCU): representação sobre possível irregularidade em pregão eletrônico destinado à aquisição regionalizada de material Classe VI (torre de iluminação com geração de energia fotovoltaica).

representação sobre possível irregularidade em pregão eletrônico destinado à aquisição regionalizada de material Classe VI (torre de iluminação com geração de energia fotovoltaica). TC 024.817/2020-1 (TCU): denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à atuação da Aneel na fiscalização do cumprimento das obrigações das distribuidoras de energia elétrica, referentes aos ressarcimentos dos custos dos encargos suportados pelos consumidores relativos aos pedidos de ligação nova ou de aumento de carga de energia elétrica.

Energia e Infraestrutura

TC 002.939/2024-0 (TCU): auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, realizada nas obras de dragagem do Porto de Suape.

auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2024, realizada nas obras de dragagem do Porto de Suape. TC 028.576/2022-5 (TCU): pedido de reexame contra acórdão que indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em deliberação da ANTT, por meio da qual foram aprovadas revisões das tarifas básicas de pedágio de contrato de concessão do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas/RS.

Life Sciences

TC 025.039/2016-4 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da gestão irregular de recursos públicos destinados à aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Tributário e Financeiro

ADI 4080 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 3.062/2006, do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a extinção de créditos tributários mediante compensação.

ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 3.062/2006, do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a extinção de créditos tributários mediante compensação. TC 020.733/2022-4 (TCU): auditoria operacional na burocracia tributária da Administração Aduaneira nacional.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2024. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.