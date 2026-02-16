ARTICLE
16 February 2026

IA Generativa: inovação tecnológica, riscos jurídicos e desafios regulatórios

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

A Inteligência Artificial Generativa transforma setores econômicos e sociais, mas impõe desafios jurídicos relevantes, como proteção de dados, direitos autorais, responsabilidade civil e governança regulatória.
Brazil Technology
Ana Carolina Cesar and Rafaela Ribeiro
A Inteligência Artificial Generativa consolidou-se como uma das mais relevantes inovações tecnológicas do século XXI, promovendo mudanças estruturais na forma como indivíduos, empresas e o poder público produzem conhecimento, tomam decisões e interagem com a informação. Diferentemente dos sistemas tradicionais de inteligência artificial, voltados à análise, classificação ou previsão de dados, a IA Generativa distingue-se por sua capacidade de criar conteúdos inéditos, como textos, imagens, vídeos, códigos de programação e respostas complexas em linguagem natural. Essa característica amplia exponencialmente seu potencial de aplicação, ao mesmo tempo em que intensifica os desafios jurídicos, éticos e regulatórios associados ao seu uso.

Do ponto de vista técnico, a IA Generativa baseia-se em modelos avançados de aprendizado de máquina, especialmente redes neurais profundas treinadas a partir de grandes volumes de dados. Modelos de linguagem de larga escala, por exemplo, aprendem padrões estatísticos da linguagem humana e são capazes de produzir textos coerentes e contextualizados, simulando a comunicação humana. Apesar desse desempenho sofisticado, tais sistemas não possuem consciência, intenção ou compreensão semântica real, operando exclusivamente com base em probabilidades matemáticas. Essa limitação estrutural reforça a necessidade de cautela quanto à confiança irrestrita nos resultados gerados e quanto à delegação automática de decisões relevantes a esses sistemas.

As aplicações da IA Generativa são amplas e atravessam diversos setores econômicos e sociais. No ambiente corporativo, destaca-se a automação de tarefas intelectuais, a otimização de processos, o suporte à inovação e a personalização de produtos e serviços. No setor jurídico, a tecnologia vem sendo utilizada para pesquisa jurisprudencial, análise de documentos, revisão contratual e elaboração de peças preliminares. Na educação e na saúde, observa-se seu uso como ferramenta de apoio ao aprendizado e ao diagnóstico, ampliando o acesso à informação e a eficiência dos serviços. Todavia, quanto maior o impacto desses sistemas sobre direitos individuais e interesses coletivos, mais rigorosa deve ser a análise de seus riscos e implicações legais.

Entre os principais desafios jurídicos da IA Generativa, destaca-se a proteção de dados pessoais. O treinamento e a operação desses sistemas frequentemente envolvem o tratamento de grandes volumes de dados, que podem incluir dados pessoais e, em determinados casos, dados sensíveis. Esse contexto suscita questionamentos relevantes quanto à base legal para o tratamento, à observância dos princípios da finalidade, necessidade e transparência, bem como aos direitos dos titulares, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Além disso, a reutilização de dados para fins de treinamento pode gerar riscos de uso incompatível com a finalidade original, exigindo avaliações de impacto e mecanismos robustos de governança.

Outro ponto sensível refere-se aos direitos autorais e à propriedade intelectual. A IA Generativa é capaz de produzir conteúdos que se assemelham a obras protegidas, levantando debates sobre violação de direitos de terceiros, autoria e titularidade das criações geradas por máquinas. A ausência de consenso regulatório sobre a natureza jurídica dessas produções cria insegurança para desenvolvedores, usuários e titulares de direitos, demandando interpretações cuidadosas à luz da legislação vigente e dos princípios que regem a proteção da criatividade humana.

A opacidade dos modelos generativos também representa um desafio relevante. Muitos desses sistemas operam com estruturas algorítmicas opacas, dificultando a explicação clara de como determinado resultado foi alcançado. Essa falta de transparência pode comprometer a prestação de contas, a auditabilidade e a identificação de vieses discriminatórios, especialmente quando a IA Generativa é utilizada em contextos sensíveis, como processos seletivos, concessão de crédito, políticas públicas ou decisões automatizadas com efeitos jurídicos relevantes.

Nesse cenário, a responsabilidade civil pelo uso da IA Generativa emerge como tema central. A identificação de quem deve responder por danos causados por conteúdo ou decisões geradas por sistemas de IA, sejam desenvolvedores, fornecedores, operadores ou usuários, ainda é objeto de intenso debate. A tendência regulatória internacional aponta para modelos de responsabilização baseados no risco, na adoção de medidas de prevenção e na demonstração de diligência, o que reforça a importância de políticas internas, contratos adequados e avaliações contínuas dos sistemas utilizados.

No plano regulatório, observa-se um movimento global de busca por equilíbrio entre inovação e proteção de direitos fundamentais. A União Europeia avançou com o Regulamento de Inteligência Artificial (EU AI Act), que adota uma abordagem baseada em riscos e impõe obrigações proporcionais ao potencial impacto dos sistemas de IA. No Brasil, o Projeto de Lei nº 2.338/2023 propõe um marco legal para a inteligência artificial, incorporando princípios como centralidade da pessoa humana, não discriminação, transparência e responsabilização, além de prever mecanismos de governança e supervisão.

Diante desse contexto, torna-se evidente que a adoção responsável da IA Generativa exige mais do que soluções tecnológicas avançadas. É indispensável a implementação de estruturas sólidas de governança, que incluam avaliações de risco, políticas de uso ético, capacitação de profissionais, revisão contratual e monitoramento contínuo dos sistemas. A conformidade jurídica e a ética no uso da IA não devem ser vistas como entraves à inovação, mas como elementos essenciais para a construção de confiança, sustentabilidade e legitimidade no desenvolvimento tecnológico.

Desta forma, a Inteligência Artificial Generativa representa uma ferramenta poderosa de transformação social e econômica, cujo potencial só poderá ser plenamente explorado se acompanhado de uma abordagem jurídica e regulatória madura. O desafio contemporâneo consiste em garantir que a inovação tecnológica caminhe lado a lado com a proteção de direitos fundamentais, a segurança jurídica e a responsabilidade social, assegurando que a IA Generativa seja um instrumento de progresso.

