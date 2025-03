Head de Inteligência Artificial comenta impacto da IA em escritórios de advocacia

Reportagem detalha estratégia de escritórios para a implementação de IA, com foco em governança digital e treinamentos para adaptação da equipe

Em entrevista à 17ª edição da revista Debate Imobiliário, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, Ana Carolina Cesar, head do KLAI, o hub de Inteligência Artificial do KLA, discute o impacto da inteligência artificial (IA) no setor jurídico e como o escritório tem conduzido a implementação dessas tecnologias.

No KLA, a integração da IA tem sido realizada de maneira estratégica e com a cautela necessária para garantir a eficácia e segurança das ferramentas, afirma ela. Para isso, foi criado o KLAI, um hub específico para a governança da inteligência artificial, desenvolvido para apoiar os clientes na utilização dessas soluções de maneira eficiente e responsável.

Segundo Ana Carolina, o escritório adota uma abordagem gradual, iniciando com a realização de testes rigorosos para avaliar a precisão das ferramentas antes de sua adoção em larga escala.

"Pode haver prova de conceito em tarefas repetitivas ou em análises preditivas. Nesse processo, é feita uma interação constante e intensa com os fornecedores dos sistemas para entender as peculiaridades de cada etapa, as falhas das respostas e os acertos", explica a especialista na reportagem. Esses testes têm o objetivo de garantir que as ferramentas atendam aos padrões de qualidade e precisão exigidos pelo escritório.

Apesar dos avanços no uso da inteligência artificial, o KLA ainda não utiliza a tecnologia para a análise e validação de documentos em auditorias, pois as soluções disponíveis no mercado ainda não atendem aos critérios exigidos. "Ainda não identificamos uma solução com parâmetros de precisão adequados aos nossos critérios, o que limitou as opções disponíveis", afirma Ana Carolina.

Essa é uma tendência crescente no setor jurídico, que vem adotando soluções de IA para otimizar processos e aumentar a eficiência operacional. No Direito Imobiliário, por exemplo, a tecnologia pode ser aplicada na revisão de contratos, na realização de due diligence em propriedades e na verificação de conformidade legal de documentos.

No entanto, como ressaltado por Ana Carolina, a adaptação dos profissionais à nova tecnologia é um processo complexo que exige tempo e esforço. O KLA tem se preparado para esse desafio por meio de uma abordagem estruturada, que envolve não apenas a implementação da IA, mas também a criação de uma cultura interna que valoriza a governança digital e o uso ético das novas ferramentas.

Clique aqui para ler a entrevista completa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.