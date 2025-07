Vergleichsleitfaden für Fusionen und Übernahmen in Brasilien. In unserem Abschnitt mit Vergleichsleitfäden finden Sie Vergleiche zwischen mehreren Ländern.

1. Struktur des Deals

1.1 Wie sind private und öffentliche M&A-Transaktionen in Ihrer Jurisdiktion typischerweise strukturiert?

Private Transaktionen: Private M&A-Transaktionen werden in der Regel als Share Deal strukturiert. Das funktioniert entweder durch den Erwerb einer Beteiligung an dem brasilianischen Unternehmen von einem Verkäufer durch einen Anteils- oder Aktienkaufvertrag oder durch die Investition in ein solches Unternehmen durch eine Investitionsvereinbarung, die call options auf Anteile oder Mechnismen zum Debt-Equity-Swap vorsehen können. Der Erwerb von Vermögensgegenständen (Asset Deal) ist seltener und kommt vor allem in Sondersituationen zum Einsatz, wie z.B. in Notfällen und bei Unternehmen in Sanierungs- und/oder Konkursverfahren. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen ist es nicht ungewöhnlich, Offshore-Holdinggesellschaften zu nutzen, um die Beteiligung an dem brasilianischen Unternehmen zu halten, mit dem Ziel, die Steuereffizienz für den ausländischen Investor zu erreichen

Öffentliche Transaktionen: Übernahmen von börsennotierten Unternehmen müssen den Regeln der brasilianischen Wertpapierkommission ("CVM") folgen. Sie können auch im Rahmen des Erwerbs eines Konzerns erfolgen, wenn das in Brasilien börsennotierte Unternehmen Teil einer globalen Transaktion ist. Die häufigste Form öffentlicher Transaktionen sind öffentliche Übernahmeangebote (Oferta Pública de Aquisição de Ações, "OPA"), die freiwillig oder obligatorisch sein können, wie es die Verordnung des CVM vorsieht.

1.2 Was sind die wesentlichen Unterschiede und potenziellen Vor- und Nachteile der verschiedenen Strukturen?

Transaktionsformular Vorteile Benachteiligungen Share Deal In der Regel steuerbegünstigt im Vergleich zu Asset Deals. Mögliche Nachfolgeverbindlichkeiten, die in den Transaktionsdokumenten angesprochen werden können. Asset-Geschäfte Der Käufer wählt die zu erwerbenden Vermögenswerte aus. Höhere Steuerbelastung und potenzielle Komplexität bei der Übertragung von Vermögenswerten. Offshore-Struktur Wird oft für Steuerprivilegien verwendet. Höhere Kosten für die Instandhaltung der Offshore-Struktur, sofern sie nicht bereits beim Käufer vorhanden ist.

1.3 Welche Faktoren beeinflussen häufig die Wahl des Verkaufsprozesses/der Transaktionsstruktur?

Die Hauptfaktoren, die die Struktur der Transaktion beeinflussen, sind: (a) steuerliche Fragen; b) die Nachfolge von Verbindlichkeiten; und (c) lokale gesetzliche Anforderungen, z. B. die juristischen Personen, die für die Regulierung von Erdöl, Erdgas und Biokraftstoffen, dem Gesundheitswesen und anderen Sektoren verantwortlich sind, spezifische Regeln für Kontrollwechseltransaktionen vorsehen, unterliegt der Erwerb ländlicher Grundstücke durch ausländische Investoren ebenfalls besonderen Regeln.

2. Erste Schritte

2.1 Welche Dokumente werden in der Regel in der ersten Vorbereitungsphase einer M&A-Transaktion abgeschlossen?

In der Regel schließen die Parteien einer geplanten Transaktion ein NDA ab. Vertraulichkeitsklauseln können auch Teil eines Memorandum of Understanding ("MoU") oder eines Letter of Intent ("LoI") mit unterschiedlicher Verbindlichkeit sein.

2.2 Sind Break-up-Gebühren in Ihrer Jurisdiktion (von einem Käufer und/oder dem Verkäufer zu zahlen) zulässig? Wenn ja, unter welchen Bedingungen sind sie in der Regel zu zahlen? Welche Einschränkungen und sonstigen Aspekte sollten bei der Formulierung von entsprechenden Klauseln berücksichtigt werden?

Break-up fees sind im Rahmen des Grundsatzes der Parteiautonomie zulässig. Die Bedingungen unter denen sie anfallen müssen in der zwischen den Parteien unterzeichneten Absichtserklärung oder dem LoI festgelegt werden, die häufigsten auslösenden Ereignisse sind jedoch (a) der einseitige Rückzug von der Transaktion; (b) Nichteinhaltung des MoU oder LoI und andere. Die Höhe des Honorars ergibt sich in der Regel aus einer Kostenschätzung für die abgebrochene Transaktion für die Gegenpartei (z.B. Kosten mit Rechts- und Finanzberatern, etc.).

2.3 Was sind die in Ihrer Jurisdiktion am häufigsten verwendeten Methoden zur Finanzierung von Transaktionen (Fremd-/Eigenkapital)?

Es ist üblicher, eigenkapitalfinanzierte Transaktionen zu sehen.

2.4 Welche Berater und Stakeholder sollten in die erste Vorbereitungsphase einer Transaktion einbezogen werden?

Sowohl Unternehmens- als auch Steuerberater sollten das Finanzteam des Kunden begleiten, der ein Unternehmen in Brasilien kaufen möchte. Je nach Fall sind auch Kartellrechtler und Regulatory Counsel entscheidend.

2.5 Kann das Zielunternehmen bei einer privaten M&A-Transaktion die Beraterkosten tragen oder ist dies durch Regeln gegen finanzielle Unterstützung oder Ähnliches begrenzt?

Die gängige Marktpraxis besteht darin, dass der Kunde, der ein Zielunternehmen in Brasilien erwirbt, die Kosten seiner Berater direkt trägt. In Brasilien gibt es diesbezüglich jedoch kein ausdrückliches gesetzliches Verbot, so dass nichts dagegen spricht, das Zielunternehmen letztendlich solche Kosten tragen zu lassen.

3. Sorgfaltspflicht

3.1 Gibt es länderspezifische Punkte in Bezug auf die folgenden Aspekte des Zielunternehmens, die ein Käufer bei der Durchführung einer Due Diligence für das Zielunternehmen berücksichtigen sollte?

Handels-/Gesellschaftsrecht

Auch wenn die meisten wesentlichen Fragen in den verschiedenen Fassungen der Satzung zu finden sind, sollte der Datenraum auch alle anderen Dokumente enthalten, wie z.B. Aktionärsvereinbarungen, Gesellschafterbeschlüsse und andere. Finanzielle Vereinbarungen

Es ist sicherzustellen, dass alle wesentlichen Vereinbarungen, einschließlich der konzerninternen Darlehen, analysiert werden. In einigen Fällen gelten Einschränkungen für Fremdfinanzierungen hinsichtlich der Übertragbarkeit, abhängig von der Herkunft der Investoren. Bei konzerninternen Darlehen sind diese bereits bei der Kaufpreisermittlung zu berücksichtigen. Rechtsstreitigkeiten

Die Vielzahl der Rechtsstreitigkeiten in brasilianischen Zielunternehmen wird von ausländischen Investoren oft als schockierend hoch angesehen. Die Analyse von Rechtsstreitigkeiten muss alle Bereiche abdecken: Zivil-, Handels-, Steuer- und Arbeitsrecht. Eine besondere Herausforderung in Brasilien besteht darin, dass viele Streitigkeiten durch Schiedsverfahren beigelegt werden, die nicht öffentlich sind. In solchen Fällen kommt den Einschätzungen der Erfolgsaussichten durch die verfahrensführenden Anwälte eine besondere Bedeutung zu. Steuer

Die Legal Tax Due Diligence beschränkt sich in der Regel auf die Analyse von Steuerstreitigkeiten. Größere Zielunternehmen sind oft Beklagte in Steuerstreitigkeiten, aber auch Kläger. Es ist auch üblich, steuerliche Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, bei denen mehrere Zertifikate bei vielen Behörden ausgestellt werden, um einen detaillierteren Bericht zu erstellen. Arbeitsrecht

Die arbeitsrechtliche Due Diligence beschränkt sich in der Regel auf die Analyse von Arbeitsrechtsstreitigkeiten. Die Anzahl der arbeitsrechtlichen Klagen gegen Zielunternehmen sehen ausländische Investoren oft als erschreckend hoch an. Es ist auch üblich, arbeitsrechtliche Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, bei denen viele Zertifikate bei Behörden eingeholt werden, um einen aussagekräftigeren Bericht zu erstellen, als dies vielfach allein aufgrund der Dokumentenlage im Datenraum möglich wäre. Geistiges Eigentum und IT

Es ist wichtig zu prüfen, ob das Zielunternehmen alle wichtigsten geistigen Eigentumsrechte (Marken, Patente, Software, Urheberrechte) für seinen Betrieb besitzt oder über gültige Lizenzvereinbarungen für diese Schutzrechte verfügt. Datenschutz

Die meisten größeren Unternehmen in Brasilien werden nach Inkrafttreten des allgemeinen Datenschutzgesetzes des Landes (in Brasilien im Volksmund "LGPD" genannt) bereits eine Lückenanalyse (gap analysis) durchgeführt und Maßnahmen ergriffen haben, um etwaige Lücken zu schließen. Bei der Due Diligence muss jedoch überprüft werden, ob das Zielunternehmen über ein Data-Governance-Programm, Datenschutzrichtlinien und andere datenbezogene Massnahmen verfügt, die das LGPD erfordert. Cybersicherheit

Auch in Brasilien werden Cyberangriffe zunehmend zum Thema. Es sollten zumindest gültige und ausreichende Vereinbarungen mit den Anbietern bestehen. Immobilienrecht

Die Legal Due Diligence muss prüfen, ob die Zielgesellschaft wirksam Eigentum an den von ihr genutzten Grundstücken erworben, oder sie wirksam und dauerhaft angemietet hat. Darüber hinaus müssen bestimmte Besonderheiten berücksichtigt werden, die den Erwerb von Land in Brasilien einschränken. Dazu gehört eine Beschränkung des Erwerbs von ländlichen Grundstücken durch Ausländer. Daneben gelten Beschränkungen für den Erwerb von Liegenschaften die früher von Ureinwohnern bewohnt wurden oder die zum Stammesgebiet von indigenen Völkern gehören. Umweltrecht

Im Rahmen der rechtlichen Due Diligence muss die Einhaltung der brasilianischen Umweltgesetzgebung durch das Zielunternehmen überprüft werden, insbesondere, wenn bei dessen Produktionsprozessen schädliche Substanzen freigesetzt werden können. Fusionskontrolle

Im Rahmen der rechtlichen Due Diligence werden die Antikorruptionsmaßnahmen analysiert, insbesondere wenn das Zielunternehmen eine Vereinbarung und/oder Geschäftsbeziehung mit dem öffentlichen Sektor hat. Regulatorisches

Wann immer sich das Zielunternehmen einer regulierten Branche zugehört, muss analysiert werden, ob alle Lizenzen und Genehmigungen für den Betrieb vorhanden sind.

3.2 Welche Recherchen in öffentlich zugänglichen Informationsquellen werden in Ihrer Jurisdiktion üblicherweise im Rahmen der Legal Due Diligence durchgeführt?

Es ist üblich, Recherchen in öffentlichen Quellen durchzuführen, um Informationen zu sammeln und Zertifikate zu erhalten, die die Situation des Zielunternehmens und seiner Gesellschafter in Arbeits-, Zivil-, Straf- und Steuerstreitigkeiten dokumentieren, soweit diese Informationen nicht aus dem Datenraum ersichtlich sind.

3.3 Ist die rechtliche Due Diligence von Verkäufern vor dem Verkauf in Ihrer Jurisdiktion üblich? Wenn ja, sind diese verbindlich und werden die Ergebnisse gewährleistet?

Due Diligences vor dem Verkauf werden in der Regel bei größeren Zielunternehmen und in Situationen, in denen Probleme auftreten können, durchgeführt, um dem Verkäufer die Möglichkeit zu geben, wesentliche Probleme zu lösen, bevor sie von Käuferanwälten entdeckt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Anbieter ein Bieterverfahren durchführen möchten. Auch wenn in den meisten Fällen formell kein Vertrauensschutz gegeben ist, enthalten die zugrunde liegenden Auftragsschreiben in der Regel eine Haftungsobergrenze, die der Versicherungssumme entspricht oder einen Bruchteil davon beträgt.

4. Rechtlicher Rahmen

4.1 Welche Arten von (sektorspezifischen und nicht sektorspezifischen) behördlichen Genehmigungen müssen eingeholt werden, bevor eine Transaktion in Ihrer Jurisdiktion abgeschlossen werden kann?

Die kartellrechtliche Genehmigung muss eingeholt werden, und es müssen Mitteilungen gemacht werden, falls bestimmte jährliche Umsatzschwellen überschritten werden.

Zusätzlich zur kartellrechtlichen Prüfung bedürfen Transaktionen in regulierten Sektoren teilweise der vorherigen Genehmigung der jeweiligen Regulierungsbehörden, damit die Übertragung der Kontrolle oder der Vermögenswerte wirksam ist (z.B. in Sektoren wie Elektrizität, Telekommunikation, Finanzinstitute und Betreiber von Krankenversicherungen).

4.2 Welche Behörden sind für die Überwachung von M&A-Aktivitäten in Ihrer Jurisdiktion zuständig? Welche Befugnisse haben sie?

Die wichtigste Behörde, die für die Prüfung von M&A-Transaktionen zuständig ist, ist die brasilianische Kartellbehörde ("CADE") und im Falle von Transaktionen, die börsennotierte Unternehmen zum Gegenstand haben, die brasilianische Börsenaufsichtsbehörde, CVM.

4.3 Welche Steuern fallen an und wer trägt sie in der Regel?

Die anfallenden Steuern variieren von Transaktion zu Transaktion. Bei Share Deals ist die häufigste Steuer die Einkommensteuer auf Kapitalgewinne, die von dem/den Verkäufer(n) zu zahlen ist. Bei Asset Deals können hingegen Steuern wie die Steuer auf die Übertragung von Immobilien (ITBI) anfallen.

5. Behandlung der Haftung des Verkäufers

5.1 Was sind übliche Zusicherungen und Gewährleistungen? Welche Folgen hat ein Verstoß?

Zusicherungen und Gewährleistungen hängen sehr stark von der konkreten Transaktion und der Verhandlungsmacht der Parteien ab. Grundlegende Zusicherungen und Gewährleistungen beziehen sich oft auf (a) die wirksame Gründung und das Vorhandensein der Parteien; (b) das Eigentum an den Aktien/Vermögenswerten, die Gegenstand der Transaktion sind; (c) Einhaltung des brasilianischen Antikorruptionsgesetzes; (d) Rechtsstreitigkeiten, unter anderem.

5.2 Welche Haftungsbeschränkungen aus Transaktionsdokumenten (einschließlich Zusicherungen, Garantien und spezifischer Entschädigungen) gelten in der Regel für M&A-Transaktionen in Ihrer Jurisdiktion?

Die Begrenzung der Verbindlichkeiten wird in der Regel in den Transaktionsdokumenten geregelt durch (a) eine Entschädigungsobergrenze, die in vielen Fällen nach Unterzeichnung für einige Jahre auf einem Treuhandkonto hinterlegt wird; (b) De-minimis- und Basket-Bestimmungen; und (c) zeitliche Verjährung, die zwischen den Parteien verhandelt wird, aber in der Regel auf die gesetzlichen Verjährungsfristen beschränkt ist.

5.3 Welche Trends sind in Bezug auf Käufer zu beobachten, die in Ihrem Land eine Warranty & Indemnity-Versicherung abschließen möchten?

WI-Versicherungen sind in Brasilien nicht üblich, auch wenn einige Anbieter versuchen, den Markt damit zu erobern.

5.4 Was ist der übliche Ansatz in Ihrem Land, um sicherzustellen, dass ein Verkäufer über ausreichende Substanz verfügt, um etwaige Ansprüche eines Käufers zu erfüllen?

Der gebräuchlichste Ansatz ist die Einrichtung eines Treuhandkontos. Andere Mechanismen, wie z. B. die Zurückbehaltung von Teilen des Kaufpreises, sind jedoch relativ verbreitet.

5.5 Geben Verkäufer in Ihrer Jurisdiktion häufig restriktive Verpflichtungen in Kaufverträgen ab? Welche Fristen gelten im Allgemeinen als durchsetzbar?

Ja, es ist üblich, dass die Transaktionsdokumente Wettbewerbsverbote und Abwerbeverbote enthalten. Obwohl es keine spezielle Bestimmung zu diesem Thema gibt, sehen die meisten restriktiven Vereinbarungen eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren vor. Neben der Frist müssen die Bestimmungen über Wettbewerbsverbote und Abwerbeverbote sich auf ein bestimmtes geografisches Gebiet beziehen. Solche Bestimmungen müssen einer spezifischen Analyse unterzogen werden, um Fragen der brasilianischen Kartellbehörde (CADE) zu vermeiden.

5.6 Ist es üblich, dass bei einer Lücke zwischen Unterzeichnung und Abschluss Bedingungen für den Abschluss gelten, wie z. B. keine wesentliche nachteilige Änderung (MAC) und Rücknahme von Garantien?

Aufschiebende Bedingungen und die Herabsetzung von Garantien durch ein Abschlusszertifikat gelten in Brasilien als Marktpraxis.

6. Deal-Prozess bei einer öffentlichen M&A-Transaktion

6.1 Wie sieht der typische Zeitplan für ein Angebot aus? Was sind die wichtigsten Meilensteine in diesem Zeitplan?

In der Regel wird ein mehr oder weniger verbindliches Angebot im MoU oder LoI gemacht, das unter Bedingungen gestellt ist. Infolge des Due-Diligence-Prozesses kann es zu Anpassungen kommen, beispielsweise zu einem Abweichen von der ursprünglichen Preisspanne, wenn entsprechende Findings vorliegen.

6.2 Kann ein Käufer vor und/oder während des Transaktionsprozesses eine Beteiligung an dem Zielunternehmen aufbauen? Welche Offenlegungspflichten gelten in diesem Zusammenhang?

Ja, es gibt jedoch Offenlegungspflichten, die in der CVM-Regulierung festgelegt sind, z. B. muss das Unternehmen beim Erreichen von 5 %, 10 %, 15 % (und so weiter) einer Aktienklasse die CVM und den Markt informieren.

6.3 Gibt es Bestimmungen für den Squeeze-out der verbleibenden Minderheitsaktionäre (und die Möglichkeit für Minderheitsaktionäre, ihre Aktien verkaufen)? Welche Art von Minderheitsaktionären sind in Ihrer Rechtsordnung typisch?

Ja, wenn nach einem öffentlichen Kaufangebot zum Delisting weniger als 5% der insgesamt von der Zielgesellschaft ausgegebenen Aktien im Umlauf bleiben, kann die Hauptversammlung die Zwangseinziehung dieser Aktien zum gleichen Preis beschließen, der im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots gezahlt wurde.

In der Regel haben die Minderheitsaktionäre folgende Rechte: (a) Bewertungsrecht; (b) Mitverkaufsrecht; und (c) das Recht, den Preis des öffentlichen Kaufangebots anzufechten.

6.4 Wie weist ein Bieter nach, dass die Finanzierung der Transaktion gesichert ist?

Gemäß dem CVM-Beschluss Nr. 215 können, mit Ausnahme von öffentlichen Übernahmeangeboten zum Erwerb der Kontrolle, Sicherheiten durch das Bereitstellen von Bürgschaften oder durch Hinterlegung des Kaufpreises auf einem Treuhandkonto gestellt werden.

6.5 Welches Quorum ist für Delistingbeschlüsse der Aktionäre in Ihrem Land erforderlich?

Ein Delisting-Beschluss erfordert in Brasilien eine Mehrheit von mindestens 2/3 der Stimmen der im Umlauf befindlichen Aktien.

6.6 Sind erpresserische Minderheitsaktionäre bei Pflichtangeboten häufig in Ihrer Jurisdiktion?

Minderheitsaktionäre organisieren sich oft, um den Preis für das Delisting im Wege des OPA anzufechten, indem sie den rechtlichen Mechanismus der Forderung einer neuen Bewertung (die den Inhabern von 10 % des Streubesitzes zur Verfügung steht) als Druckmittel nutzen, um die Bedingungen des Angebots neu zu verhandeln.

6.7 Gibt es ein Mindestmaß an Gegenleistung, die ein Käufer für ein Übernahmeangebot zahlen muss (z. B. unter Bezugnahme auf am Markt erworbene Aktien oder auf einen volumengewichteten Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum)?

Die CVM-Regelung sieht einen Mindestpreis für das öffentliche Übernahmeangebot vor. Der Preis des öffentlichen Übernahmeangebots muss im Falle eines Kontrollwechsels, der eine Barzahlung beinhaltet, mindestens 80 % des an den kontrollierenden Aktionär gezahlten Preises betragen. Hinzuzurechnen sind Zinsen vom Datum der Zahlung an den kontrollierenden Aktionär bis zum Datum der finanziellen Abwicklung des Übernahmeangebots.

6.8 Inwieweit ist es Bietern bei öffentlichen Übernahmen gestattet, sich auf MAC-Bedingungen (sei es ziel- oder marktbezogen) zu berufen?

Bei öffentlichen Übernahmen ist die Berufung auf die MAC-Klausel (Material Adverse Change) recht begrenzt und eingeschränkt, insbesondere im Vergleich zum privaten Sektor. In Ausnahmefällen ist dies möglich, jedoch mit Einschränkungen.

MAC-Bedingungen in entsprechenden Klauseln müssen objektiv messbar sein und die Umstände müssen erhebliche Auswirkungen haben, die sich unmittelbar auf die Fähigkeit zur Vertragserfüllung oder den Gegenstand des Angebots auswirken.

6.9 Sind unwiderrufliche Verpflichtungen der Aktionäre (zur Annahme eines Übernahmeangebots) in Ihrer Rechtsordnung üblich?

Mechanismen mit diesen Effekten können durch private Verträge, wie z.B. Aktionärsbindungsverträge oder Abstimmungsvereinbarungen, vereinbart werden.

7. Feindliche Übernahmeangebote

7.1 Sind feindliche Übernahmeangebote in Ihrer Jurisdiktion bei öffentlichen M&A-Transaktionen zulässig? Wenn ja, wie werden sie typischerweise umgesetzt?

Feindliche Übernahmen werden, wie jedes andere öffentliche Übernahmeangebot behandelt. Sie müssen alle von der CVM festgelegten Registrierungs- und Veröffentlichungsverfahren strikt befolgen.

7.2 Müssen feindliche Gebote veröffentlicht werden?

Ja.

7.3 Welche Verteidigungsmöglichkeiten hat ein Zielunternehmen gegen ein feindliches Angebot?

Der Einsatz von Giftpillen (poisenous pills) ist die häufigste Verteidigungsmethode.

8. Trends und Prognosen

8.1 Wie würden Sie die aktuelle M&A-Landschaft und die vorherrschenden Trends in Ihrer Jurisdiktion beschreiben? Welche bedeutenden Deals fanden in den letzten 12 Monaten statt?

Berichten zufolge ist die Gesamtzahl der Transaktionen im Jahr 2024 zwar im Vergleich zu Spitzenjahren zurückgegangen, der Gesamtwert ist jedoch gestiegen, was einen klaren Trend zu größeren und komplexeren Transaktionen andeutet. In den letzten 12 Monaten fanden mehrere bedeutende Deals statt, insbesondere im Öl- und Gassektor sowie im Energiesektor.

8.2 Sind in den nächsten 12 Monaten neue Entwicklungen zu erwarten, einschließlich etwaiger vorgeschlagener Gesetzesreformen? Rechnen Sie insbesondere mit einer stärkeren Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen?

Eine neue CVM-Verordnung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate in Kraft treten. Und eine Steuerreform soll ebenfalls innerhalb der nächsten 12 Monate teilweise in Kraft treten.

9. Tipps und Fallen

9.1 Was sind Ihre wesentlichen Tipps für den reibungslosen Ablauf von M&A-Transaktionen und welche potenziellen Knackpunkte würden Sie hervorheben?

Die regulatorische Komplexität, die Steuerbelastung und das hohe Volumen an Eventualverbindlichkeiten machen die Due Diligence und die anfängliche Vertragsgestaltung äußerst wichtig. Um einen reibungslosen Abschluss zu gewährleisten, sollten solche vorherigen Maßnahmen daher mit besonderer Aufmerksamkeit durchgeführt werden. Daneben ist das Erwartungsmanagement aller beteiligten Parteien wichtig, da die brasilianische Realität von dem abweichen kann, was Parteien aus dem Ausland gewohnt sind.

