Engeform tem FIP-IE, estruturado pelo KLA, listado na B3

A B3 recebeu, no fim de julho de 2026, a listagem das cotas do Engeform Infra I Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (FIP-IE). A operação marca a entrada do fundo no mercado de capitais brasileiro, com foco em ativos de infraestrutura social.

Em parceria com a Galapagos Capital, a Engeform Gestão de Recursos concluiu a captação de R$ 190 milhões para o FIP-IE. O FIP-IE já nasce com uma fatia de 50% na parceria público-privada (PPP) das Escolas de São Paulo e tem mandato para investir em novas PPPs dos setores de educação, saúde e habitação.

O KLA assessorou a Engeform na constituição do FIP-IE e na negociação dos contratos de investimento e governança com a Kinea, que resultaram na formação do Consórcio Novas Escolas Oeste SP. O consórcio venceu, em 2024, o leilão de PPP para a construção, manutenção, conservação predial, gestão e operação das 17 unidades de educação – (PPP) das Escolas de São Paulo.

A estruturação da PPP e do FIP-IE teve a coordenação, no KLA, das sócias Patrícia Braga, de Direito Societário, Fusões e Aquisições e Livia Siviero Huh, de Mercado de Capitais. Ambas acompanharam a cerimônia de listagem na B3.