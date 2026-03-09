Decreto 12.858/2026 Muda Regras De Fertilizantes E Insumos Agrícolas

Foi publicado, em 24 de fevereiro de 2026, o Decreto nº 12.858/2026, que altera o Anexo do Decreto nº 4.954/2004, responsável por regulamentar a Lei nº 6.894/1980. A nova norma não substitui integralmente o regulamento anterior, mas promove ajustes estruturais relevantes, especialmente para adequação ao modelo de fiscalização por risco e à Lei do Autocontrole (Lei nº 14.515/2022).

As mudanças impactam diretamente as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades com produtos destinados à nutrição vegetal, incluindo, entre outros:

fertilizantes minerais, orgânicos e organominerais

corretivos de acidez e alcalinidade

condicionadores de solo

substratos para plantas

remineralizadores

inoculantes e bioinsumos destinados ao uso agrícola

Do ponto de vista operacional, o decreto afeta toda a cadeia regulada. Por alterar regras relacionadas ao registro de estabelecimentos, transferência de titularidade, programas de autocontrole, fiscalização e regime sancionatório, a norma produz efeitos não apenas na área regulatória, mas também em operações societárias, na estrutura de compliance e na gestão de riscos das empresas do setor.

A seguir destacamos apenas os pontos que representam efetiva inovação regulatória e que tendem a gerar impacto direto nas operações das empresas do setor.

1. Validade do registro de estabelecimentos por prazo determinado

O decreto passa a prever prazo de validade de 10 anos para o registro de estabelecimentos.

Até então, o regulamento não estabelecia prazo único dessa natureza, o que, na prática, gerava diferentes interpretações quanto à necessidade de atualização cadastral periódica.

Impactos práticos:

maior previsibilidade regulatória

redução de custos administrativos com renovações

menor risco de paralisação de atividades por questões meramente formais

2. Transferência de titularidade do registro por alteração de CNPJ

A nova redação do art. 111 passa a permitir expressamente que a transferência de titularidade do registro ocorra mediante alteração do CNPJ no sistema do MAPA, com a devida atualização documental e a manutenção das instalações originais.

Trata-se de uma mudança relevante, pois, no modelo anterior, operações societárias como vendas de unidades, incorporações e reorganizações societárias frequentemente exigiam a condução de um novo processo de registro, com potencial impacto na continuidade operacional.

Impactos práticos:

simplificação de operações de M&A e reorganizações societárias

redução do risco de interrupção de atividades por questões cadastrais

diminuição do custo regulatório em operações de transferência de ativos

3. Criação da figura da desativação temporária formal do estabelecimento

O novo texto passa a prever expressamente a possibilidade de desativação temporária da atividade, sem necessidade de cancelamento do registro.

Essa previsão não existia de forma clara no regulamento anterior e resolve um ponto sensível para empresas que:

precisam interromper a produção por razões estratégicas ou econômicas

realizam paradas programadas

enfrentam reestruturações operacionais

Impactos práticos:

maior segurança jurídica na gestão da capacidade produtiva

preservação do registro durante períodos de inatividade

redução de custos e de riscos para retomada das operações

4. Penalidade direta pelo descumprimento do prazo de comunicação ao MAPA

A comunicação de alterações cadastrais passa a ter prazo expresso de 60 dias, e a sua realização fora desse prazo poderá resultar diretamente em multa, cassação do registro, cadastro ou credenciamento.

Embora a obrigação de comunicar alterações já existisse, a previsão expressa da consequência no próprio dispositivo eleva significativamente o nível de risco regulatório associado à gestão cadastral.

Impactos práticos:

necessidade de integração entre as áreas societária, regulatória e operacional

maior relevância da governança de prazos regulatórios

aumento do risco em operações societárias não acompanhadas sob a ótica regulatória

5. Instituição do Programa de Incentivo à Conformidade

O decreto cria mecanismo formal que permite tratamento fiscalizatório diferenciado para empresas com bom histórico de conformidade.

Entre os efeitos possíveis:

regularização de não conformidades de menor gravidade sem autuação imediata

priorização de ações orientadoras em substituição a medidas punitivas

Esse modelo não existia no regulamento anterior e está diretamente alinhado ao conceito de fiscalização baseada em risco.

Impactos práticos:

o histórico de compliance passa a gerar efeitos regulatórios concretos

incentivo à estruturação de programas internos de conformidade

potencial redução da exposição a sanções para empresas com atuação regular

6. Estruturação do modelo de dosimetria das penalidades

O novo decreto passa a prever de forma expressa critérios para definição do valor das multas, incluindo:

gravidade da infração

vantagem econômica obtida

porte da empresa

reincidência

Embora as penalidades já existissem, a ausência de critérios objetivos gerava menor previsibilidade.

Impactos práticos:

maior segurança jurídica na avaliação de risco sancionatório

possibilidade de multas significativamente mais elevadas em infrações graves

necessidade de revisão das matrizes de risco regulatório

Vigência e prazo de adaptação

O decreto entrou em vigor na data de sua publicação (25/02/2026).

As empresas já registradas antes da nova norma terão prazo de até 2 anos para adaptação às exigências relacionadas à implementação dos programas de autocontrole.

