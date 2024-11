Artigo do KLA em guia do ILN explora o ambiente corporativo brasileiro

Time de Societário do KLA analisa os modelos societários e as recentes inovações legais que impulsionam a formação de empresas no Brasil em artigo ao ILN (INternational Lawyers Network)

As sócias deDireito Societário Melissa Kanô e Patrícia Braga, juntamente ao advogado da área Eduardo Bouwman, tiveram o artigo "Establishing a Business Entity in Brazil" (Estabelecendo uma Entidade Empresarial no Brasil) publicado no guia da International Lawyers Network (ILN).

No texto, os autores destacam as duas principais estruturas societárias no Brasil: a sociedade limitada (Limitada) e a sociedade anônima (S.A.). O artigo explora as vantagens de cada modelo, como a responsabilidade limitada dos sócios, a ausência de capital mínimo obrigatório em regra geral e a flexibilidade de ambos para diferentes tipos de atividades empresariais.

No texto também é enfatizada a popularidade da Limitada, que combina flexibilidade e menor burocracia, sendo escolhida por mais de 7 milhões de empresas ativas no país.

Por fim, outro ponto de destaque é a modernização das leis societárias brasileiras, que incluem inovações como a possibilidade de assembleias digitais, extinção da figura da EIRELI, simplificação de publicações obrigatórias e a introdução de quotas preferenciais nas Limitadas.

A ILN é uma associação de escritórios de advocacia que atua como uma plataforma global para a prestação de serviços jurídicos, com o KLA como um dos representantes do Brasil.

Clique aqui para ler o artigo completo.

