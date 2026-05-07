Podcast - Executive Arbitration: Promises And Concerns

Executive arbitration offers several advantages, but it also raises concerns. In this episode of "A Lo Legal En Par Minutos," Partner Edwin Cortés and litigation attorney María Paula Zarco highlight the mechanism's benefits, such as its greater speed compared to executive proceedings through traditional legal procedures and the skill that arbitrators bring to the process. They also discuss the disadvantages of executive arbitration, including how costly it can be for the parties involved.



In addition, the attorneys explain new terms introduced in Colombia's Executive Arbitration Law — "open agreement" and "closed agreement" — as well as identify when the provision took effect.

Please note this podcast is in Spanish. We invite you to read along using the transcript below.

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Podcast Transcript

Edwin Cortés: Hola. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Holland & Knight. Soy Edwin Cortés, y en "A Lo Legal En Par Minutos", tratamos temas jurídicos y a veces no tan jurídicos de su interés. Hoy estamos nuevamente con María Paula Zarco. María Paula, bienvenida.

María Paula Zarco: Hola Edwin. Gracias por invitarme.

Edwin Cortés: María Paula no necesita presentación. Hace apenas unos episodios estuvimos conversando con ella sobre el arbitraje ejecutivo, pero quedamos pendientes de varias cosas. Lo primero sería preguntarte, María Paula, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de ese arbitraje?

María Paula Zarco: El arbitraje ejecutivo ofrece muchas ventajas. La primera de ellas es que es un trámite más expedito frente al trámite ejecutivo en jurisdicción ordinaria. La segunda es que ofrece una jurisdicción especializada por la calidad que tienen los árbitros. La tercera es que ofrece seguridad jurídica para inversionistas extranjeros que se sientan más cómodos en jurisdicción arbitral. Y la cuarta es que ofrece confidencialidad respecto del trámite, lo cual es una ventaja en comparación con la jurisdicción ordinaria.

Edwin Cortés: ¿Y las desventajas?

María Paula Zarco: La primera desventaja es que es oneroso y eso implica una serie de costos en los que tendrán que incurrir las partes. La segunda es que, como es una figura nueva, puede generarse una incertidumbre respecto a su implementación.

Edwin Cortés: Bueno, y hablando de onerosidad, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que no se paguen los honorarios?

María Paula Zarco: En caso de que no se paguen, sino en entender extinguidos los efectos de la cláusula compromisoria para la ejecución de las obligaciones que consten en los títulos ejecutivos objeto del proceso.

Edwin Cortés: Es decir, la cláusula mantiene vigencia para otros títulos ejecutivos.

María Paula Zarco: Sí.

Edwin Cortés: Perfecto. Muy bien. Y tengo una curiosidad. Revisando la norma, habla de algo nuevo: "pacto abierto" y "pacto cerrado". ¿A qué hace referencia estos términos?

María Paula Zarco: Esta es una figura muy novedosa introducida por la Ley de Arbitraje Ejecutivo. Básicamente, el pacto cerrado es cuando la cláusula compromiso consta en un solo título ejecutivo, y abierto es cuando va a incorporar varios títulos ejecutivos presentes o futuros derivados de una misma relación contractual.

Edwin Cortés: Y finalmente, María Paula, ¿cuándo entra a regir la norma?

María Paula Zarco: Entra a regir a partir del 27 de febrero 2026.

Edwin Cortés: Bueno, ya lo saben, estamos muy cerca de que entra a regir esta norma y seguramente vamos a tener mucho que discutir. Así es que tendremos a María Paula nuevamente con nosotros. Los invitamos a un próximo episodio de "A Lo Legal En Par Minutos".