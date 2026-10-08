CONVINUS Global Mobility Alert 39.2026

AUSTRALIA / AUSTRALIEN

New skilled visa processing priorities effective Sept. 19

The Australian Department of Home Affairs has issued two new ministerial directives with updated processing priorities for applications for temporary and permanent skilled migration visas, which took effect on September 19, 2026.

Key points at a glance:

Following a government announcement regarding several immigration forms, the Department has issued Ministerial Directives 121 and 122, which replace all processing priorities set forth in Ministerial Directive 119, announced earlier this year. There re a number of changes; however, one key change is that applications are now prioritized primarily based on whether the occupation falls within a designated priority area, rather than on the applicant’s location. The new instructions apply to newly submitted applications and retroactively to all applications still pending as of September 19.

The “Specialist Skills” stream receives an updated processing priority

According to Ministerial Directive 121, applications for the “Skills in Demand” visa (Subclass 482) submitted through the “Specialist Skills” stream are assigned the second-highest processing priority, resulting in significantly shorter processing times.

The new processing priorities for Subclass 482 visa applications are as follows:

Priority sector occupations (onshore and offshore) relating to construction, healthcare, teaching, agriculture, aquaculture, fishing, resources, law enforcement and defense

Specialist Skills stream applications (onshore and offshore)

Other onshore applications

Offshore applicants applying without family members

All other applications

Processing times for Specialist Skills stream applications

The department is currently processing Specialist Skills stream applications lodged in July 2026, an approximate processing period of two months. Applicants may view current processing timeframes on the department’s website.

Neue Prioritäten bei der Bearbeitung von Visa für Fachkräfte gültig seit 19. September 2026

Das australische Innenministerium hat zwei neue Ministerialanweisungen mit aktualisierten Bearbeitungsprioritäten für Anträge auf befristete und unbefristete Fachkräftevisa erlassen, die am 19. September 2026 in Kraft getreten sind.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Im Anschluss an eine Regierungsankündigung zu mehreren Einwanderungsformularen hat das Ministerium die Ministerialanweisungen 121 und 122 erlassen, die alle Bearbeitungsprioritäten der Anfang dieses Jahres verkündeten Ministerialanweisung 119 ersetzen. Es gibt eine Reihe von Änderungen; eine wesentliche Neuerung besteht jedoch darin, dass Anträge nun in erster Linie danach priorisiert werden, ob der Beruf zu einem ausgewiesenen Schwerpunktbereich gehört, und nicht mehr nach dem Standort des Antragstellers. Die neuen Anweisungen gelten für neu eingereichte Anträge und rückwirkend für alle zum 19. September noch anhängigen Anträge.

Der „Specialist Skills“-Zweig erhält eine aktualisierte Bearbeitungspriorität

Gemäss der Ministerialanweisung 121 wird Anträgen für das „Skills in Demand“-Visum (Subklasse 482), die über den „Specialist Skills“-Zweig eingereicht werden, die zweithöchste Bearbeitungspriorität zugewiesen, was zu deutlich verkürzten Bearbeitungszeiten führt.

Die neuen Bearbeitungsprioritäten für Visumanträge der Unterklasse 482 lauten wie folgt:

Berufe in vorrangigen Sektoren (im Inland und im Ausland) in den Bereichen Bauwesen, Gesundheitswesen, Lehramt, Landwirtschaft, Aquakultur, Fischerei, natürliche Ressourcen, Strafverfolgung und Verteidigung

Anträge im Rahmen des „Specialist Skills“-Programms (im Inland und im Ausland)

Sonstige Anträge aus dem Inland

Antragsteller aus dem Ausland, die ohne Familienangehörige einen Antrag stellen

Alle sonstigen Anträge

Bearbeitungszeiten für Anträge im Rahmen des „Specialist Skills“-Programms

Die Behörde bearbeitet derzeit Anträge im Rahmen des „Specialist Skills“-Programms, die im Juli 2026 eingereicht wurden; die

Bearbeitungsdauer beträgt etwa zwei Monate. Antragsteller können die aktuellen Bearbeitungszeiten auf der Website der Behörde einsehen.

CHINA / CHINA

Online Portal Launched for Accommodation Registration

China has launched an online portal for the electronic registration of accommodations for foreign nationals who live in or stay at private residences or other accommodations outside of hotels. Foreign nationals or their hosts can complete the required registration within 24 hours of arrival via the official website of the National Immigration Administration, the “NIA 12367” app, its WeChat mini-program, or the Alipay mini-program.

Registration with local public security authorities remains possible, and online registration has the same legal validity as in-person registration. Hotels will continue to register foreign guests in accordance with existing procedures.

Anyone who fails to complete registration by the deadline will face a fine.

Online-Portal für die Registrierung von Unterkünften gestartet

China hat ein Online-Portal für die elektronische Anmeldung von Unterkünften für ausländische Staatsangehörige eingeführt, die in privaten Wohnungen oder anderen Unterkünften ausserhalb von Hotels wohnen oder sich dort aufhalten. Ausländische Staatsangehörige oder ihre Gastgeber können die erforderliche Anmeldung innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft über die offizielle Website der Nationalen Einwanderungsbehörde, die App „NIA 12367“, deren WeChat-Miniprogramm oder das Alipay- Miniprogramm vornehmen.

Die Registrierung bei den örtlichen Sicherheitsbehörden ist weiterhin möglich, und die Online-Registrierung hat dieselbe Rechtswirksamkeit wie eine persönlich vorgenommene Registrierung. Hotels werden ausländische Gäste weiterhin nach den bestehenden Verfahren registrieren.

Wer die Registrierung nicht fristgerecht vornimmt, muss mit einer Geldstrafe rechnen.

PANAMA

Qualified Investor Residence Program Revised Under New Decree

A new decree in Panama has revised the provisions of the program for obtaining a permanent residence permit for qualified investors in order to limit and clarify certain requirements.

Key points include:

Distinction between types of real estate: A distinction is now made between the minimum value of real estate investments for new construction (300,000 PAB) and on the secondary market (500,000 PAB), whereas previously no such distinction existed.

A distinction is now made between the minimum value of real estate investments for new construction (300,000 PAB) and on the secondary market (500,000 PAB), whereas previously no such distinction existed. Stricter regulations regarding the source of funds: The requirements regarding the source and traceability of investment funds have been tightened; these funds must belong to the applicant and may not include gifts, donations, or other gratuitous transfers from third parties

The requirements regarding the source and traceability of investment funds have been tightened; these funds must belong to the applicant and may not include gifts, donations, or other gratuitous transfers from third parties Stricter regulations on ownership by legal entities: More detailed evidence regarding ownership and control is required for investments held through a legal entity

More detailed evidence regarding ownership and control is required for investments held through a legal entity New Eligibility Pathways: A new eligibility option for the program is being introduced, consisting of a fixed-term deposit of 500,000 PAB (approx. CHF 410,250 / EUR 436,450) with the Banco Nacional de Panamá or the Caja de Ahorros, with a term of five years. In addition, a procedure will be introduced to streamline applications submitted through the Ministry of Commerce and Industry for resident qualified investors and their family members who apply for Panamanian citizenship after five consecutive years of residence.

A new eligibility option for the program is being introduced, consisting of a fixed-term deposit of 500,000 PAB (approx. CHF 410,250 / EUR 436,450) with the Banco Nacional de Panamá or the Caja de Ahorros, with a term of five years. In addition, a procedure will be introduced to streamline applications submitted through the Ministry of Commerce and Industry for resident qualified investors and their family members who apply for Panamanian citizenship after five consecutive years of residence. Stricter regulations regarding ongoing investment verification: A more detailed and formalized framework for compliance with regulations on ongoing proof of investment will be established, including annual proofs submitted prior to the anniversary of the immigration permit, as well as more specific documentation for pre-sale agreements.

Foreign nationals should seek advice before structuring or finalizing an investment—particularly a real estate purchase—under this program to ensure that it complies with the revised regulations.

Programm für qualifizierte Investoren gemäss neuem Erlass überarbeitet

Ein neues Dekret in Panama hat die Bestimmungen des Programms zur Erlangung einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung für qualifizierte Investoren überarbeitet, um bestimmte Anforderungen einzuschränken und zu präzisieren.

Zu den wichtigsten Punkten gehören:

Unterscheidung zwischen Immobilienart: Es wird zwischen dem Mindestwert von Immobilieninvestitionen beim Erstverkauf (300.000 PAB) und auf dem Sekundärmarkt (500.000 PAB) unterschieden, während es zuvor keine solche Unterscheidung gab

Es wird zwischen dem Mindestwert von Immobilieninvestitionen beim Erstverkauf (300.000 PAB) und auf dem Sekundärmarkt (500.000 PAB) unterschieden, während es zuvor keine solche Unterscheidung gab Strengere Vorschriften zur Herkunft der Mittel: Die Anforderungen hinsichtlich der Herkunft und Rückverfolgbarkeit der Investitionsmittel wurden verschärft. Diese müssen dem Antragsteller gehören und dürfen keine Schenkungen, Spenden oder sonstigen unentgeltlichen Übertragungen durch Dritte umfassen

Die Anforderungen hinsichtlich der Herkunft und Rückverfolgbarkeit der Investitionsmittel wurden verschärft. Diese müssen dem Antragsteller gehören und dürfen keine Schenkungen, Spenden oder sonstigen unentgeltlichen Übertragungen durch Dritte umfassen Strengere Vorschriften zum Eigentum durch juristische Personen: Es werden detailliertere Nachweise bezüglich des Eigentums und der Kontrolle bei Investitionen verlangt, die über eine juristische Person gehalten werden

Es werden detailliertere Nachweise bezüglich des Eigentums und der Kontrolle bei Investitionen verlangt, die über eine juristische Person gehalten werden Neue Zulassungswege: Es wird eine neue Zulassungsmöglichkeit für das Programm eingeführt, die aus einer PAB 500.000 (ca. CHF 410.250 / EUR 436.450) betragenden, auf fünf Jahre festgelegten Festgeldanlage bei der Banco Nacional de Panamá oder der Caja de Ahorros besteht. Zudem wird ein Verfahren eingeführt, das darauf abzielt, die Anträge über das Ministerium für Handel und Industrie für ansässige qualifizierte Investoren und deren Familienangehörige zu vereinfachen, die nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren des Aufenthalts die panamaische Staatsbürgerschaft beantragen.

Es wird eine neue Zulassungsmöglichkeit für das Programm eingeführt, die aus einer PAB 500.000 (ca. CHF 410.250 / EUR 436.450) betragenden, auf fünf Jahre festgelegten Festgeldanlage bei der Banco Nacional de Panamá oder der Caja de Ahorros besteht. Zudem wird ein Verfahren eingeführt, das darauf abzielt, die Anträge über das Ministerium für Handel und Industrie für ansässige qualifizierte Investoren und deren Familienangehörige zu vereinfachen, die nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren des Aufenthalts die panamaische Staatsbürgerschaft beantragen. Strengere Vorschriften zur laufenden Überprüfung der Investitionen: Es wird ein detaillierterer und formalisierterer Rahmen für die Einhaltung der Vorschriften zum laufenden Investitionsnachweis geschaffen, einschliesslich jährlicher Nachweise vor dem Jahrestag der Einwanderungsgenehmigung sowie spezifischerer Unterlagen für Vorverkaufsvereinbarungen.

Ausländische Staatsangehörige sollten sich vor der Strukturierung oder dem Abschluss einer Investition, insbesondere eines Immobilienkaufs, im Rahmen dieses Programms beraten lassen, um sicherzustellen, dass diese den überarbeiteten Vorschriften entspricht.

Project and installation work in Switzerland: Notification procedure or 120-day permit?

Choosing the right procedure for project and installation assignments

FRIEDERIKE V. RUCH, CONVINUS

For short-term project and installation assignments in Switzerland, there are essentially two different procedures available: the online registration procedure and the so-called 120-day permit. Both allow simplified, quota-free access to the Swiss labour market – but differ fundamentally in terms of scope, employer arrangements and procedure. Which procedure applies in a particular case does not depend on the type of work (project or installation), but rather on who acts as the employer and the legal framework under which the person is working in Switzerland. This article explains both procedures, highlights the key differences and illustrates the choice using two examples.

The registration procedure

Scope

The notification procedure applies when a company based in the EU/EFTA area posts its own employees to Switzerland as part of the cross-border provision of services. The employer remains based abroad; the posted person continues to be subject to the employer’s employment contract, wage payments and social security arrangements. Typically, this applies to assembly, maintenance or commissioning assignments carried out under a supply or works contract with a Swiss customer.

Requirements and procedure

The notification procedure is open to EU/EFTA nationals and non-EU/EFTA nationals who have been resident in an EU/EFTA member state for more than 12 months, for assignments of up to 90 working days per calendar year. The notification is submitted online and must be lodged no later than eight days before the start of the assignment; the local and sector-standard pay and working conditions must be observed.

In order to submit a notification via EasyGov, the foreign employer must register. Confirmation of receipt of the notification is usually available within 1–2 days.

In practice, the fact that the actual number of days must be reported in the notification process is regarded as administratively burdensome.

The 120-day permit

Scope of application

The 120-day permit, on the other hand, can be used for all services, regardless of the employer’s place of business and the employee’s nationality. The 120-day permit can be applied for in two forms: 120 days within a 12-month period or 120 consecutive days (4 months).

Requirements and procedure

The 120-day permit is available to all nationals who are posted to the same Swiss client for a maximum of 120 days per calendar year or 12-month period. The application for this must be submitted by a Swiss company, as is the case with the registration procedure.

As part of the authorisation process, compliance with local and sector-standard pay and working conditions, as well as the employee’s professional qualifications, is assessed. The application process usually takes between 3 and 8 weeks, depending on the canton.

Key differences

The key difference lies not in the nature of the work, but in the scope or duration of the employee’s presence in Switzerland: under both procedures, the foreign employer remains the employee’s employer, and the work in Switzerland is carried out as part of the provision of services to a Swiss client. However, the procedures differ: the notification procedure is a purely online process, whilst the 120-day permit requires a formal, albeit simplified, application for authorisation to be submitted to the cantonal authority. Both schemes are time-limited (90 and 120 days respectively per calendar year).

Practical example

Example of the notification procedure

A French plant manufacturer is supplying a new packaging line to a Swiss food manufacturer. As part of the supply contract, the French employer sends three of its own fitters to Switzerland for a total of five weeks to install and commission the plant. The fitters remain employed by their French employer throughout the assignment and continue to receive their wages from France. As this constitutes a standard provision of services by a foreign company and the duration of the assignment does not exceed 90 days, the online notification procedure is the appropriate mechanism.

Example: 120-day permit

A German engineering firm has secured a major infrastructure project in Switzerland and requires a specialist structural engineer to work in Switzerland for 120 days on a short-term basis for the duration of the project. The actual number of days worked will depend heavily on the progress of the project, and the project itself is expected to last at least 12 months. For this reason, the 120- day permit is the most sensible solution in this case.

General challenges relating to permit requirements

When choosing between the two procedures, the following typical challenges arise in practice:

Changes during a project

For longer-term project assignments requiring a high degree of flexibility, the 120-day permit is the more advisable option. If an employee is to be deployed on various projects in Switzerland, a change of project is not necessary whilst a valid 120-day permit is in force. By contrast, when using the notification procedure, it is possible to switch between projects or work locations on a daily basis.

Exceeding the time limits

Both procedures are strictly limited (90 and 120 days respectively per calendar year). If the limit is exceeded, or if it is foreseeable from the outset that it will be exceeded, a standard short-stay or residence permit is required instead.

Compliance with pay and working conditions

Both procedures require compliance with the wage and working conditions customary in Switzerland for the relevant location and sector. This is monitored by the cantonal authorities and the joint commissions.

Conclusion

The registration procedure and the 120-day permit are not mutually exclusive; rather, their application should be reassessed on a case-by-case basis: the decisive factors are not whether the assignment is classified as a project or installation assignment, but rather the location of the employer’s registered office, the employee’s nationality, the employee’s qualifications and the duration of the assignment in Switzerland. A careful assessment of the employer’s circumstances before the assignment begins is essential for selecting the correct procedure.

Projekt- und Montageeinsatz in der Schweiz: Meldeverfahren oder 120-Tage- Bewilligung?

Die richtige Wahl des Verfahrens bei Projekt- und Montageeinsätzen

FRIEDERIKE V. RUCH, CONVINUS

Für kurzfristige Projekt- und Montageeinsätze in der Schweiz stehen grundsätzlich zwei unterschiedliche Verfahren zur Verfügung: das Online-Meldeverfahren und die sogenannte 120- Tage-Bewilligung. Beide erlauben einen vereinfachten, kontingentsfreien Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt – unterscheiden sich jedoch grundlegend hinsichtlich Anwendungsbereich, Arbeitgeberkonstellation und Verfahren. Welches Instrument im Einzelfall zur Anwendung kommt, hängt nicht von der Art der Tätigkeit (Projekt oder Montage), sondern davon ab, wer als Arbeitgeber auftritt und in welcher rechtlichen Konstellation die Person in der Schweiz tätig wird. Der vorliegende Artikel erläutert beide Verfahren, zeigt die zentralen Unterschiede auf und veranschaulicht die Wahl anhand von zwei Beispielen.

Das Meldeverfahren

Anwendungsbereich

Das Meldeverfahren kommt zur Anwendung, wenn ein im EU/EFTA-Raum ansässiges Unternehmen eigene Mitarbeitende im Rahmen einer grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung in die Schweiz entsendet. Der Arbeitgeber bleibt dabei im Ausland; die entsandte Person untersteht weiterhin dessen Arbeitsvertrag, Lohnzahlung und Sozialversicherung. Typischerweise betrifft dies Montage-, Wartungs- oder Inbetriebnahmeeinsätze im Rahmen eines Liefer- oder Werkvertrags mit einem Schweizer Kunden.

Voraussetzungen und Ablauf

Das Meldeverfahren steht EU/EFTA-Staatsangehörigen sowie Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörigen mit einem Aufenthalt von mehr als 12 Monaten in einem EU/EFTA Mitgliedsstaat, für Einsätze bis 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr offen. Die Meldung erfolgt online und muss spätestens acht Tage vor Einsatzbeginn eingereicht werden; die orts- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen müssen eingehalten werden. Damit eine Meldung über EasyGov vorgenommen werden kann, muss der ausländische Arbeitgeber sich registrieren. Der Erhalt der Meldung an sich ist innerhalb von 1-2 Tagen erhältlich.

In der Praxis ist die Tatsache, dass die effektiven einzelnen Tage im Meldeverfahren zu melden sind, als administrativ aufwendig angesehen.

Die 120-Tage-Bewilligung

Anwendungsbereich

Die 120-Tage-Bewilligung hingegen kann für alle Dienstleistungserbringungen genutzt werden, unabhängig vom Sitz des Arbeitgebers und der Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmenden. Die 120-Tages-Bewilligung kann in zwei Formen beantragt werden: 120 Tage in einer 12 Monatsperiode oder 120 Tage am Stück (4 Monate).

Voraussetzungen und Ablauf

Die 120-Tage-Bewilligung steht allen Staatsangehörigen offen, die für höchstens 120 Tage pro Kalenderjahr oder 12 Monatsperiode zu demselben Schweizer Kunde gesandt wird. Das Gesuch hierfür muss von einer Schweizer Gesellschaft eingereicht werden, anderns wie das Meldeverfahren.

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens wird die Einhaltung der orts- und branchenüblichen Lohnund Arbeitsbedingungen sowie die fachliche Qualifikation des Arbeitnehmenden geprüft. Das Gesuchsverfahren geht in der Regel zwischen 3 bis 8 Wochen abhängig vom Kanton.

Zentrale Unterschiede

Der wesentliche Unterschied liegt nicht in der Art der Tätigkeit, sondern im Umfang bzw. der zeitlichen Anwesenheit in der Schweiz: Bei beiden Verfahren bleibt der ausländische Arbeitgeber Arbeitgeber der Person, und die Tätigkeit in der Schweiz erfolgt im Rahmen einer Dienstleistungserbringung an einen Schweizer Kunden. Das Verfahren unterscheidet sich jedoch: Das Meldeverfahren ist ein reines Online-Meldeverfahren, während die 120-Tage-Bewilligung ein förmliches, wenn auch vereinfachtes Bewilligungsgesuch bei der kantonalen Behörde erfordert. Beide Instrumente sind zeitlich limitiert (90 respektive 120 Tage pro Kalenderjahr).

Praxisbeispiel

Beispiel Meldeverfahren

Ein französischer Anlagenbauer liefert eine neue Verpackungslinie an einen Schweizer Lebensmittelhersteller. Im Rahmen des Liefervertrags entsendet der französische Arbeitgeber drei eigene Monteure für insgesamt fünf Wochen in die Schweiz, um die Anlage aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Die Monteure bleiben während des gesamten Einsatzes bei ihrem französischen Arbeitgeber angestellt und beziehen ihren Lohn weiterhin aus Frankreich. Da es sich um eine klassische Dienstleistungserbringung durch ein ausländisches Unternehmen handelt und die Einsatzdauer 90 Tage nicht übersteigt, ist das Online-Meldeverfahren das zutreffende Instrument.

Beispiel 120-Tage-Bewilligung

Ein deutsches Ingenieurbüro gewinnt ein grosses Infrastrukturprojekt in der Schweiz und benötigt für die Projektlaufzeit kurzfristig einen spezialisierten Statiker für 120 Tage in der Schweiz. Die effektiven Einsatztage hängen stark immer von den Fortschritten des Projektes zusammen und das Projekt an sich soll mind. 12 Monate dauern. Aus diesem Grund ist die 120-Tages-Bewilligung für diesen Fall, die sinnvollste Lösung.

Grundsätzliche bewilligungsrechtliche Herausforderungen

Bei der Wahl zwischen den beiden Verfahren zeigen sich in der Praxis folgende typische Herausforderungen:

Wechsel während eines Projekts

Bei länger dauernden Projekteinsätzen und der Anforderung eines hohen Grades an Flexibilität ist die 120-Tages-Bewilligung die empfehlenswertere Bewilligung. Wenn ein Arbeitnehmer auf verschiedenen Projekten in der Schweiz eingesetzt werden soll, dann ist ein Wechsel während einer gültigen 120 Tages-Bewilligung nicht notwendig. Hingegen, ist beim Nutzen des Meldeverfahrens der tägliche Wechsel von Projekten / Einsatzorten täglich möglich.

Überschreitung der zeitlichen Grenzen

Beide Verfahren sind strikt limitiert (90 respektive 120 Tage pro Kalenderjahr). Wird die Grenze überschritten oder ist von vornherein absehbar, dass sie überschritten wird, ist stattdessen eine ordentliche Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung erforderlich.

Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

Beide Verfahren setzen die Einhaltung der in der Schweiz orts- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen voraus. Dies wird von den kantonalen Behörden sowie den paritätischen Kommissionen kontrolliert.

Fazit

Meldeverfahren und 120-Tage-Bewilligung schliessen sich gegenseitig nicht aus, sondern ihr Einsatz sollte bei jeder Situation wieder neu geprüft werden: Massgebend ist nicht die Bezeichnung des Einsatzes als Projekt- oder Montageeinsatz, sondern die Frage, nach dem Sitz des Arbeitgebers, der Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmers, der Qualifikation des Mitarbeiters sowie die Zeitdauer des Einsatzes in der Schweiz. Eine sorgfältige Prüfung der Arbeitgeberkonstellation vor Einsatzbeginn ist die Voraussetzung dafür, das richtige Verfahren zu wählen.