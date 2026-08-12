CONVINUS Global Mobility Alert 32.2026

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AUSTRALIA

New Processing Priorities for Certain Visas Announced

The Australian government has introduced a new framework for processing priorities that establishes a revised processing order for a range of visa applications under the “employer-sponsored, ” skilled, and regional migration categories, including the “Employer Nomination Scheme” (Subclass 186), “Skills in Demand” (Subclass 482), “Skilled Independent” (Subclass 189), “Skilled Nominated” (Subclass 190), “Skilled Work Regional” (Subclass 491), and “Skilled Employer-Sponsored Regional” (Subclass 494).

Under the new framework, applicants in occupations that serve Australia’s interests in law enforcement and defense are given the highest priority, followed by applicants in certain healthcare, teaching, and construction occupations. Additionally, applicants already residing in Australia are given higher priority than those applying from overseas.

This reflects the Australian government’s focus on addressing critical skill shortages and supporting industries of national importance, including Australia’s commitments under “AUKUS” (a trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States). The new policy eliminates the processing priority previously granted to nominations submitted by regional offices and accredited sponsors.

The revised priority order applies to all applications submitted on or after July 25, 2026, as well as to earlier applications that have not yet been finalized. It should be noted that, as a result, some applications that previously enjoyed a higher processing priority (such as Subclass 186 applications for regional positions outside the designated priority sectors) may experience longer processing times. For example, these applications were most recently processed in approximately 12 to 15 months, but processing times may now increase under the revised priority rules.

The government has also updated its processing priorities for the “Family Reunion” and “National Innovation” visa programs. The priorities for family reunification remain largely unchanged, except for an increased priority for applications submitted from within Australia, while the priority order for the “National Innovation” visa continues to favor globally recognized experts, government-nominated applicants, and individuals with exceptional achievements in Tier 1 priority sectors, including critical technologies, renewable and low-emission technologies, and the healthcare industry.

Einführung eines Pilotprogramms für Visa für digitale Nomaden eingeführt

Die australische Regierung hat ein neues Rahmenwerk für die Bearbeitungsprioritäten eingeführt, das eine überarbeitete Bearbeitungsreihenfolge für eine Reihe von Visumanträgen im Rahmen der "Arbeitgeber-gesponserten" , qualifizierten und regionalen Einwanderung festlegt, darunter das „Employer Nomination Scheme“ (Subklasse 186), „Skills in Demand“ (Subklasse 482), „Skilled Independent“ (Subklasse 189), „Skilled Nominated“ (Subklasse 190), Skilled Work Regional (Subklasse 491) und Skilled Employer Sponsored Regional (Subklasse 494).

Im Rahmen der neuen Regelung wird Antragstellern in Berufen, die Australiens Interessen in den Bereichen Strafverfolgung und Verteidigung dienen, höchste Priorität eingeräumt, gefolgt von Antragstellern in bestimmten Berufen im Gesundheitswesen, in Lehramtsberufen und im Baugewerbe. Zudem erhalten Antragsteller, die sich bereits in Australien aufhalten, eine höhere Priorität als Antragsteller, die ihren Antrag aus dem Ausland stellen.

Dies spiegelt den Fokus der australischen Regierung wider, kritische Fachkräftemängel zu beheben und Branchen von nationaler Bedeutung zu unterstützen, einschliesslich der Verpflichtungen Australiens im Rahmen von "AUKUS" (dies ist eine trilateralen Sicherheitspartnerschaft zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten). Die neue Regelung hebt die bisher gültige Bearbeitungspriorität auf, die regionalen Stellen und von akkreditierten Sponsoren eingereichten Nominierungen gewährt wurde.

Die überarbeitete Prioritätsreihenfolge gilt für alle Anträge, die am oder nach dem 25. Juli 2026 eingereicht wurden, sowie für frühere Anträge, die noch nicht abgeschlossen sind.

Es ist hierbei zu beachten, dass Infolgedessen es bei einigen Anträgen, die zuvor eine höhere Bearbeitungspriorität genossen haben (wie beispielsweise Anträge der Unterklasse 186 für regionale Stellen ausserhalb der festgelegten Prioritätssektoren), zu längeren Bearbeitungszeiten kommen kann. So wurden diese Anträge zuletzt in etwa 12 bis 15 Monaten bearbeitet, doch die Bearbeitungszeiten könnten sich nun unter den geänderten Prioritätsregelungen verlängern.

Die Regierung hat zudem ihre Bearbeitungsprioritäten für die Visa-Programme „Familienzusammenführung“ und „National Innovation“ aktualisiert.

Die Prioritäten im Bereich der Familienzusammenführung bleiben weitgehend unverändert, abgesehen von einer erhöhten Priorität für Anträge, die innerhalb Australiens gestellt werden, während die Prioritätenreihenfolge für das „National Innovation“-Visum weiterhin weltweit anerkannte Experten, von der Regierung nominierte Antragsteller sowie Personen mit aussergewöhnlichen Leistungen in den Tier-1-Prioritätssektoren begünstigt, darunter kritische Technologien, erneuerbare und emissionsarme Technologien sowie die Gesundheitsbranche.

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