Правовое Регулирование Промышленных Отходов В Казахстане Обзор Норм Экологического Кодекса

Актуальная Статистика



Одним из ключевых аспектов современного экологического права в Казахстане является управление отходами. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, на 2022 год в стране образовалось 888,1 млн тоннпромышленных отходов, а в общей сложности накоплено около 32 млрд тонн отходов. Всего в 2023 году за экологические правонарушения было наложено 2,1 тыс. штрафов на сумму 322,9 млрд тг.

Общие Принципы



Общие принципы экологического законодательства отражены в статье 5 Экологического кодекса, как основа правового регулирования и защиты окружающей среды:



Принцип предотвращения — любая деятельность, которая может вызвать загрязнение или экологический ущерб, допускается только при условии принятия на источнике воздействия всех необходимых мер для предотвращения таких последствий. Принцип исправления — причиненный экологический ущерб подлежит полному устранению. Если это невозможно, ущерб должен быть минимизирован, а оставшиеся последствия компенсируются альтернативной ремедиацией. Принцип предосторожности — при риске существенного и необратимого экологического ущерба или вреда здоровью, необходимо принимать эффективные и пропорциональные меры для его предотвращения, даже при недостаточных научных данных о вероятности таких последствий. Принцип пропорциональности — меры по охране окружающей среды должны быть достаточны для достижения целей экологического законодательства, с предпочтением наименее обременительных вариантов. Принцип «загрязнитель платит» — лицо, чья деятельность вызывает или может вызвать загрязнение, несет расходы на устранение последствий и выполнение экологических требований. Принцип устойчивого развития — природные ресурсы являются богатством страны и должны использоваться устойчиво. Государство обеспечивает рациональное управление ресурсами для блага настоящих и будущих поколений. Принцип интеграции — экологические приоритеты учитываются при формировании государственной политики в экономической и социальной сферах, с целью достижения устойчивого развития и высокого уровня охраны окружающей среды. Принцип доступности экологической информации — государство гарантирует общественности доступ к экологической информации на законных основаниях. Принцип общественного участия — граждане имеют право участвовать в принятии решений, касающихся охраны окружающей среды и устойчивого развития, начиная с ранних этапов, когда возможны различные варианты решений. Принцип экосистемного подхода — при принятии решений учитывается целостность природных экосистем и необходимость сохранения природных ландшафтов и биоразнообразия, приоритет отдаётся сохранению природных экологических систем и предотвращению негативных воздействий на них.

Данные принципы призваны обеспечить правовую базу для устойчивого и рационального использования природных ресурсов в Республике Казахстан, а также содействие в достижении экологического благополучия и здоровья населения.

Специальные нормы

Особенная часть Экологического кодекса Республики Казахстан усматривает целый раздел, посвященный регулированию обращения с отходами. Раздел 19 Экологического кодекса Республики Казахстан охватывает главы с 23 по 31, статьи 317 - 392 в совокупности с рядом иных подзаконных актов, являются правовой основой управления отходами. Основные главы Экологического кодекса, связанные с управлением отходами:



Глава 23. Общие положения об отходах – содержит основные принципы и положения, регулирующие обращение с отходами, включая их классификацию и методы управления.

Глава 24. Опасные отходы – устанавливает особый правовой режим для обращения с опасными отходами, определяет требования к их хранению, транспортировке и утилизации.

Глава 25. Полигоны захоронения отходов – регулирует создание, эксплуатацию и закрытие полигонов для захоронения различных видов отходов.

Глава 26. Особенности управления отходами горнодобывающей промышленности – охватывает специфические требования к обращению с отходами, образующимися в горнодобывающей отрасли.

Глава 27. Особенности управления коммунальными отходами – регулирует процессы сбора, транспортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов.

Глава 28. Особенности управления радиоактивными отходами – содержит правила обращения с отходами, содержащими радиоактивные материалы, и требования к их безопасной утилизации.

Глава 29. Особенности управления отдельными видами отходов – включает в себя положения о специфическом управлении отдельными категориями отходов, такими как промышленные или биологические отходы.

Глава 30. Государственный кадастр отходов – предусматривает ведение учета отходов на государственном уровне, что позволяет отслеживать их объемы, виды и методы обращения с ними.

Глава 31. Расширенные обязательства производителей (импортеров) – вводит расширенные обязательства для производителей и импортеров в части управления отходами, что способствует внедрению более ответственных подходов к утилизации и переработке отходов.

Определение

Экологический кодекс Республики Казахстан дает четкое определение понятию «отходы» в статье 317. Согласно этому определению, под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товаров, утративших свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона, или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Исключения

Законодательство также предусматривает исключения, когда определенные вещества и объекты не считаются отходами. К ним относятся:



Вещества, выбрасываемые в атмосферу в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси); Сточные воды; Загрязненные земли в их естественном залегании, включая неснятый загрязненный почвенный слой; Объекты недвижимости, прочно связанные с землей; Снятые незагрязненные почвы; Общераспространенные твердые полезные ископаемые, которые были извлечены из мест их естественного залегания при проведении земляных работ в процессе строительной деятельности и которые в соответствии с проектным документом используются или будут использованы в своем естественном состоянии для целей строительства на территории той же строительной площадки, где они были отделены; Огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, подлежащие утилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия.

Право собственности и бремя владения

В рамках правового регулирования обращения с отходами, Экологический кодекс содержит важные положения, определяющие правовой статус владельцев отходов, их права и обязанности, а также ответственность за несоблюдение законодательства.

Статья 318 Экологического кодекса определяет владельцев отходов в качестве любого лица (физическое или юридическое), в чьем законном владении находятся отходы. Это может быть как лицо, производящее отходы в процессе своей деятельности (образователь отходов), так и лицо, которое осуществляет их дальнейшую обработку. Образователь отходов может быть первичным или вторичным:



Первичный образователь отходов — лицо, чья деятельность приводит к непосредственному возникновению отходов.

Вторичный образователь отходов — лицо, которое участвует в изменении свойств или состава отходов, например, при их переработке или смешивании.

иных условиях.

Владельцы и образователи отходов в Казахстане обязаны следовать принципу иерархии при управлении отходами, с целью охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития. Статья 329 закрепляет приоритетные меры в порядке убывания их предпочтительности:



Предотвращение образования отходов; Подготовка отходов к повторному использованию; Переработка отходов; Утилизация отходов; Удаление отходов.

При осуществлении операций, предусмотренных подпунктами 2 - 5, связанных с переработкой или удалением отходов, допускаются вспомогательные действия по сортировке, обработке и накоплению, что позволяет более эффективно управлять отходами, минимизируя их воздействие на окружающую среду.

Статья 339 Кодекса закрепляет право собственности на отходы и детализирует ответственность собственников и других участников процесса управления отходами.



Отходы являются объектом вещных прав. Общественные отношения, связанные с возникновением, изменением и прекращением вещных прав на отходы, регулируются гражданским законодательствомРеспублики Казахстан с учетом особенностей Экологического Кодекса. Образователи отходов являются собственниками произведенных ими отходов. В соответствии с принципом «загрязнитель платит» образователь отходов, нынешний и прежний собственники отходов несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии в соответствии со статьей 336, с исключениями, предусмотренных Экологическим Кодексом. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами с момента получения ими отходов во владение до момента передачи таких отходов лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии согласно статье 336, за исключением случаев, предусмотренных Экологическим Кодексом.. Владельцы отходов обязаны осуществлять безопасное управление отходами самостоятельно или обеспечить безопасное управление ими посредством передачи отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по управлению отходами в соответствии с принципом иерархии и требованиями статьи 327 Экологического кодекса. Передача отходов субъектам предпринимательства, осуществляющим операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы, в том числе в момент помещения отходов в контейнеры, размещенные на территории контейнерных площадок, или в установленные места сбора отходов, если сторонами не заключено соглашение на иных условиях.

Нормирование в области управления отходами

В соответствии с экологическим законодательством Казахстана, управление отходами на объектах регулируется лимитами, которые зависят от их категории. Для объектов I и II категорийлимиты на накопление и захоронение отходов устанавливаются на основании экологического разрешения. Объекты III и IV категорийосвобождены от экологического нормирования по этим показателям. Процедуры разработки, утверждения лимитов, а также отчетность и контроль за управлением отходами регулируются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с установленнымиправилами.

Программа управления отходами

Согласно статье 335 Экологического кодекса, операторы объектов I и II категорий, а также лица, занимающиеся сортировкой, обработкой, обезвреживанием и удалением отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами. Эта программа является частью экологического разрешения и разрабатывается в соответствии с принципом иерархии управления отходами. Программа должна включать информацию об объеме и составе отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, мерах по сокращению образования отходов и увеличению их повторного использования, переработки и утилизации. Для объектов I категории программа учитывает применение наилучших доступных техник, которые утверждаются на основе заключений, предусмотренных законодательством.

Лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов

Согласно статье 336, предпринимательские субъекты, осуществляющие переработку, обезвреживание, утилизацию и уничтожение опасных отходов, обязаны получить лицензию на выполнение данных работ в сфере охраны окружающей среды. Лицензирование регулируется законом «О разрешениях и уведомлениях» Республики Казахстан.

В лицензии для целей осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 336, указываются:



Тип и количество опасных отходов, в отношении которых лицо может осуществлять соответствующие операции; Виды операций с опасными отходами; Технические и иные требования к площадке для каждого вида операций; Метод, применяемые для каждого вида операций.

Лицензия не требуется для сбора отходов, а также для субъектов предпринимательства, являющихся образователями опасных отходов, в части восстановления, обезвреживания и удаления собственных опасных отходов. Требования настоящей статьи не распространяются на деятельность по обращению с радиоактивными отходами, подлежащую лицензированию в соответствии сзаконодательствомРеспублики Казахстан в области использования атомной энергии.

Нарушения

В рамках экологического законодательства Казахстана важную роль играют правовые механизмы контроля и надзора за соблюдением норм, касающихся обращения с отходами. Данный процесс осуществляется посредством мониторинга, проверок и государственного экологического контроля, которые проводятся в соответствии с Экологическим кодексом и Предпринимательским кодексом РК. При возникновении административных споров, таких как обжалование актов государственного контроля, задействуются нормы административного права, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РК. Суды о привлечении к административной ответственности производятся в рамках Административно-процессуального кодексом РК.

Всего 81 статья в Главе 21 «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов», в том числе около 19 статей, предусматривающих ответственность за нарушение требований, установленных Экологическим кодексом.

Подробнее о практических аспектах экологических правонарушений сфере управления отходов, обжаловании мы поделимся в следующей статье.

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