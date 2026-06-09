Nike’s B9-logo Voor Bronny James Geweigerd: Botsing Met Black 9 Golf

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De aanvraag door Nike van het beeldmerk B9 dat verwijst naar Los Angeles Lakers sterspeler Bronny James is door het Amerikaanse merkenbureau USPTO geweigerd op grond van verwarringsgevaar met het beeldmerk B9 van het in Texas gevestigde Black 9 Golf dat haar merk ook voor kleding en schoenen heeft ingeschreven.

Het B9-logo van Nike

Nike diende in februari 2026 een aanvraag in bij het USPTO voor het "B9"-logo, dat een B heeft in gotische letters met het nummer "9" in het midden erin geïntegreerd. De bekende basketballer Bronny James heeft dit seizoen al meerdere keren schoenen met dit logo gedragen.

Het oudere merk van Back 9 Golf

Back9's "B9"-logo heeft een zwarte achtergrond waarbij de letter B en het cijfer 9 in elkaar verstrengeld zijn. Back9 startte het gebruik van het merk in 2020, diende in 2021 een aanvraag tot registratie in, waarna het merk in 2022 definitief werd geregistreerd in het Amerikaanse merkenregister.

Links: het B9-logo van Bronny James. Midden: het logo op een Nike-schoen. Rechts: het oudere B9-logo van Back 9 Golf.

Waarom weigerde het USPTO de aanvraag?

De merken van Bronny James en Black 9 stemmen volgens het USPTO fonetisch en begripsmatig sterk overeen. Ondanks de visuele verschillen tussen de merken, richt het merkenrecht zich sterk op overeenstemming en niet op kleine stilistische verschillen. Dat speelde ook in een eerdere zaak over verwarringsgevaar tussen Le Creuset en Crucible Cookware.

Nike heeft 3 maanden de tijd om verweer in te dienen. De vraag is of de merken voldoende van elkaar verschillen. Dit kan in het voordeel van Nike’s verweer zijn om aan te tonen dat de merken zonder verwarring naast elkaar kunnen bestaan.

Kan Nike de weigering nog overwinnen?

Nike kan de weigering tot registratie ook oplossen als Back9 toestemming geeft voor gebruik en registratie en een zogenoemde consent agreement sluit met Nike. Het sluiten van dergelijke overeenkomsten gebeurt regelmatig in de sport- en modewereld wanneer grote merken botsen met kleinere bedrijven.

Merkidentiteit van sporters steeds waardevoller

Atleten en sporters, artiesten en influencers bouwen steeds vaker een eigen merkidentiteit op die commercieel interessant is. Maar er zijn ook geregeld obstakels bijvoorbeeld omdat er houders zijn van oudere rechten die bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van het voorgestelde merk. Dat zag men ook in het conflict rond Hailey Bieber en het merk Rhode. Het kan niet genoeg herhaald worden, door het uit laten voeren van een voorafgaand onderzoek naar beschikbaarheid van een merk worden verrassingen voorkomen.

FAQ

Waarom is Nike’s B9-logo voor Bronny James geweigerd?

Het USPTO heeft de aanvraag geweigerd omdat het B9-logo volgens de instantie verwarring kan veroorzaken met het oudere B9-merk van Back 9 Golf Apparel. Beide merken bevatten het dominante element B9 en zijn aangevraagd of geregistreerd voor overlappende producten, waaronder kleding en schoenen.

Zijn visuele verschillen tussen logo’s niet voldoende?

Niet altijd. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar wordt gekeken naar de totaalindruk van de merken, waaronder visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Als het dominante element hetzelfde is en de producten soortgelijk zijn, kunnen visuele verschillen onvoldoende zijn.

Kan Nike de weigering nog aanvechten?

Ja. Nike kan reageren op de weigering en proberen aan te tonen dat de merken voldoende van elkaar verschillen. Ook kan Nike het logo aanpassen of proberen tot een overeenkomst te komen met Back 9 Golf.

Wat is een consent agreement?

Een consent agreement is een overeenkomst waarin de houder van een ouder merk instemt met het gebruik en de registratie van een jonger merk. Zo’n overeenkomst kan helpen om bezwaren wegens verwarringsgevaar weg te nemen, maar de merkinstantie beoordeelt uiteindelijk of de overeenkomst voldoende is.

Waarom is merkonderzoek belangrijk?

Merkonderzoek helpt om oudere merkrechten op te sporen voordat een merk wordt gelanceerd of geregistreerd. Daarmee kunnen conflicten, weigeringen, opposities en rebrandingkosten worden voorkomen.

Samenvatting

De Amerikaanse merkaanvraag van Nike voor het B9-logo van basketballer Bronny James is door het USPTO geweigerd wegens verwarringsgevaar met een ouder B9-merk van Back 9 Golf Apparel. De zaak laat zien hoe belangrijk voorafgaand merkonderzoek is, ook voor bekende sporters en grote merken. De USPTO-weigering is gebaseerd op “likelihood of confusion”: Nike vroeg bescherming voor onder meer kleding, schoenen en sportshirts, terwijl Back 9 Golf Apparel al een B9-merk heeft voor overlappende waren. Volgens de USPTO wegen de gedeelde B9-elementen en soortgelijke producten zwaar, ondanks visuele verschillen in de logo’s.

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