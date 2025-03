Reputatieschade door naamverwarring: Copper Moon

Copper Moon is een koffiebrander uit Lafayette in Indiana. Het bedrijf is oorspronkelijk opgericht in 1960. In 2004 namen de gebroeders Gutwein het bedrijf en het merk over en sindsdien worden er elk jaar tientallen miljoenen kilo's koffie verkocht, o.a. via Wal-Mart en Amazon. Het merk COPPER MOON is sinds 2004 geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

Copper Moon Café in Cleveland bestaat sinds 2011. Het bedrijf kwam in het nieuws nadat een medewerker weigerde een klant een kop koffie te verkopen, omdat hij dacht dat de klant van plan was deze buiten de winkel aan een dakloze te geven, wat naar verluidt in strijd zou zijn met het beleid van de winkel.

Het voorval werd gefilmd en op TikTok geplaatst. Ook de Britse tabloid Daily Mail berichtte er over. De post is inmiddels verwijderd.

De dakloze kreeg veel steun en Copper Moon werd via een post n.a.v. het krantenbericht overspoeld met negatieve reacties, Echter een groot deel van de 8000 reacties kwam terecht bij Copper Moon koffiebranders uit Lafayette. Het bedrijf probeerde de online vuurstorm te onderdrukken met berichten waarin stond dat er geen enkele relatie bestaat tussen de twee bedrijven. Daarnaast sommeerde de koffiebranders het bedrijf in Cleveland, met de handelsnaam Copper Moon te stoppen, maar er kwam geen reactie waarna de koffiebranders naar de rechter stapten wegens merkinbreuk.

Het Copper Moon café uit Cleveland heeft kort daarna zijn Facebook-pagina bijgewerkt met het bericht: "Niet gelieerd aan de koffiebrander Copper Moon Coffee LLC uit Lafayette, Indiana, of zijn productie."

Verwarring en schade

De koffiebranders uit Lafayette vinden dat hun goodwill wordt geschaad als het café in Cleveland zijn handelsnaam mag behouden. Zij eisen stopzetting van het gebruik van de naam Copper Moon en eisen een schadevergoeding voor de geleden en nog te lijden schade. De rechter zal binnenkort uitspraak doen. De kans is groot dat de rechter de koffiebranders uit Lafayette in het gelijk zal stellen.

De casus van Copper Moon toont het belang van het regelmatig controleren en checken van uw merknaam en handelsnaam. Novagraaf beschikt over verschillende mogelijkheden om uw merk te bewaken waardoor er tijdig actie kan worden genomen in geval van inbreuk op uw rechten.

