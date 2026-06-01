¿Puede Obtener una Green Card al Crear un Negocio en Estados Unidos?

Explore las vías disponibles para emprendedores que buscan obtener una green card estadounidense mediante la creación de un negocio, incluyendo los programas EB-5, EB-1C y la exención por interés nacional EB-2. Descubra los requisitos de inversión, creación de empleo y estructuración empresarial necesarios para cada categoría migratoria.

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Descubra cómo crear un negocio en EE.UU. puede abrir la puerta a la residencia permanente legal a través de diversas vías de visa y green card.

Resumen Ejecutivo

Este artículo explora cómo los emprendedores pueden obtener una green card en EE.UU. al crear un negocio. Se analizan las vías de visa y green card más adecuadas, incluyendo el programa EB-5 para inversionistas inmigrantes, la categoría EB-1C para gerentes multinacionales, y la exención por interés nacional EB-2 (NIW) para emprendedores. También se discuten los pasos necesarios para estructurar un negocio que cumpla con los requisitos de inmigración y las consideraciones clave para mantener el estatus de residencia permanente.

Introducción

Para muchos ciudadanos extranjeros, construir una vida en los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un sueño. Convertirse en emprendedor es una de las formas más poderosas de hacerlo realidad. Si alguna vez se ha preguntado cómo puede obtener una green card a través de la propiedad de un negocio, definitivamente no está solo. La buena noticia es que crear un negocio aquí realmente puede abrir la puerta a la residencia permanente legal. Sin embargo, el proceso no es tan simple como registrar una empresa y esperar que su estatus cambie de la noche a la mañana. Este artículo explica las vías de visa y green card más adecuadas disponibles para propietarios de negocios e inversionistas, sus requisitos y lo que debe saber antes de dar los primeros pasos en una trayectoria migratoria basada en una startup o una inversión.

¿Cuáles Son las Visas Adecuadas para Obtener una Green Card al Crear un Negocio?

No existe una sola categoría de visa o green card específicamente “para emprendedores”. El programa de visa de diversidad (a veces llamado lotería de la green card) y las green cards basadas en vínculos familiares son algunas de las opciones disponibles. Sin embargo, este artículo se enfocará principalmente en las vías relacionadas con negocios. De hecho, dentro del sistema migratorio de los Estados Unidos, encontrará varias opciones diferentes, cada una adaptada a un perfil empresarial específico, nivel de inversión y circunstancias personales. En la mayoría de los casos, los emprendedores analizarán las green cards basadas en empleo. Por otro lado, las green cards basadas en vínculos familiares siguen criterios de elegibilidad completamente distintos y un proceso de solicitud separado. Ya sea que esté lanzando una startup, comprando un negocio existente o simplemente invirtiendo en una empresa comercial, habrá una vía adecuada para su situación. El primer y más importante paso es comprender estas opciones y determinar cuál realmente se adapta a su modelo de negocio.

Programa EB-5 para Inversionistas Inmigrantes: ¿Una Green Card para su Futuro?

El Programa EB-5 para Inversionistas Inmigrantes es probablemente la vía más directa para obtener una green card estadounidense a través de una inversión empresarial. Creado por el Congreso en 1990, el programa otorga a los ciudadanos extranjeros el derecho de vivir y trabajar en los Estados Unidos como residentes permanentes legales al realizar una inversión calificada en una nueva empresa comercial, es decir, un negocio que crea empleos para trabajadores estadounidenses.

Realizar la Inversión Correcta

De acuerdo con la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022, necesitará al menos:

USD 1,050,000 para invertir en una empresa comercial estándar.

USD 800,000 si su inversión se realiza en un Área de Empleo Objetivo (TEA, por sus siglas en inglés), es decir, una zona rural o un lugar con alto nivel de desempleo.

Puede hacerlo iniciando y administrando un nuevo negocio por su cuenta o reuniendo fondos con otros inversionistas a través de un Centro Regional aprobado por USCIS, diseñado específicamente para proyectos de desarrollo de mayor escala.

El Requisito de Creación de Empleo

Uno de los requisitos principales del programa EB-5 es que debe crear o preservar al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses. En las inversiones directas, estos deben ser empleados directos del negocio que usted establezca. En las inversiones a través de Centros Regionales, los empleos pueden ser directos, indirectos o inducidos, una gama más amplia que generalmente es más fácil de cumplir mediante proyectos de mayor tamaño.

El Proceso de la Green Card

A continuación, se presenta una explicación simplificada de cómo funciona el proceso de la green card EB-5:

Usted presenta el Formulario I-526E (para Centros Regionales) o el Formulario I-526 (para inversiones directas) para demostrar que su inversión cumple con todos los requisitos del programa EB-5. Una vez que su solicitud sea aprobada y haya un número de visa disponible, si se encuentra fuera de los Estados Unidos, deberá solicitar una visa de inmigrante a través de la embajada o consulado estadounidense correspondiente. Si ya vive en los Estados Unidos, puede ajustar su estatus a residencia permanente mediante la presentación del Formulario I-485. En ambos casos, deberá completar un examen médico, asistir a una entrevista con un oficial de inmigración o consular y obtener su visa de inmigrante. En esa etapa, recibirá una green card condicional válida por dos años. Antes de que expire la green card condicional, deberá presentar el Formulario I-829 para eliminar las condiciones y obtener una green card permanente e incondicional.

Si está solicitando desde fuera de los Estados Unidos, deberá ingresar al país dentro de los seis meses utilizando su visa de inmigrante, la cual servirá como su documento de viaje para ser admitido como residente permanente legal.

El tiempo que toma obtener una green card bajo el programa EB-5 depende de muchas variables. En los últimos años, el procesamiento de las solicitudes I-526 ha variado entre uno y varios años dependiendo de su país de origen y de la duración de la lista de espera. Actualmente, países como China e India están experimentando tiempos de espera más prolongados.

EB-1C: Green Card para Gerentes o Ejecutivos Multinacionales

Si ya opera un negocio en el extranjero y tiene una oficina en los Estados Unidos, la categoría de visa EB-1C podría ser su puerta de entrada a una green card estadounidense. Esta es una de las subcategorías de primera preferencia basadas en empleo dentro de la categoría más amplia EB-1 para trabajadores prioritarios. Las green cards basadas en empleo también se dividen en categorías como EB-2 para profesionales con títulos avanzados y EB-5 para inversionistas inmigrantes.

EB-1: Una Vía Rápida para Emprendedores y Trabajadores Extraordinarios

La categoría EB-1 también incluye a un gran grupo de solicitantes con habilidades extraordinarias, así como a profesores destacados. Mientras tanto, otras vías basadas en empleo incluyen trabajadores calificados, otros trabajadores y trabajadores religiosos bajo diferentes clasificaciones migratorias.

Para calificar realmente, la empresa estadounidense donde espera trabajar debe haber estado operando durante al menos un año. También debe haber trabajado en un cargo gerencial o ejecutivo para la empresa extranjera relacionada durante al menos un año dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su ingreso a los Estados Unidos. Esta vía es especialmente atractiva porque está completamente exenta del proceso de certificación laboral.

Los propietarios de negocios que ingresan a los Estados Unidos con una visa L-1A de transferencia intracorporativa y posteriormente establecen una operación estadounidense calificada pueden pasar a la categoría de green card EB-1C. Esto convierte a la visa L-1A en un paso intermedio muy común para emprendedores que ya cuentan con operaciones comerciales internacionales activas.

Exención por Interés Nacional (NIW): La Vía EB-2 para Emprendedores

La Exención por Interés Nacional EB-2 (NIW) es una vía muy popular para emprendedores y fundadores de startups que pueden demostrar que su trabajo realmente beneficia el interés nacional de los Estados Unidos. En el proceso de la green card, la elegibilidad normalmente requiere el patrocinio de un empleador mediante una petición. Sin embargo, bajo la categoría NIW, los solicitantes pueden presentar su propia petición. Esto significa que no se requiere un empleador ni una oferta de trabajo.

Después de la importante decisión Matter of Dhanasar en 2016, USCIS ahora evalúa las solicitudes NIW bajo una prueba de tres criterios:

El proyecto propuesto tiene mérito sustancial e importancia nacional para los Estados Unidos. El solicitante está bien posicionado para llevar adelante el proyecto propuesto. En términos generales, sería beneficioso para los Estados Unidos eximir los requisitos normales de oferta de empleo y certificación laboral.

USCIS ha reconocido específicamente que los emprendedores que establecen empresas con sede en los Estados Unidos, particularmente en áreas como tecnología, salud, energía limpia y manufactura avanzada, pueden calificar bajo este marco. Si se encuentra en las primeras etapas de lanzar un negocio y tiene antecedentes en innovación, sólidas credenciales académicas o experiencia comprobada en su campo, el NIW puede ser una opción atractiva para usted porque no requiere la gran inversión exigida por el programa EB-5. Como una de las categorías basadas en empleo, EB-2 generalmente cubre a profesionales con títulos avanzados, lo que la convierte en una excelente opción para fundadores con experiencia especializada. Otras clasificaciones incluyen EB-1 para trabajadores prioritarios y EB-5 para inversionistas inmigrantes.

El NIW es especialmente atractivo como estrategia para profesionales extranjeros que no pueden cumplir con los umbrales de inversión del EB-5, pero que sí pueden demostrar contribuciones significativas en un campo de verdadero alto impacto.

Visa E-2 para Inversionistas por Tratado: Una Opción Empresarial No Inmigrante

La visa E-2 para inversionistas por tratado no conduce directamente a una green card. Sin embargo, vale la pena mencionarla porque es una de las opciones más prácticas para ciudadanos extranjeros que desean establecer un negocio y vivir en los Estados Unidos de manera renovable a largo plazo. La visa E-2 está disponible para ciudadanos de países que mantienen un tratado comercial con los Estados Unidos.

Bajo la categoría E-2, debe realizar una inversión sustancial en un negocio legítimo en los Estados Unidos. (Aunque no existe una cantidad mínima específica establecida por ley, la mayoría de las solicitudes exitosas involucran inversiones de USD 100,000 o más). También debe venir a los Estados Unidos para desarrollar y dirigir el negocio. Las visas E-2 pueden renovarse indefinidamente siempre que el negocio continúe operando y usted mantenga el estatus de inversionista calificado. Muchos inversionistas E-2 eligen esta vía para expandir sus negocios en los Estados Unidos y eventualmente calificar para una green card bajo la categoría EB-1C. Es una opción muy práctica para alguien que está tratando de decidir qué tipo de negocio establecer en los Estados Unidos, especialmente cuando se combina con una estrategia migratoria a largo plazo desarrollada con la ayuda de un abogado experimentado.

Pasos para Crear un Negocio con el Objetivo de Obtener una Green Card

Las leyes de inmigración son altamente compatibles con los objetivos empresariales. Comprender esta compatibilidad es una parte importante para alcanzar la meta de obtener una green card. Los principales pasos para crear un negocio con el objetivo de obtener una green card son los siguientes:

Antes de formar una empresa o realizar una inversión, comuníquese con su abogado de inmigración. En esta etapa, ya debería tener una idea clara de cómo se estructurará su negocio, qué porcentaje de propiedad tendrá, qué rol desempeñará dentro de la empresa y cuál será la fuente de sus fondos de inversión. Créanos, un abogado puede detectar problemas de elegibilidad migratoria antes de que se conviertan en problemas importantes. Determine qué vía migratoria es la más adecuada para usted. No existe una única solución para establecer un negocio en los Estados Unidos con fines migratorios, ya que muchos factores influirán en cuál opción es la más apropiada. Su industria, nacionalidad, fuentes de capital y credenciales profesionales son solo algunos de ellos. Estructure su negocio para cumplir con los requisitos de la visa. Algunas categorías son muy específicas respecto al rol que debe desempeñar en su empresa, mientras que otras requieren que mantenga un nivel mínimo de participación accionaria. Organice sus documentos corporativos y acuerdos operativos en consecuencia. Mantenga registros de todo desde el primer día. Ya sea que esté solicitando EB-5, NIW, EB-1C u otra categoría, los registros detallados de su inversión, operaciones comerciales, creación de empleos y rol personal son esenciales para la aprobación de la green card. Planifique los tiempos de espera para la green card. Los tiempos de procesamiento de las green cards en Estados Unidos pueden variar desde un año hasta más de diez años dependiendo de su categoría y país de origen. Asegúrese de incorporar esta realidad en sus planes personales y comerciales desde el principio. Mantenga correctamente su estatus de residencia. Una vez que reciba su green card, podrá permanecer en los Estados Unidos todo el tiempo que desee sin preocuparse por renovaciones. Sin embargo, probablemente deberá pagar impuestos estadounidenses sobre sus ingresos mundiales.

Conceptos Erróneos Comunes Sobre las Green Cards Basadas en Empleo

Existen varios conceptos erróneos comunes que pueden confundir a los emprendedores:

Crear un negocio no le otorga automáticamente un estatus migratorio. Debe calificar bajo una categoría específica de visa o green card. Tener una empresa en los Estados Unidos, por sí solo, no lo hace elegible para una green card.

No cualquier inversión es suficiente para el programa EB-5. Por ejemplo, si invirtió USD 50,000 en una pequeña tienda minorista, eso no sería suficiente para fines del EB-5, sin importar qué tan sólido sea el negocio.

Una green card condicional no es lo mismo que una green card permanente. Si obtiene una green card condicional a través del programa EB-5, deberá solicitar la eliminación de las condiciones dentro de un período específico. Si no lo hace, su estatus de residente permanente podría ser cancelado.

La autorización de empleo no equivale a una green card. Muchos propietarios de negocios con visas de no inmigrante cuentan con autorización de trabajo. Sin embargo, a menos que presenten una solicitud migratoria de inmigrante, no están en un camino hacia la residencia permanente.

¿Cuánto Tiempo Toma Obtener una Green Card por Medio de Empleo o Negocio?

Una de las preguntas más frecuentes es: ¿Cuánto tiempo toma obtener una green card por medio de empleo o inversión? Y la realidad es que el tiempo puede variar considerablemente.

Los factores que pueden afectar los tiempos de procesamiento incluyen:

Su lugar de nacimiento (su país de nacimiento, no su nacionalidad)

La categoría de visa bajo la cual presenta la solicitud (EB-1, EB-2, EB-5, etc.)

Los retrasos de procesamiento de USCIS y si puede acceder al procesamiento premium

Si está ajustando su estatus dentro de los Estados Unidos o realizando el proceso consular desde el extranjero

La solidez y el nivel de preparación de su solicitud inicial

Si proviene de un país con baja demanda, es posible que reciba su green card dentro de uno o dos años después de presentar la solicitud. Sin embargo, para solicitantes de países como China o India, no es inusual que el proceso tome varios años. Su abogado puede ayudarle a monitorear el progreso de su solicitud de green card y asesorarlo sobre las mejores estrategias para mejorar la eficiencia del proceso.

El memorando interno de políticas (PM-602-0199) publicado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el 21 de mayo de 2026 podría provocar tiempos de procesamiento aún más largos.

La Importancia de Trabajar con un Abogado de Inmigración

Consultar con un abogado de inmigración es una parte fundamental para obtener una green card. La inmigración basada en negocios es una de las áreas más complejas del derecho migratorio estadounidense. Es como una red complicada de estructuras corporativas, documentación de inversiones, requisitos de creación de empleo y regulaciones que pueden cambiar en cualquier momento. Cometer un error costoso es muy fácil. Un abogado con experiencia en inmigración empresarial puede guiarlo a través de este proceso complejo.

Junto con su abogado, usted puede:

determinar la vía de green card que mejor se adapte a sus objetivos

estructurar su negocio y su inversión de manera que cumplan con los requisitos de USCIS

organizar toda su documentación y preparar una solicitud sólida que minimice el riesgo de retrasos o rechazos

monitorear de cerca el proceso y garantizar respuestas oportunas a cualquier Solicitud de Evidencia Adicional (RFE, por sus siglas en inglés) que pueda emitirse

planificar una estrategia de múltiples etapas si la categoría final de green card requiere primero una visa de no inmigrante

Preguntas Frecuentes

¿Puedo obtener una green card simplemente creando una empresa en los Estados Unidos?

No, no puede. Crear una empresa en los Estados Unidos no le otorga automáticamente el derecho a una green card. Debe calificar bajo una categoría específica de visa o green card, como EB-5, EB-1C o EB-2 NIW. Además, debe cumplir con todos los requisitos de esa categoría. El monto de su inversión, la capacidad de generación de empleos de su empresa y su rol dentro de la compañía deben cumplir con los criterios establecidos por USCIS.

¿Cuánto debo invertir para obtener una green card EB-5?

Actualmente, el monto mínimo de inversión es de USD 1,050,000 para una empresa comercial estándar. Si el negocio está ubicado en una zona rural o en una “Targeted Employment Area” (Área de Empleo Objetivo) con alto desempleo, el monto mínimo de inversión es de USD 800,000. Sin embargo, estas cantidades pueden cambiar con el tiempo. También debe demostrar que su inversión creará o preservará al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses.

¿Cuál es la diferencia entre una green card condicional y una permanente bajo el programa EB-5?

Bajo el programa EB-5, inicialmente recibe una green card condicional válida por dos años. Al final de ese período, debe demostrar ante USCIS que su inversión sigue activa y que se crearon los empleos prometidos. Una vez aprobada su solicitud, recibirá una green card permanente válida por 10 años.

¿Cuánto tiempo toma obtener una green card a través del programa EB-5?

Esto depende en gran medida de su país de nacimiento. El proceso depende no solo de los tiempos de procesamiento de USCIS, sino también de cuántas personas de su país ya están en la lista de espera. Países como China e India pueden experimentar tiempos de espera más largos debido a la alta demanda. Los solicitantes provenientes de países con menor demanda pueden recibir sus green cards más rápidamente.

¿Cuál es la diferencia entre el programa EB-5 y la visa E-2?

El programa EB-5 proporciona una vía directa hacia una green card. Sin embargo, puede ser exigente debido a los altos requisitos de inversión y creación de empleo. La visa E-2, por otro lado, es una visa temporal que le permite vivir y trabajar en los Estados Unidos, pero no conduce directamente a una green card. Además, el monto de inversión requerido suele ser menor que el del programa EB-5. Algunas personas comienzan con una visa E-2 y luego intentan obtener una green card a través de otra vía.

¿Puede un fundador de startup calificar para una Exención por Interés Nacional EB-2?

Sí, es posible, pero no es fácil. Debe demostrar que su negocio es importante para los Estados Unidos y que tiene la capacidad de desarrollarlo exitosamente. USCIS tiende a evaluar de manera más favorable las iniciativas en sectores como tecnología, salud, energía renovable y otras industrias de alto impacto.

¿Puedo obtener una green card como inversionista pasivo o debo administrar el negocio?

Esto depende de la categoría bajo la cual presente la solicitud. Bajo el programa EB-5, no necesariamente se requiere que participe en la administración diaria del negocio. Sin embargo, bajo las categorías E-2 y EB-1C, debe venir a los Estados Unidos con el propósito de dirigir y administrar el negocio. Bajo la categoría EB-2 NIW, generalmente se espera que participe activamente en su empresa.

¿Qué tipo de negocio es más adecuado para obtener una green card?

No existe una única respuesta correcta. El tipo de negocio más adecuado depende de la categoría migratoria que esté buscando. Para EB-5, el negocio debe ser lo suficientemente grande para respaldar la inversión requerida y emplear al menos a 10 trabajadores estadounidenses de tiempo completo. Para EB-2 NIW, las empresas en sectores prioritarios como tecnología, biotecnología, energía renovable o manufactura avanzada pueden generar solicitudes más sólidas. Bajo la categoría E-2, el negocio debe estar operando activamente y generar más que ingresos mínimos. Por esta razón, es importante consultar con un abogado de inmigración antes de realizar cualquier inversión.

¿Puede mi familia venir conmigo si califico bajo una categoría migratoria basada en negocios?

Sí, puede. Bajo la mayoría de las categorías migratorias basadas en negocios, como EB-5, EB-1C y EB-2 NIW, su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años pueden ser incluidos en su solicitud. Ellos también podrán beneficiarse de los mismos privilegios de la green card.

¿Qué sucede si mi solicitud de green card es rechazada?

Un rechazo no significa necesariamente que el proceso haya terminado. Dependiendo de las circunstancias, puede solicitar una reconsideración ante USCIS, presentar una apelación o volver a solicitar con documentación adicional. Los siguientes pasos dependerán de la razón del rechazo y de la etapa en la que se encuentre el proceso. Por eso es importante trabajar con un abogado de inmigración con experiencia desde el principio. Una solicitud bien preparada puede reducir el riesgo de Solicitudes de Evidencia Adicional (RFE) o rechazos.

Conclusión

Siempre que comprenda las reglas y cuente con un plan cuidadosamente preparado, puede establecer un negocio en los Estados Unidos y al mismo tiempo seguir una vía hacia una green card estadounidense. Cada categoría de visa tiene sus propios requisitos, tiempos de procesamiento y riesgos potenciales que deben considerarse cuidadosamente.

El punto más importante es comenzar el proceso lo antes posible. Debe mantener toda su documentación organizada y conservar un estatus legal durante todo el proceso. Debe trabajar con un abogado que no solo comprenda la ley, sino también las realidades de establecer y operar un negocio en los Estados Unidos. Después de todo, obtener una green card es solo el primer paso; el verdadero desafío es conservarla.

La Tarjeta de Residente Permanente puede servir como prueba de su estatus. Sin embargo, debe cumplir con las reglas para mantener ese estatus, especialmente en relación con impuestos y viajes. Debe supervisar cuidadosamente todos los aspectos, incluyendo asegurarse de que su green card no expire. En algunas situaciones, incluso podría considerarse que ha abandonado su estatus.

Si usted es titular de una green card, está obligado a presentar declaraciones de impuestos en los Estados Unidos sobre sus ingresos mundiales, incluso si vive fuera del país. No hacerlo podría afectar su estatus migratorio.

Tener una green card ofrece diversas ventajas migratorias. Mantener su estatus puede brindarle beneficios importantes en la vida real, como acceso a matrículas estatales reducidas y, dependiendo de los requisitos de elegibilidad, acceso a ayuda financiera federal.

Si está considerando explorar esta vía, estaremos encantados de invitarlo a comunicarse con nuestra firma para una consulta. Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia guiando a emprendedores e inversionistas a lo largo de todo el proceso migratorio, desde la selección de la visa hasta la residencia permanente y más allá.

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