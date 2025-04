Actualizaciones de Inmigración 2025: Medidas Drásticas Contra la Inmigración en Texas

Texas es uno de los cuatro estados fronterizos de EE. UU. que están en primera línea en la lucha contra la inmigración ilegal. Su frontera con México se extiende 1254 millas, abarcando la mayor parte de la frontera de México con EE. UU. Los recientes cambios legislativos se han centrado en la represión de la inmigración a lo largo de la frontera.

Durante la administración Biden, millones de personas cruzaron ilegalmente a EE. UU. a través de la frontera de Texas. En 2022, Texas albergó a más de 5 millones de inmigrantes, incluidos 1.8 millones de inmigrantes sin documentos. Tras las políticas fronterizas laxas de la administración Biden, es probable que esa cifra sea mucho mayor ahora. Las regulaciones eran tan laxas que comenzó a crecer la preocupación por la cantidad de delincuentes a los que se les permitía entrar al país, junto con personas bienintencionadas que buscaban nuevas oportunidades.

Una de las primeras medidas del presidente Trump al asumir el cargo en enero de 2025 fue firmar órdenes ejecutivas que pusieron fin a las políticas fronterizas laxas y facultaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar y deportar a delincuentes que se encontraban ilegalmente en el país. Se inició la construcción de otro muro fronterizo y se restableció la política de "Permanecer en México" del primer mandato de Trump. Esta política exige que los solicitantes de asilo en la frontera permanezcan en México en espera de su audiencia en un tribunal de inmigración estadounidense.

Órdenes Ejecutivas y Nuevos Proyectos de Ley del Estado de Texas

La Orden Ejecutiva GA-46 del Gobernador Abbott (de 2024) exige a los hospitales públicos recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes e informar sobre sus costos hospitalarios. Esta medida se implementó inicialmente durante la administración Biden para solicitar el reembolso del gobierno federal por el aumento de los costos médicos que Texas estaba absorbiendo, pero podría utilizarse durante la administración Trump para rastrear a personas en situación migratoria irregular.

La Orden Ejecutiva GA-54 del Gobernador Abbott se emitió en 2025, ordenando a las agencias texanas colaborar en las actividades de control migratorio del gobierno federal. Esto significa que las agencias estatales pueden compartir información con las autoridades federales de inmigración y colaborar en la aplicación de la ley migratoria.

La ley de inmigración de Texas también permite a la policía local arrestar a personas que cruzan la frontera ilegalmente a Texas desde México. El Proyecto de Ley del Senado 4, aprobado en 2023, permite que las autoridades texanas arresten a personas que cruzan la frontera ilegalmente a Texas desde México.

El Proyecto de Ley Senatorial (SB) 8, aprobado en el Senado de Texas, busca exigir a los alguaciles de los condados con más de 100,000 habitantes que cooperen con el ICE participando en su programa 287(g). El programa federal 287(g) otorga a las autoridades locales la facultad de identificar y detener a inmigrantes que se encuentren ilegalmente en el país durante 48 horas después de su liberación, hasta que el ICE pueda tomar la custodia. Al menos 35 condados de Texas participan voluntariamente actualmente.

Condados y Departamentos Participantes

El Departamento de Policía de Dallas anunció recientemente que no colaborará con la aplicación de las leyes migratorias, y el Fiscal General de Texas ha abierto una investigación en su contra. En una declaración, el Fiscal General Ken Paxton afirmó que «la ley no es opcional... los texanos esperan que las agencias del orden garanticen la seguridad pública, no que implementen políticas santuario que pongan en riesgo a nuestras comunidades». El Departamento de Policía de Dallas ha aclarado que, si bien no están aplicando activamente las leyes migratorias, arrestarán a personas con órdenes de arresto penales vigentes.

De igual manera, el departamento de policía de Houston ha confirmado que se centrará más en los problemas locales que en las prioridades del ICE. Sin embargo, según el Proyecto de Ley Senatorial 8, estos grandes condados y todos los demás de Texas estarían obligados a participar en la aplicación de las leyes migratorias.

Represión de la Inmigración: Redadas del ICE

Mientras tanto, el ICE ha estado realizando redadas en varios lugares de Texas, con arrestos en ciudades como San Antonio, Dallas, Arlington, Irving y Austin. Por el momento, el ICE ha declarado que no atacará lugares como iglesias, escuelas ni hospitales a menos que haya un delincuente peligroso en su interior, pero los permisos ampliados sí les permiten entrar en estos lugares. Se dice que la mayoría de las personas arrestadas hasta ahora en las redadas del ICE son personas acusadas o condenadas por actividades delictivas.

Cambios a la Ley de Inmigración en 2025

Además de las nuevas leyes y órdenes ejecutivas propuestas o promulgadas, las deportaciones aceleradas ahora se aplican en cualquier lugar de EE. UU., no solo cerca de la frontera. Esto significa que un inmigrante indocumentado que haya estado en EE. UU. menos de dos años puede ser detenido y deportado en cualquier parte del estado, sin necesidad de comparecer ante un juez.

En Texas, las medidas de control migratorio serán especialmente notorias, dada la cantidad de inmigrantes en el estado y un gobernador que apoya las políticas federales de inmigración del presidente Trump.

Qué hacer si tiene más preguntas

Si usted o un ser querido se encuentra en Texas sin permiso, quizás sea el momento de considerar las opciones para solucionarlo. Puede completar el formulario aquí, para programar una cita con un abogado de inmigración calificado que pueda brindarle asesoramiento especializado para su situación específica. Es fundamental que todos cumplan con los requisitos migratorios vigentes; de lo contrario, corren el riesgo de ser detenidos y deportados.

