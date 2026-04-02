Cittadinanza Italiana Jure SanguinisGuida alla Nuova Legge 2025 (Parte 1) (Video)

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La normativa sulla cittadinanza italiana per discendenza è cambiata radicalmente. L'Avvocato Gianluigi Cassandra di Latitude Law spiega gli effetti della Legge n. 74/2025 e del Decreto-Legge n. 36. Scopri se la tua domanda è ancora valida o se sei escluso a causa della retroattività della riforma. Analizziamo i nuovi limiti generazionali e il concetto di "collegamento genuino" con l'Italia per chi vive nel Regno Unito o all'estero.

Questa è la prima parte del video. La seconda parte sarà pubblicata a breve.

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