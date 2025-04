2024 年印度尼西亚在知识产权方面的发展情况

Rouse is an IP services business focused on emerging markets. We operate as a closely integrated network to provide the full range of intellectual property services, from patent and trade mark protection and management to commercialisation, global enforcement and anti-counterfeiting.

罗思国际Nick Redfearn、Arifia Fajra和Kin Wah Chow解释称,重要的知识产权方面的发展变化,再加上(当年举行的)政治选举,使得2024年成为了该国至关重要的一年。

2024年,印度尼西亚的知识产权格局发生了诸多变化,新的法律、修订案以及司法解释共同塑造了该领域的发展态势。

以下是对关键发展情况的概述:

立法改革

2016 年第 13 号专利法的第三次修订案

自 2024 年 10 月 28 日起生效的 2024 年第 65 号法律引入了多项变更,其中最重要的变更如下:

扩大可授予专利的发明范围,将系统、方法和用途纳入其中,包括解决技术问题的计算机实施发明。

将披露宽限期从六个月延长至十二个月。

新法律规定,对于错过 12 个月优先权期限的申请,如果在该期限截止后的四个月内提出请求,则允许恢复其优先权。

新法律允许在收到通知后的九个月内对专利决定(包括驳回、授予、更正以及撤回的申请)进行复审。对于撤回的申请,这一期限缩短至两个月。此前,此类请求必须通过专利上诉委员会来处理。

新法律给予专利年费缴纳六个月的宽限期,但需缴纳 100% 的罚款。此前,年费缴纳可应申请延期。

专利的实施:第 20A 条新增一项规定,要求专利持有人在每个日历年年底前,向专利局提交其在印度尼西亚专利实施情况的声明。

这维持了印度尼西亚对知识产权所有者报告其专利实施情况以维持专利有效的专利工作要求,这一直是外国知识产权所有者,特别是在电信和制药行业的担忧所在。

允许将专利发明用于研究的 “Bolar 例外条款”(波拉例外条款)已得到扩展。

新法律取消了先前在专利到期前五年的时间限制,允许无限制地将专利用于研究。这一变化可能会给各方利益相关者带来益处和挑战。

2.对 2024 年第 172 号通信和数字事务部法令的修订案

2024 年 3 月,(印度尼西亚)出台了新的指导方针,用以规范对未能屏蔽特定用户生成内容(UGC)的私营电子系统运营商(ESOs)的行政处罚措施。这些规定在 2024 年第 172 号法令中得以正式确立,随后又被 2024 年第 522 号法令修订,于 2024 年 10 月 28 日生效。此次修订保留了大部分原有条款,同时引入了通过内容审核合规系统逐步实施罚款的方法。预计依据这些规定对知识产权侵权行为的执法工作将于 2025 年末开始。

3.2024 年第 35 号关于特许经营的政府条例

该条例于 2024 年 9 月 2 日颁布,废止了先前 2007 年第 42 号关于特许经营的政府条例。主要的更新内容包括:

规定知识产权的有效性以及商业体系的纳入为强制性要求。

明确了特许经营者提供技术支持的具体要求。

确保特许经营者将持续履行其义务。

制定了在授权方终止业务的情况下,对被特许经营者的补偿机制。

明确了被特许经营者需管理的门店或营业地点的数量。

特许经营许可证的有效性与积极开展的商业运营以及有效的知识产权相挂钩,从而无需进行续期。

4.2024 年第 32 号总统令(总统条例):关于数字平台公司支持优质新闻的责任,或关于出版商权利的总统令

这项条例针对的是数字平台与大众媒体内容之间的相互关系。印度尼西亚的传统媒体曾抱怨称,他们的内容在数字平台上被重复使用,这导致了广告收入的下降。

如今,数字内容平台需要向新闻出版商支付费用以发布其内容。

也可以有其他替代安排,包括利润分成、数据共享或其他模式。这将适用于从 Meta 到雅虎等海外平台。

5.2024 年第 45 号关于非税收入的政府条例

该条例于 2024 年 10 月 18 日颁布,废止了先前 2019 年第 28 号关于适用于法律和人权部的非税国家收入种类及税率的政府条例。

该条例调整并更新了知识产权服务的费用,包括商标、地理标志、专利和版权登记。

司法解释

不同寻常的是,2024 年出现了几起对知识产权领域具有重要意义的诉讼案件。

未使用商标期限的延长

印度尼西亚宪法法院将商标因未使用而被撤销前的未使用期限从三年延长至五年,从而使商标所有人有更多的时间来应对其商标被撤销的质疑。

数字版权中的间接责任

印度尼西亚宪法法院重新解释了《版权法》的第十条。该条款原本旨在让商场业主等房东对实体形式的版权侵权行为负责,比如在商场里售卖的盗版 DVD。法院将这一条款的适用范围扩大,把互联网服务提供商(ISP)和数字平台也纳入其中,以应对盗版行为向数字领域转移的情况。这一裁决似乎是要让互联网服务提供商为其平台上的版权侵权行为承担责任,类似于房东对实体商品侵权所负有的责任。

值得关注的知识产权案件及实践

雅加达的一家法院在一桩涉及一家本地食品饮料公司和一家马来西亚咖啡生产商的商标案件中,裁定赔偿金额达 745 亿印尼盾(合 500 万美元)。尽管在上诉后赔偿金额被减至 125 亿印尼盾,但这起案件中知识产权损害赔偿的数额仍然十分巨大。

尽管每起案件都是根据案情判决的,但这一高额赔偿裁决有望表明,民事法庭将极其严肃地对待知识产权侵权行为。

执行:进展与挑战

近年来,印度尼西亚在知识产权执法方面取得了一些小的进展,例如开展了更为频繁的突击检查行动,并且通过诸如知识产权特别工作组和知识产权犯罪论坛等举措,提高了执法的透明度。

然而,这些努力仍然是零散的,并且在 2025 年年中之前不太可能取得重大进展,因为知识产权总局(DGIP)需要在选举后的机构重组之后才能进一步推进工作。

执法过程依然缓慢,且受到官僚体制的拖累。两个主要的执法渠道,即警方和知识产权局的政府执法人员(PPNS),都因程序上的延误而受到阻碍。

海关注册,作为打击假冒伪劣行为的一项重要手段,目前仅限于印度尼西亚的法人实体。这一限制将那些在当地没有子公司的外国商标所有人排除在外,这有可能违反了《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)中关于国民待遇的原则。

知识产权申请统计

根据印度尼西亚知识产权总局(DGIP)于 2024 年发布的 2023 年度报告,印度尼西亚在 2023 年的知识产权申请数量如下:

版权:141,980 项

商标:133,042 件

专利:15,033 项

工业设计:6,309 项

版权采用的是在线存放(登记)系统。这些数据表明,知识产权申请活动相当活跃。

其他问题

在经过十年的过渡后,印度尼西亚迎来了普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)领导的新政府,这既带来了挑战,也带来了机遇。他与20世纪90年代苏哈托(Suharto)政权的关联(作为苏哈托的女婿),让那些担心历史倒退的人感到忧虑。

但在经历了如此漫长时期之后,任何新政府都有可能推动变革。作为东盟最大的市场,知识产权所有者们不能忽视印度尼西亚,而且他们仍迫不及待地希望这个国家能够充分发挥其潜力。

