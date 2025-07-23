Yatırım Fonu Katılma Belgelerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Stopaj Oranı İle Mevduat Faizlerine Uygulanan Stopaj Oranları Artırılmıştır

Yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılması, fona iadesi veya bu fonların kar payı dağıtımlarında vergilendirme esas itibariyle Gelir...

Yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılması, fona iadesi veya bu fonların kar payı dağıtımlarında vergilendirme esas itibariyle Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67. Maddesi uyarınca yapılan stopaj ile yapılmaktadır.

Bu stopajın oranı hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için % 0, diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için se %15 olarak uygulanmakta idi. 10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0 oranı korunmuş ancak diğer yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için bu oran %17,5'a yükseltilmiştir. Bu değişiklik Kararın yayımı tarihi olan 9/7/2015 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için geçerlidir.

Bu suretle yapılan vergileme gelir vergisi mükellefleri için nihai vergilemedir. Şu kadar ki yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar aynı maddenin 11. Bendi uyarınca ihtiyari olarak yıllık veya münferit beyannameye dahil edilebilir. İhtiyari olarak verilen yıllık ve münferit beyannamelerde geçerli olacak gelir vergisi oranı da %15 iken, aynı Karar ile bu oran da %17,5'a yükseltilmiş bulunmaktadır.

23/12/2020 ila 31/10/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara ise 2006/10731 sayılı Kararname'nin Geçici 3. Maddesiyle belirlenen %0 lık stopaj oranı ise devam etmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefleri ise yatırım fonlarından elde ettikleri kazançları yıllık kazançlarına dahil edip, kesilen stopajı hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup ederler. Bununla birlikte anonim ve limitet şirketler ile eshamlı komandit şirketlerde bu stopajın oranı %0 dır. Kurumlarda girişim sermayesi yatırım fonlarının fona iadesinden doğan kazançlar ile bunlardan elde edilen kar payları ise kurumlar vergisinden istisnadır. Girişim sermayesi yatırım fonlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlarda Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan istisna geçerlidir.

Yine mevduat faizlerine ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanan stopaj oranları da 2006/10731 sayılı Kararname ile belirlenmektedir. Kararnameye göre;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12 olarak uygulanmaktadır.

10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 9.7.2025 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere bu stopaj oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %17;5

1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %15 olarak uygulanmaktadır.

Saygılarımızla

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