'Girdi – Çıktı' Uygulaması Değiştirilmiştir.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13.

Duyurumuz, 7550 Sayılı ve "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. Maddesi ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A Maddesinde yer alan hükümde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

Mevcut durumda açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan, iyi hâlli hükümlüler, kendi talepleri üzerine, kalan cezalarını denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edebilmektedir.

Ancak hükümlülerin kesinleşen hapis cezalarının süresinin az olması halinde ceza infaz kurumunda kimi zaman 24 saati dahi doldurmadan tahliye işlemleri başlatılabilmekteydi. Yeni düzenleme neticesinde 5275 Sayılı Kanunu'n 105/A maddesine, denetimli serbestlik uygulamasını düzenleyen hükme, yapılan ekleme ile artık ceza infaz kurumuna giriş yapıldıktan sonra koşullu salıverme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre için derhal denetimli serbestlikten yararlanılamayacaktır. Ceza süresinin bir kısmının infaz kurumunda geçirilmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Değişiklik itibariyle denetimli serbestlikte yararlanmak isteyen hükümlüler için kesinleşen ceza süresinin koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmının onda biri infaz kurumunda geçirilecek olup infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre beş günden az olamayacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki düzenlemede yer alan bir yıllık denetimli serbestlik süresi uygulamasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Bu düzenlemeyle birlikte, denetimli serbestlik uygulamasının keyfi veya aşırı kısa süreli infazlara dönüşmesinin önüne geçilmesi, her hükümlü için cezanın asgari bir bölümünün infaz kurumunda geçirilmesi zorunlu hale getirilerek, infazın caydırıcılığı ve kamu vicdanındaki karşılığı güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ve fakat 5275 Sayılı Kanun'a Geçiçi 11. Madde eklenmiş olup 5275 sayılı Kanun'un Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı başlıklı 105/A maddesinde yapılan değişiklik ile artık koşullu salıverme süresinin en az onda birini beş günden az olmamak üzere ceza infaz kurumunda geçirme zorunluluğunun 04/06/2025 tarihinden önce işlenen suçlara uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.

Bu şekilde 04/06/2025 tarihinden önce işlenen suçlarda tabiri caiz ise girdi-çıktı uygulamasına devam edilebilecektir.

İşbu değişiklikler 04/06/2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

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