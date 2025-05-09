İmalat Sanayi İle Turizme Yönelik Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Tanınan Katma Değer Vergisi İstisnasının Süresi 31.12.2028 Tarihine Uzatılmıştır (KDV Geç.37) (9770 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

(9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

01 Mayıs 2025 tarih ve 32887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan9770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37. maddesinde yer alan imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına ilişkin Katma Değer Vergisi istisnasının süresi31.12.2028 tarihineuzatılmıştır.

İstisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 42 no.lu KDV Tebliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu KDV istisnasına ilişkin açıklamalarımız 2022/037 ve 2022/053 no.lu Sirkülerimizde yapılmış olup, 9770 sayılı Karar ile yapılan değişiklik süre uzatımından ibarettir.

Saygılarımızla,

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