2025/Ni̇san Dönemi̇ SGK Pri̇m Borçlarina KDV Mahsup Talepleri̇nde Vade Tari̇hi̇ni̇n 25/6/2025 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatilmasi Hakkinda Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2025/Nisan dönemi SGK prim borcuna 20/6/2025 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2025/Nisan ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihinin 25/6/2025 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

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