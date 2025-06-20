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20 June 2025

2025/Ni̇san Dönemi̇ SGK Pri̇m Borçlarina KDV Mahsup Talepleri̇nde Vade Tari̇hi̇ni̇n 25/6/2025 Tari̇hi̇ne Kadar Uzatilmasi Hakkinda Duyuru

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2025/Nisan dönemi SGK prim borcuna 20/6/2025 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği belirtilmiştir.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bazı mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2025/Nisan dönemi SGK prim borcuna 20/6/2025 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2025/Nisan ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihinin 25/6/2025 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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