12 May 2026

Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Hale Geliyor

Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership

Hergüner Bilgen Üçer is one of Türkiye’s largest, full-service independent corporate law firms representing major corporations and clientele, and international financial institutions and agencies. Hergüner not only provides expert legal counsel to clients, but also serves as a trusted advisor and provides premium legal advice within a commercial context.
29 Nisan 2026 tarihli ve 33238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin kullanımı, 1 Temmuz 2026 itibariyle zorunlu hale getirildi.
Turkey Real Estate and Construction
Deniz Tuncel,Gizem Tokgöz, and Berra Öztürk
Artık taşınmaz satış bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale, elektronik fon transferi veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer ödeme yöntemleriyle ödenmesi halinde, güvenli ödeme sistemi kullanılmak zorunda. Kredili satışlarda ise güvenli ödeme sistemi, yalnızca kredi tutarı dışında kalan ödemeler bakımından zorunlu olacak.

Bu zorunluluk 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ancak Ticaret Bakanlığı bu tarihi üç aya kadar erteleyebilecek.

Hükümetin gündeminde bir süredir taşınmaz satışlarında resmi satış bedelinin düşük gösterilmesi ve bunun tapu harcı ile değer artış kazancı vergilendirmesi bakımından yarattığı sorunlar yer alıyor. Bu kapsamda, önce taşınmaz rayiç bedellerinin yükseltilmesi gündeme gelmiş ve bu uygulama çok sayıda davaya konu olmuştu. Güvenli ödeme sisteminin zorunlu hale getirilmesi de bu politikanın bir diğer adımı olarak değerlendirilebilir.

Bu çerçevede, bloke çek gibi ödeme yöntemlerinin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı veya bu yöntemler için ayrı bir sistem öngörülüp öngörülmeyeceği merak konusu. Uygulamaya ilişkin detayları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkili. Dolayısıyla bu gibi soruların da Ticaret Bakanlığı’nın duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Deniz Tuncel
Gizem Tokgöz
Berra Öztürk
