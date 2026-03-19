Jeopolitik Riskler Artarken Küresel Sermaye Körfez’den İstanbul’a Mı Kayıyor?

Dubai gayrimenkul endeksi, Körfez bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ardından birkaç hafta içinde yüzde 30 oranında geriledi. Batılı danışmanlık firmaları Dubai Uluslararası Finans Merkezi’ndeki (DIFC) ofislerini tahliye etti. Bu gelişme, jeopolitik şokların sermaye akışlarını ne kadar hızlı yeniden yönlendirebildiğini ve kurumsal yatırımcıların neden Türkiye’nin hukuki altyapısını yeniden ve daha yakından incelemeye başladığını açıkça göstermektedir. İstanbul artık yalnızca portföy çeşitlendirmesi için ikincil bir seçenek değildir; geleneksel güvenli limanların bölgesel çatışmalar karşısında kırılgan hale geldiği bir dönemde alternatif bir yatırım alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu makale, jeopolitik gerilimlerin küresel sermaye dağılımını nasıl etkilediğini incelemekte ve çeşitlendirme, hukuki güvence ve bölgesel pazarlara erişim arayan yatırımcılar açısından İstanbul’un giderek daha stratejik bir yatırım merkezi haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Jeopolitik Riskler ve Sermaye Hareketliliği

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde küresel sermaye nadiren sabit kalır. Tarihsel olarak yatırımcılar, varlıklarını siyasi açıdan istikrarlı, ekonomik olarak dayanıklı ve hukuki açıdan öngörülebilir kabul edilen yargı alanlarına yönlendirme eğilimindedir. Kısa vadeli finansal yatırımlar piyasa oynaklığına hızlı biçimde uyum sağlayabilse de, gayrimenkul edinimi, şirket kuruluşu veya bölgesel merkezlerin kurulması gibi uzun vadeli yatırımlar siyasi ve düzenleyici istikrar konusunda çok daha yüksek bir öngörülebilirlik gerektirir.

Bu nedenle jeopolitik gerilimler sıklıkla sermaye hareketliliğini tetikler. Yatırımcılar yatırımlarını tek bir bölgeye yoğunlaştırmak yerine birden fazla yargı alanına dağıtarak risklerini çeşitlendirir. Uygulamada bu durum, yatırımcıların bir bölgeyi tamamen terk etmesi anlamına gelmez; bunun yerine, ekonomik fırsatlarla birlikte istikrar sunan alternatif pazarlara varlık tahsis ederek risk maruziyetini dengelemeleri anlamına gelir. Tarihsel olarak birçok küresel finans merkezi bu eğilimden fayda sağlamıştır. İş yapma kolaylığı, uluslararası bağlantılar ve siyasi öngörülebilirliği bir araya getiren şehirler, bölgesel belirsizlik dönemlerinde sermayeyi kendilerine çekme eğilimindedir.

Baskı Altındaki Orta Doğu Yatırım Ortamı

Son yirmi yılda Körfez bölgesindeki bazı şehirler, özellikle gayrimenkul ve finansal hizmetler alanında önemli yatırım merkezleri haline gelmiştir. İş dostu politikalar, vergi avantajları ve büyük ölçekli altyapı yatırımları dünyanın farklı bölgelerinden uluslararası yatırımcıları cezbetmiştir.

Bununla birlikte bu gelişmeler Körfez piyasalarının uzun vadeli önemini ortadan kaldırmasa da daha geniş bir gerçeğe işaret etmektedir: jeopolitik gerilimler yatırımcı beklentilerini çok kısa sürede yeniden şekillendirebilir. Bu nedenle birçok uluslararası yatırımcı giderek daha fazla coğrafi çeşitlendirme ve risk yönetimini esas alan yatırım stratejileri benimsemektedir. Bu yaklaşım, yatırımların farklı yargı alanlarına dağıtılmasını ve bölgesel belirsizliklerin portföy üzerindeki etkisinin sınırlandırılmasını amaçlamaktadır.

Küresel Sermaye Akımları ve Türkiye’ye Kayan Jeopolitik Yönelim

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki artan gerilimler ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki stratejik rekabetin yoğunlaşması, 2022 yılından bu yana küresel sermaye dağılımı kalıplarını önemli ölçüde yeniden şekillendirmiştir. Bir zamanlar Körfez piyasalarına ve büyük Asya finans merkezlerine yoğunlaşan kurumsal yatırımcılar, tek bir bölgeye maruz kalma riskini azaltmak amacıyla giderek daha fazla coğrafi çeşitlendirme arayışına girmektedir. Bu değişen yatırım ortamında Türkiye özgün bir konuma sahiptir. NATO üyesi olması, Avrupa Birliği ile gümrük birliği içinde bulunması, önemli bölgesel ticaret ve enerji hatlarına erişimi ve aktif çatışma bölgelerine görece daha uzak bir konumda yer alması nedeniyle Türkiye, bölgesel çeşitlendirme arayan yatırımcılar için alternatif bir yatırım platformu sunmaktadır.

Karşılaştırmalı bir perspektiften bakıldığında İstanbul’un, Dubai’nin düzenleyici etkinliği ile Singapur’un kurumsal derinliği arasında bir konumda bulunduğu söylenebilir. Dubai sıfır kurumlar vergisi ve geniş mülkiyet hakları sayesinde son derece iş dostu bir ortam sunmaktadır; ancak bölgesel gerilimlere coğrafi yakınlığı yatırımcıları jeopolitik risklere maruz bırakabilmektedir. Singapur ise güçlü hukuk devleti güvenceleri ve kurumsal istikrar sağlamaktadır, ancak bu avantajlar nispeten yüksek operasyon maliyetleri ve daha sıkı düzenleyici çerçeveler ile birlikte gelmektedir. Türkiye ise farklı bir denge sunar: Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin sağladığı avantajlar, birçok Batı Avrupa ülkesine kıyasla daha düşük kuruluş maliyetleri ve Orta Doğu’daki bazı çatışma bölgelerine görece daha uzak bir coğrafi konum.

Bununla birlikte yatırımcıların kur oynaklığı ve sektöre özgü düzenlemeler gibi faktörleri de dikkate alması gerekir. Ancak aynı koşullar aynı zamanda bir piyasa filtresi işlevi de görebilir; kısa vadeli spekülatif sermayeyi caydırırken daha uzun vadeli perspektife sahip ve daha sofistike yatırım stratejileri uygulayan yatırımcıları çekebilir. Bazı sektörlerde ise enflasyonist ortamlar yapısal avantajlar dahi yaratabilir. Özellikle finansman ve fiyatlandırma stratejileri dikkatli şekilde yapılandırıldığında, yerel para cinsinden borcun reel yükünün azalması ve sabit işletme maliyetlerinin zaman içinde reel olarak erimesi yatırımcılar açısından önemli avantajlar sağlayabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin 2024 verilerine göre Avrupa merkezli şirketlerin sabit sermaye taahhütleri yıllık bazda yüzde 42 oranında artmış olup, yatırımlar özellikle otomotiv, yenilenebilir enerji ve ilaç sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Ar-Ge faaliyetlerine gelir ve kurumlar vergisi istisnaları sağlayan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kurulmasının ardından teknoloji sektörü yatırımlarında da belirgin bir hızlanma görülmüştür. Hidrokarbon gelirlerine büyük ölçüde bağımlı olan Körfez ekonomilerinin aksine, Türkiye’nin çeşitlenmiş sanayi altyapısı ve yaklaşık 85 milyonluk tüketici pazarı emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında talep yönlü bir dayanıklılık sağlamaktadır.

Kurumsal varlık yöneticileri Türkiye’yi artık bir dengeleyici yargı alanı olarak modellemeye başlamıştır. Bu yaklaşım, Türkiye’nin Londra veya Frankfurt gibi küresel finans merkezlerinin yerini alacağı anlamına gelmez; ancak jeopolitik tırmanma riski yüksek bölgelerden fiziki olarak daha uzak yatırım dilimlerini absorbe ederken Avrupa ve Asya pazarlarıyla bağlantıyı koruyan bir merkez olarak konumlanmasını ifade eder. Sermaye tahsisi perspektifinden bakıldığında jeopolitik sigorta, artık portföy oluşturma sürecinin açık bir kalemi haline gelmiştir.

Türk Hukukunda Hukuki Çerçeve ve Yabancı Yatırımın Korunmasına İlişkin Mekanizmalar

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, lisans gerektiren belirli sektörler dışında yabancı yatırımcılar için ön izin şartı olmaksızın ulusal muamele ilkesini kabul etmektedir. Yabancı ve yerli tüzel kişiler aynı ticaret sicili prosedürleri kapsamında faaliyet gösterir; ayrı bir yabancı yatırım onay süreci bulunmamaktadır. Kanun ayrıca satış veya tasfiyeden elde edilen gelirlerin, kârların ve tazminat ödemelerinin istenilen para birimi üzerinden serbestçe transfer edilebileceğini güvence altına almaktadır.

Türkiye’de yabancı gerçek kişilerin gayrimenkul edinimi esas olarak Tapu Kanunu hükümlerine tabidir. Yabancı uyruklu kişiler, konut ve ticari taşınmazlar üzerinde kural olarak serbest mülkiyet hakkı elde edebilmektedir. Günümüzde taşınmaz edinimine ilişkin uygunluk, Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenen ülke listeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir ve yürürlükteki yasal düzenlemeler kapsamında yabancı yatırımcılar Türkiye’de konut veya ticari gayrimenkulü serbestçe satın alabilmektedir. Bu durum, Türk gayrimenkul piyasasını büyük ve dinamik bir bölgesel ekonomiye yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılar için en erişilebilir giriş noktalarından biri haline getirmiştir. Gayrimenkul yatırımı aynı zamanda Türkiye’nin yatırım yoluyla vatandaşlık programında da merkezi bir rol oynamaktadır. Yatırım yoluyla vatandaşlık rehberimizde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, yatırımcılar çeşitli yatırım seçenekleri aracılığıyla Türk vatandaşlığı elde edebilmektedir. En yaygın kullanılan yöntem, en az 400.000 ABD doları değerinde gayrimenkul satın alınması ve taşınmazın üç yıl süreyle satılmaması şartıdır. Bunun dışında yatırımcılar en az 500.000 ABD doları sermaye yatırımı yapmak, en az 500.000 ABD dolarını belirli bir süre Türk bankalarında mevduat olarak tutmak, aynı tutarda devlet tahvili veya yatırım fonu satın almak ya da Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam oluşturmak suretiyle de vatandaşlık elde edebilmektedir.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de şirket kurma süreçleri, yabancıların Türkiye’de şirket kurması rehberimizde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere oldukça basittir. Limited şirketler için asgari sermaye 50.000 TL olup, çoğu sektörde yüzde 100 yabancı mülkiyetine izin verilmektedir. Bankacılık, sigortacılık, havacılık ve medya gibi bazı sektörler ise ilgili düzenleyici kurumlar tarafından verilen lisanslara ve özel sermaye yeterliliği şartlarına tabidir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketler için asgari ödenmiş sermaye tutarı Mart 2026 itibarıyla 250.000 TL’dir. Bu eşik, enflasyon uyarlamaları kapsamında daha önce 50.000 TL olan tutarın artırılmasıyla yürürlüğe girmiştir.

Sektörel Fırsatlar ve Yabancı Sermaye Açısından Risk Değerlendirmesi

Türkiye’de yabancı yatırımlar, ülkenin çeşitlenmiş ekonomik yapısı ve Avrupa, Asya ile Orta Doğu’nun kesişim noktasındaki stratejik konumu sayesinde desteklenmektedir. Üretim ve ihracat odaklı sektörler, uluslararası yatırımcılar açısından en önemli giriş alanları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gümrük birliği içinde bulunması, Türkiye’de faaliyet gösteren üreticilerin Avrupa pazarlarına erişimini mümkün kılarken birçok Batı Avrupa ülkesine kıyasla daha düşük operasyon maliyetleri sunmaktadır. Özellikle otomotiv üretimi, makine imalatı ve elektrikli ekipman sektörleri, Türk sanayisi ile Avrupalı üreticiler arasındaki entegre tedarik zincirlerinden önemli ölçüde faydalanmaktadır. Bunun yanında organize sanayi bölgeleri ve yatırım teşvik programları yeni sanayi yatırımlarını desteklemeye devam etmektedir.

Enerji ve teknoloji sektörleri de yabancı sermaye açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye, Avrupa’nın en büyük elektrik piyasalarından birini geliştirmiş olup güneş, rüzgâr ve hidroelektrik yatırımları aracılığıyla yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya devam etmektedir. Aynı zamanda teknoloji ekosistemi de hızla büyümektedir. Girişim sermayesi yatırımları, Ar-Ge teşvikleri ve genişleyen nitelikli mühendis havuzu bu büyümeyi desteklemektedir. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve inovasyon odaklı politika çerçeveleri, girişimlerin ve dijital platformların gelişimini teşvik etmiş ve Türkiye’yi Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarını birbirine bağlayan gelişmekte olan bir teknoloji merkezi konumuna taşımıştır.

Bununla birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye pazarına girerken makroekonomik ve düzenleyici riskleri dikkatle değerlendirmesi gerekir. Kur oynaklığı ve enflasyon, uzun vadeli yatırım planlaması açısından önemli faktörler olmaya devam etmektedir. Ayrıca sektöre özgü lisans gereklilikleri ve idari prosedürler bazı projelerin zaman çizelgesini etkileyebilmektedir. Bununla birlikte bu koşullar çoğu zaman doğal bir piyasa filtresi işlevi görür; kısa vadeli spekülatif sermayeyi caydırırken daha uzun vadeli yatırım perspektifine sahip yatırımcıları çekmektedir. Bazı durumlarda ise enflasyonist ortamlar, yerel para cinsinden borcun reel yükünü zaman içinde azaltarak ve sabit işletme maliyetlerini reel anlamda erozyona uğratarak uygun finansman ve fiyatlandırma stratejileri kurabilen yatırımcılar açısından stratejik avantajlar yaratabilmektedir.

Sonuç

Uluslararası yatırım kararları yalnızca ekonomik göstergeler tarafından değil, aynı zamanda siyasi istikrar ve bölgesel güvenlik algıları tarafından da şekillendirilmektedir. Gayrimenkul veya şirketler gibi uzun vadeli varlıklara sermaye tahsis eden yatırımcılar açısından jeopolitik gelişmeler çoğu zaman yatırımların hangi yargı alanında gerçekleştirileceğini belirleyen temel faktörlerden biri haline gelmektedir.

Orta Doğu’daki son gerilimler, küresel yatırımcılara coğrafyanın uzun vadeli yatırım planlamasında hâlâ önemli bir unsur olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Belirsizlik dönemleri yatırımcıları sıklıkla bölgesel risk maruziyetlerini yeniden değerlendirmeye ve yatırımlarını farklı yargı alanlarına dağıtarak çeşitlendirmeye yöneltir. Bu bağlamda son dönemde dikkatler giderek daha fazla Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a yönelmektedir. Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında konumlanan İstanbul; büyüyen ekonomisi, stratejik coğrafi konumu ve yabancı yatırımcılara sunulan çeşitli yatırım seçenekleri sayesinde bölgesel yatırım ekosistemi içinde giderek daha önemli bir merkez olarak konumlanmaktadır.

