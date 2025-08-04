SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Fonları İçin Önemli İlke Kararı: Arsa Yatırımlarının Kapsamı Genişletildi

GYF'lerin de fon portföylerini genişletmeleri mümkün hale geldiğinden, İlke Kararı'nın kentsel dönüşüm süreçlerine de dinamizm katması öngörülmektedir. Zira GYF'lerin ve Proje GYF'lerin yoğun şekilde devam eden kentsel dönüşüm süreçlerine entegrasyonu konusunda bir nev'i hizalanma sağlandığı görülmektedir.

Bilindiği üzere, III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, gayrimenkul yatırım fonlarının ("GYF") portföyüne alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunluydu. Bu düzenleme, özellikle kentsel dönüşüm sürecindeki taşınmazların GYF portföyüne dâhil edilmesinin önünde engeldi.

Gelinen noktada Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), GYF'lerin portföylerini çeşitlendirebilmelerini sağlayacak önemli bir ilke karara imza attı. 17 Temmuz 2025 tarihli ve 40/1271 sayılı i-SPK.52.5 numaralı ilke kararı ("İlke Kararı") ile, GYF'lerin portföylerine dâhil edebilecekleri gayrimenkullerin kapsamı genişledi.

Nitekim daha önce de; 17 Temmuz 2024 tarihli ve 32604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair III-52.3.f sayılı Tebliğ ile, gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere "proje gayrimenkul yatırım fonu" ("Proje GYF") kurulmasının önü açılmış ve Proje GYF'lerin gayrimenkul geliştirme işi yapması mümkün hale gelmişti. Proje GYF'ler ile alakalı Tebliğ değişikliğine ilişkin detaylı bilgi için daha önce kaleme aldığımız duyuruya buradan erişebilirsiniz.

İlke Kararı Neyi Değiştirdi?

İlke Kararı uyarınca; GYF'ler artık portföylerine a) üzerinde metruk halde veya ekonomik ömrünü tamamlamış veya herhangi bir gelir getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde "riskli yapı" olarak belirtilmiş yapılar bulunan gayrimenkuller ile b) üzerinde -tapuda mevcut görünmekle birlikte- gerçekte yıkılmış haldeki yapılar bulunan gayrimenkulleri de dâhil edebilecek.

Bu gayrimenkullerin fon portföyüne dâhil edilmesi için yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması aranmayacak.

İlke Kararı'nın Koşulları Neler?

Bu gayrimenkullerin GYF'lerin portföyüne dâhil edilebilmesi için aranan şartlar ise aşağıdaki şekilde:

· Yapının durumunun gayrimenkul değerleme raporuyla tespit ettirilmiş olması; ve

· GYF'nin, varsa söz konusu yapıların yıkılacağını ve gerekmesi halinde gayrimenkulde gerekli cins değişikliğinin yapılacağını SPK'ya beyan etmesi.

İlke Kararı'nın Etkileri

İlke Kararı ile, üzerinde riskli yapı bulunan gayrimenkullerin de GYF portföyüne dâhil edilmesi mümkün hale geldi. Bu gelişmenin GYF'lerin portföy çeşitliliğini arttırması bekleniyor.

GYF'lerin de fon portföylerini genişletmeleri mümkün hale geldiğinden, İlke Kararı'nın kentsel dönüşüm süreçlerine de dinamizm katması öngörülmektedir. Zira GYF'lerin ve Proje GYF'lerin yoğun şekilde devam eden kentsel dönüşüm süreçlerine entegrasyonu konusunda bir nev'i hizalanma sağlandığı görülmektedir.

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