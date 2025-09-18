2025 Küresel Otomotiv Yöneticileri Anketi (Video)

KPMG'nin yayımladığı Küresel Otomotiv Yöneticileri anketine göre sektördeki her üç yöneticiden biri üç yıl içinde iş modellerinin tamamen...

KPMG'nin yayımladığı Küresel Otomotiv Yöneticileri anketine göre sektördeki her üç yöneticiden biri üç yıl içinde iş modellerinin tamamen değişeceğini öngörürken, otomotiv şirketlerin yüzde 86'sı yapay zekâ ve yeni teknolojilere ciddi yatırımlar yapıyor. KPMG'nin raporunda geleceği bugünden yakalamak isteyen sektör liderleri için beş adımdan oluşan bir yol haritası da sunuluyor.

KPMG'nin 25.sini yayımladığı "Küresel Otomotiv Yöneticileri" anketi, sektörün derin bir dönüşüm sürecinde olduğunu ve önümüzdeki on yılda oyunun kurallarını belirleyecek liderlerin bugünden şekillenmeye başladığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre otomotiv yöneticilerinin yüzde 36'sı, önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin iş modeli, ürünleri veya operasyonlarının tamamen dönüşeceğini söylüyor. Şirketlerin yüzde 68'i, tedarik zincirlerini aktif olarak yeniden yapılandırırken yüzde 77'si, stratejik ittifaklar ve ortaklıkların ya katkıda bulunduğunu ya da iş büyümesi için önemli olacağını söylüyor. Ayrıca otomotiv liderleri, diğer sektör temsilcilerine göre 5 kat daha fazla müşteri memnuniyetini uzun vadeli kârlılık için kritik olduğunu ifade ediyor.

Otomotiv şirketlerinin yüzde 86'sı da yapay zekâ ve yeni teknolojilere ciddi yatırımlar yapıyor. Yöneticiler, bu yatırımlar sayesinde verimlilik artışı, tedarik zinciri optimizasyonu, daha iyi müşteri deneyimi ve daha akıllı AR-GE gibi birçok alanda ilerleme bekliyor. Buna karşın teknolojik dönüşümü en büyük tehdit olarak gören yöneticilerin sadece yüzde 20'si bu dönüşüme gerçekten hazırlıklı olduğunu söylüyor. İşte bu hazırlık açığı, hızla büyüyen risklerin kaynağı olarak görülüyor. Üstelik otomotiv değer zincirinde dijital sistemler ve iş ortaklarının sayısı arttıkça riskler de çeşitleniyor.

Otomotiv sektörü sürekli bir dönüşüm içinde. Ancak sektörde daha önce bu kadar yoğun ve aynı anda değişimler yaşanmamıştı. Son on yılda, elektrikli ve yazılım tabanlı araçların yükselişi, araç üretiminin kurallarını tamamen değiştirdi. Tasarımlar değişti, inovasyon hızı arttı, donanım ve yazılım arasındaki sınırlar bulanıklaştı. Bugünün üreticileri artık yalnızca mühendis değil aynı zamanda geliştirici. Tabii dijitalleşme bu tablonun sadece bir kısmı. Maliyet baskıları, jeopolitik belirsizlikler, tedarik zincirindeki kırılganlıklar ve hızla değişen müşteri beklentilerinin sektörde sürekli bir baskı oluşturduğunu da gözlemliyoruz. Bu nedenle sektör liderleri artık değişime ayak uydurmakla kalmıyor, bunun yanı sıra değişimi kendi lehlerine de kullanıyor. Evet yol zorlu, fakat liderlik cesaretini gösterenler için fırsatlarla dolu.

Hakan Ölekli

Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı, Otomotiv Sektör Lideri

KPMG Türkiye

Dönüşümün liderleri için beş adımlı strateji.

Rapor, başarılı şirketlerin izlediği yol haritasını ise beş maddede özetliyor: Dönüşüme Öncülük Etmek, Teknolojiyi Yönetmek, Güven Kazanmak, Baskı Altında Yol Almak ve Birlikte Başarmak.

Dönüşüme Öncülük Etmek:

Günümüzde terazinin dengesi değişti. Doymuş ve dalgalı bir pazarda artık amaç en büyük olmak değil; kârlı büyümede lider olmak. Otomotiv yöneticileri, performansa dair eski tanımları bırakmalı ve bunun yerine uzun vadeli iş başarısına yönelik daha keskin ve stratejik bir yaklaşım benimsemeli. Bir başka değişen unsur ise pazara çıkış hızı. Örneğin Çinli OEM'ler bu alanda öncü; geliştirme süreleri artık 25 ayın altında. Bu sürenin tüm sektör için yeni bir standart olması bekleniyor.

Teknolojiyi Yönetmek:

Günümüzde otomotiv sektöründe teknoloji ve yapay zekâ artık fark yaratan değil, vazgeçilmez unsurlar haline geldi. Dijital altyapısını yönetemeyen şirketler rekabette geride kalma riskiyle karşı karşıya. Bugün farklılaşmanın, güvenilirliğin ve yüksek performansın temeli dijital yetkinlikler. Ancak kültürel uyum ve güçlü bir yönetişim olmadığı sürece, teknoloji rekabet avantajı olmaktan çıkıp yük haline gelebilir. Bu, yalnızca daha iyi araç üretmekten ibaret olmayıp sektörün dijital geleceğini şekillendirecek yetkinlikleri, bakış açılarını ve iş birliklerini şirket kültürüne yerleştirmekle de ilgili bir konu.

Güven Kazanmak:

Marka sadakatinin zayıfladığı ve dijital rakiplerin hızla çoğaldığı bir pazarda, müşteri verileri artık rekabette öne çıkmanın temel şartı olarak görülüyor. Markaların, ekosistemlerin ve elektrikli araç girişimlerinin çoğalmasıyla, yalnızca müşterisini derinlemesine anlayanlar güven kazanacak, sadakat oluşturacak ve sektörde kalıcı olabilecek. Başarı, gerçek zamanlı müşteri verilerini kişiselleştirilmiş deneyimlere, esnek hizmetlere ve yenilikçi ürünlere dönüştürebilme yeteneğine bağlı olacak.

Baskı Altında Yol Almak:

Jeopolitik ayrışma, ticaret savaşları ve değişen düzenlemelerle birlikte coğrafyanın önemi hiç olmadığı kadar arttı; adeta yeni bir stratejiye dönüştü. Bölgesel dayanıklılığı en iyi şekilde yöneten şirketler, parçalanmış bir dünyada yolunu bulabilecekler. Otomotiv üreticileri ve tedarikçileri için bu durum, küresel entegrasyona dair uzun yıllardır süregelen kabulleri yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. Eskiden başarılı olan merkezi üretim, tam zamanında lojistik ve küresel tedarik uygulamaları; günümüzde gümrük vergileri, yaptırımlar ve bölgesel sanayi politikalarının gölgesinde her zaman geçerli olmayabilir.

Birlikte Başarmak:

Otomotiv sektörünün geleceğini; ne zaman liderlik edeceğini, ne zaman iş birliği yapacağını bilen ve ağlar üzerinden değer yaratabilen şirketler şekillendirecek. Geleceğin liderleri, sadece inşa eden değil, aynı zamanda tüm süreci ustaca yönetenler olacak. Başarı, tedarik zincirini yönetmeninin yanında ekosistemleri etkili bir şekilde koordine edebilmekle mümkün olacak.

2025 Küresel Otomotiv Yöneticileri Anketi

Detaylı bilgi için anketimize buradan ulaşabilirsiniz!

Görüntüleyin

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.