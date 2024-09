ARTICLE Motorlu Kara Taşitlari Ticareti Için Getirilen Yeni Düzenlemeler ÖD Ozdirekcan Dundar Senocak Ak Avukatlik Ortakligi More Contributor A full-service law firm based in Istanbul, acting in professional association with Gide Loyrette Nouel. Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 27 Ağustos 2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile İkinci El...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.