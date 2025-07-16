Elektrik Piyasasında Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Düzenleme

Temmuz 2025 – 9 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7552 sayılı İklim Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda (“Kanun”) değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle, Kanun'da yaptırımlar ve yaptırımların uygulanmasındaki usulü düzenleyen madde 16'ya yeni bir fıkra eklenmiştir. Değişikliğe ilişkin başlıca noktalar aşağıda özetlenmiştir:

Değişiklikle, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“EPİAŞ”) tarafından işletilen ve mali uzlaştırması yapılan Emisyon Ticaret Sistemi dahil olmak üzere tüm piyasalarda “piyasa bozucu davranışların” önlenmesi hedeflenmiştir.

Eklenen fıkra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (“EPDK”), EPİAŞ tarafından işletilen piyasalardaki bozucu davranışların tespit edilip idari yaptırım uygulama yetkisini tanımaktadır. Düzenleme, gerçek kişilere 2 milyon TL'ye, tüzel kişilere ise 20 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceğini belirtmektedir. Bununla beraber, ihlalle bir kazanç sağlanmışsa ya da zarar verilmişse, ceza her halükârda bu tutarın en az iki katı olmak zorundadır.

Ayrıca EPDK, ilgili kişi veya şirketin piyasada faaliyet gösterme yetkisini geçici olarak veya kısmen durdurmak için de yetkilendirilmiştir. Piyasa bozucu davranışların ve yaptırımların türü için Kanun, EPDK tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeyi işaret etmektedir.

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