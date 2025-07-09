Teknogirişim Rozeti Verilmesine Dair Şartları Belirleyen Yönetmelik Yayımlanmıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik", 03.07.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik”, 03.07.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik, teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetlerde bulunan, ölçeklenebilir iş modeline sahip girişimlerin belirlenmesi ve bu girişimlere Teknogirişim Rozeti verilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Tekno girişim Rozeti, girişimin teknoloji ve yenilik odaklı, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğunu gösteren bir belge olarak işlev görecektir.

Tekno girişim Rozet'ine başvuruda bulunmak isteyen girişimlerin Türkiye'de kurulmuş bir şahıs ya da sermaye şirketi olması, KOBİ statüsünde ve bağımsız bir yapıya sahip bulunması gerekmektedir. Ayrıca, kuruluş tarihinden itibaren üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş olması şarttır.

Bununla birlikte, girişimin teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğunu gösterebilmesi amacıyla son üç yıl içerisinde aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıyor olması gerekir:

Bir teknopark tarafından kabul edilmiş olması,

Bir teknoloji geliştirme merkezi (TEKMER) tarafından kabul edilmiş olması,

TÜBİTAK'ın 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) veya 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında destek almış ya da destek sürecinin halen devam ediyor olması.

Rozet almak isteyen girişimler Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapabileceklerdir.

Teknogirişim Rozet'inin geçerlilik süresi, belgenin verildiği tarihten itibaren 3 yıl olacaktır. Bu sürenin sonunda rozetin geçerliliği sona erecek ve yenileme işlemi yapılması gerekecektir.

Programın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

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