KPMG Küresel Teknoloji Araştırması 2024

KPMG'nin 2024 Küresel Teknoloji Araştırması'na göre, kuruluşların ortalama %87'si son 24 ayda teknolojiyi kullanarak karlılığını artırdı.

Türkiye dahil 26 ülkeden 2.450 teknoloji lideriyle gerçekleştirilen araştırma, inovasyonun hızını, yatırım önceliklerini ve yapay zekâya yönelik iş gücü endişelerini mercek altına alıyor.

Kuruluşlar Teknolojiyle Karlarını Artırıyor

KPMG'nin 2024 Küresel Teknoloji Araştırması'na göre, kuruluşların ortalama %87'si son 24 ayda teknolojiyi kullanarak karlılığını artırdı. Katılımcıların %72'si dijital dönüşüm kararlarının iş değeri yarattığını belirtiyor. Ancak aynı zamanda, inovasyonun hızıyla birlikte "fırsatları kaçırma korkusu" (FOMO) da ciddi biçimde artmış durumda. Liderlerin %78'i bu değişim hızına ayak uydurmakta zorlandıklarını belirtirken, %80'i üst yönetimin riskten kaçınma eğiliminin teknolojik rekabette geri kalmalarına neden olduğunu düşünüyor.

Yatırım Öncelikleri Değişiyor: XaaS Zirvede

Kuruluşlar artık mevcut teknolojileri iyileştirmektense, yeni teknolojilere yatırım yapmayı tercih ediyor.

%86 XaaS (Everything-as-a-Service) yatırımı planlıyor

%74 yeni teknolojiye yatırım yapmayı hedefliyor

Öncelikli diğer alanlar: Siber güvenlik (%68), Yapay zeka & otomasyon (%65), Edge bilişim (%61)

Bu eğilim, teknolojinin artık sadece destekleyici bir unsur olarak değil, stratejik bir değer yaratma aracı olarak konumlandığını gösteriyor.

Teknolojik inovasyonun hızı tartışılmaz bir gerçek. İnovasyon yarışında geri kalma korkusuyla birleştiğinde, bir zamanlar bilim kurgu gibi görünen fikirler hızla gerçeğe dönüşüyor. Üretken yapay zekâdan kuantum bilişime kadar uzanan bu gelişmelerin potansiyel faydaları büyük, ancak maliyetli hatalar yapma riski de eşit derecede yüksek. Bu yılki araştırmamızın temel bulgularından biri, teknoloji liderlerinin değişimin hızına ayak uydurmakta zorlandıklarını hissetmeleri oldu. Bu geri kalma duygusuyla başa çıkmaya çalışan kuruluşlar, bazen aceleci kararlar alabiliyor. Ancak bu durum hem riskli hem de maliyetli olabilecek yanlış yatırımlara yol açarak, birçok köklü kuruluşun zaten mücadele ettiği teknik borç yükünü artırabilir. Başarılı bir dijital dönüşüm için kuruluşların trendlerin gölgesinde değil, verinin ışığında ilerlemeleri gerekiyor. Biz de KPMG olarak, teknolojik dönüşümü strateji ve ölçülebilir sonuçlarla destekleyerek iş ortaklarımıza bu yolculukta yardımcı oluyoruz ve teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyle fark yaratan liderler ortaya çıkarıyoruz. - Gökhan Mataracı - İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı - KPMG Türkiye

Yapay Zeka Hem Umut Hem Endişe Kaynağı

Araştırma, yapay zekanın bilgi çalışanlarının verimliliğini artırdığını ve yaratıcı rollere geçişi teşvik ettiğini ortaya koyuyor.

%74 yapay zekanın performansa olumlu katkı sağladığını düşünüyor

Ancak %78'i yapay zekayı bir "kara kutu" olarak görme eğiliminden endişeli/li)

%77 yapay zekânın operasyonel yapılara zorluk çıkarabileceğini düşünüyor

Kuruluşlar yapay zekayı stratejik bir şekilde kullanırken, etik ve güvenlik kaygılarını da göz önünde bulundurmak zorunda.

Veriye Dayalı Kararlar Öne Çıkıyor

KPMG'nin 2024 Küresel Teknoloji Araştırması'na göre yöneticilerin yapay zekâya ilişkin görüşleri şöyle:

Üçüncü taraf danışmanlığı (%89)

Şirket içi geliştirmeler (%83)

Rakip takibi (%78)

gibi faktörler etkili oluyor. Bu da organizasyonların daha hızlı inovasyon hedeflediğini gösteriyor.

Başarılı Dijital Dönüşüm için 7 Stratejik Tavsiye

Geride kalma korkusunu yenin: Organizasyonunuzun stratejik hedefleri doğrultusunda kararlar alın ve doğru yolu gösteren somut birincil kanıtlara odaklanın.

Organizasyonunuzun stratejik hedefleri doğrultusunda kararlar alın ve doğru yolu gösteren somut birincil kanıtlara odaklanın. Değeri tanımlamak ve sunmakta veri odaklı bir yaklaşım benimseyin: Başarıyı net bir şekilde tanımlayan ve somut ölçütlere dönüştüren paydaşları hizalayın. Performans yönetimine "her zaman açık" bir yaklaşım benimseyin ve iç ve dış değişikliklere göre ölçümleri sürekli izleyip ayarlayın. Bu adımlar, kuruluşun güvenle kararlar almasına ve vaat edilen değeri sunmasına yardımcı olacaktır.

Başarıyı net bir şekilde tanımlayan ve somut ölçütlere dönüştüren paydaşları hizalayın. Performans yönetimine "her zaman açık" bir yaklaşım benimseyin ve iç ve dış değişikliklere göre ölçümleri sürekli izleyip ayarlayın. Bu adımlar, kuruluşun güvenle kararlar almasına ve vaat edilen değeri sunmasına yardımcı olacaktır. Teknik borcu azaltın: Yapılandırılmış teknik borç yönetimini benimseyin. Teknoloji ortamını kontrol altına almak ve rasyonelleştirmek için net iyileştirme planları ve sağlam mimari ilkeleri oluşturun.

Yapılandırılmış teknik borç yönetimini benimseyin. Teknoloji ortamını kontrol altına almak ve rasyonelleştirmek için net iyileştirme planları ve sağlam mimari ilkeleri oluşturun. İş birliğinin gücünden yararlanın: Yenilik, yeni teknolojiyle sınırlı değildir. Seçtiğiniz iş ortaklarıyla iş birliği yapmanın, ortak yatırım yapmanın ve riski paylaşmanın yeni yollarını keşfedin. En son teknolojiye ve dünya çapındaki yaratıcı fikirlere erişim sağlamak için bağlantılarınızı kullanın.

Yenilik, yeni teknolojiyle sınırlı değildir. Seçtiğiniz iş ortaklarıyla iş birliği yapmanın, ortak yatırım yapmanın ve riski paylaşmanın yeni yollarını keşfedin. En son teknolojiye ve dünya çapındaki yaratıcı fikirlere erişim sağlamak için bağlantılarınızı kullanın. Güven ve güvenliği önceliklendirin: Çözümlerin tasarım itibarıyla güvenli olmasını sağlayın ve en başından itibaren güven ve güvenliği önceliklendirin. Yapay zeka ve yeni teknolojileri sorumlu ve etik bir şekilde tasarlayın ve kullanın. Böylece organizasyonunuz, değer yaratımını güvenle hızlandırabilir.

Çözümlerin tasarım itibarıyla güvenli olmasını sağlayın ve en başından itibaren güven ve güvenliği önceliklendirin. Yapay zeka ve yeni teknolojileri sorumlu ve etik bir şekilde tasarlayın ve kullanın. Böylece organizasyonunuz, değer yaratımını güvenle hızlandırabilir. Güçlü bir veri altyapısı kurun: Veriyi daha etkili bir şekilde kullanmayı desteklemek için verilerin güvenilir, alakalı ve uygun şekilde kullanılmasını sağlayan; insanları, süreçleri ve politikaları birleştiren sağlam bir veri yönetim çerçevesi oluşturun. Kuruluş genelinde, hızlı ve bilinçli karar almayı destekleyecek bir anlayış geliştirin.

Veriyi daha etkili bir şekilde kullanmayı desteklemek için verilerin güvenilir, alakalı ve uygun şekilde kullanılmasını sağlayan; insanları, süreçleri ve politikaları birleştiren sağlam bir veri yönetim çerçevesi oluşturun. Kuruluş genelinde, hızlı ve bilinçli karar almayı destekleyecek bir anlayış geliştirin. Bilgi paylaşımıyla yapay zekâ yetkinliklerini geliştirin: Ekibinizin yapay zeka konusundaki bilgi düzeyini ve algısını değerlendirin. Bu verilerden yararlanarak bilgi boşluklarını kapatmak, sürekli öğrenim kültürünü desteklemek ve departmanlar arası iş birliğini teşvik etmenin en etkili yolunu belirleyin.

KPMG Küresel Teknoloji Araştırması 2024

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