Deniz Kazaları Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 12.08.2025 tarihli ve 2956143 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Limanlarımıza gelen ve limanlarımızdan ayrılan bütün gemilerin ve deniz araçlarının tabi olduğu 618 sayılı Limanlar Kanunu'nda, limanlara gelen gemilerin ve gemi dışında kalan her türlü deniz aracının liman içinde seyir, demirleme, rıhtım ve iskelelere yanaşma, şamandıralara bağlama ve buralardan ayrılmalarında uyulacak kurallar ile limanda düzen ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususların Bakanlık tarafından Yönetmelikle düzenleneceğinin hüküm altına alındığı, düzenlenen Limanlar Yönetmeliği ile liman idari sahalarında ilgililerin uymak zorunda olduğu kurallar ile seyir, can, mal ve çevre emniyetine ilişkin hususların belirlendiği, ancak Bakanlık tarafından son zamanlarda özellikle demir alanlarında gemilerin uymakla yükümlü olduğu kurallara ilişkin ihlallerde ve kazalarda artış olmaya başladığının gözlemlendiği bildirilmektedir.

Yakın zamanda gerçekleşen bir olayda Komorlar Bayraklı ALARA isimli Ro-Ro gemisinde güverte stajyeri olarak çalışan Berkan Aslan'ın, 9 Ağustos 2025 tarihinde Mersin demir sahasında kumanya alımı sırasında gemide çalışan bir grup ile yüzmek için suya girdiği ve boğularak vefat ettiği bildirilmiş olup, Limanlar Yönetmeliği'nin yasak faaliyetler başlığı altındaki 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği demir alanlarında yüzülmesinin yasak olduğu ve demir alanına gelen bayrağı ne olursa olsun tüm gemilerin uluslararası kuralların yanında bulundukları liman idari sahasındaki ulusal mevzuata, kurallara uymaları ve diğer yandan acentelerin de gemi kaptanlarına yerel mevzuat ve dikkat edilmesi gereken kuralları da ayrıca bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, uluslararası sefer yapan tüm gemiler için Uluslararası Emniyetli Yönetim Sistemi (ISM) kapsamında; seyirde, demirde, limanda personelin dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı, bunların uygulanması ve kontrolünün ise gemi kaptanı tarafından yapılmasının, geminin emniyetli yönetim sisteminin önce şirketi sonra da bayrak idaresi veya yetkilendirdiği klas kuruluşunca denetlendiği belirtilmektedir. Gemi kaptanının, personeli önceden yapılması yasak davranışlar konusunda gemiye katılmadan önce ve yine gemi hayatı sırasında periyodik olarak bilgilendirmekle sorumlu olduğu, ancak yukarıda belirtilen somut olayda kaptanın ve gemi personelinin kuralları bilmediğine veya disiplinsiz davranış gösterdiğine ilişkin emareler bulunduğu, idari tahkikat sürecine başlandığı ve idari tahkikat sonucuna göre ise gemi çalışanları hakkında "Gemi Adamları Disiplin Komisyonu" sürecinin başlatılacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, kazaların mümkün olduğunca engellenebilmesini teminen Türk bayraklı gemiler için gemi donatan/işletenlerin ve gemi kaptanlarının Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) kurallarının gemilerde uygulanmasında hassasiyet göstermesi ile gemi acentelerinin Limanlar Yönetmeliği'nin liman idari sahasında uyulacak kurallar ve yasaklar hakkında hizmet verdikleri gemilerin daha ayrıntılı bilgilendirmesi istenmektedir.

