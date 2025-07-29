Start-up'lar İçin Yeni Bir Fırsat: Teknogirişim Rozeti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından hazırlanan Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 3 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 3 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, teknolojik ve yenilik tabanlı faaliyet gösteren girişimlerin belirlenmesi ve Yönetmelik'te sayılan şartları sağlayan girişimlere teknogirişim rozeti (“Rozet”) verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında düzenleme getiriyor.

Rozet'in Sağladığı İmkanlar

Rozet verilen girişimlere sağlanacak avantajlara ilişkin henüz bir netlik bulunmuyor. Bununla birlikte, Bakanlık tarafından Yönetmelik'e ilişkin olarak yapılan sıkça sorulan sorularda bu girişimlerin yakın gelecekte kamu desteklerine daha kolay erişebilmesi, yatırımcılarla olan iletişimlerinin güçlenmesi ve stratejik iş birlikleri kurabilmeleri için bir fırsat yaratılması hedeflendiği belirtiliyor.

Rozet'in Alınmasına İlişkin Şartlar

Girişimlerin Rozet alabilmesi için aşağıda sayılan şartları sağlaması aranıyor:

Türkiye'de kurulmuş şahıs veya sermaye şirketi olması,

Küçük veya orta büyüklükte işletme (“ KOBİ ”) vasfını taşıması,

”) vasfını taşıması, KOBİ Yönetmeliği'ne göre bağımsız işletme olması,

Girişimlerin kuruluş tarihinden itibaren en fazla 15 yıl geçmiş olması,

Teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olması.

Bu kapsamda, Rozet başvurusu yapacak girişimin türü bakımından herhangi bir sınırlamaya yer verilmemesi ve girişimin kuruluş tarihinden itibaren en fazla 15 yıl geçmiş olması dikkat çeken hususlar arasında yer alıyor. Ek olarak, Yönetmelik ölçeklenebilir iş modeli ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine de açıklık getiriyor. Buna göre, girişimin başvuru tarihi itibarıyla son 3 yıl içinde aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması aranıyor;

Bakanlık tarafından teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almış olması,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen teknoloji geliştirme merkezlerinin (TEKMER) birinden kabul almış olması,

TÜBİTAK 1512- Girişimcilik Destek Programı (BİGG) veya 1812- Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında destek almış veya destek sürecinin devam ediyor olması.

Başvuru

Anılan şartları sağlayan girişimler, Rozet başvurularını Bakanlık tarafından oluşturulan teknogirişim portalı ( teknogirisim.sanayi.gov.tr ) (“Portal”) üzerinden başvuru formunu doldurarak yapabilecektir. Başvuru sonuçları ise yine Portal üzerinden ilan edilecektir.

Geçerlilik

Rozet, girişimlere veriliş tarihinden itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacak. Dolayısıyla, girişimlerin süre sonunda Rozet yenileme başvurusu yapması gerekecek.

Yükümlülükler

Rozet sahibi girişimlerin Rozet geçerlilik süresi boyunca yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Özellikle yatırım almayı hedefleyen girişimler için not etmek isteriz ki, yeni bir yatırımcının girişime sermaye artırımı veya pay devri yoluyla ortak olması ve bu işlemin girişimin mevcut ortaklık yapısında %10'un üzerinde bir değişiklik yaratması durumunda söz konusu değişikliğin 90 gün içinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekecek.

Sonuç

Henüz Rozet verilen girişimlere nasıl avantajlar sağlanacağı belli olmamakla birlikte, Bakanlık'ın açıklaması da dikkate alındığında ileride belli avantajlar sağlayacağı anlaşılmaktadır. Bundan hareketle girişimlere Rozet alma sürecini şimdiden yürütmelerini ve böylece ileride Bakanlık'ın bahsettiği imkanlar sunulduğunda bunlardan hızlıca yararlanma fırsatı elde edebilecek durumda olmalarını öneriyoruz.

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